À mesure que Link avance dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il reçoit l’aide de puissants alliés. Et figurez-vous qu’il est possible de les améliorer, pour qu’ils soient encore plus forts !

Cela fait maintenant plusieurs jours que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous avez peut-être avancé dans cette nouvelle aventure de Link, ou peut-être vous balladez-vous sans but depuis 40 heures de jeu pour profiter des paysages. Mais vous êtes loin d’avoir découvert l’ensemble de ses secrets. Saviez-vous, par exemple, qu’il est possible d’améliorer la puissance des Sages qui accompagnent le héros ?

Pour stopper les forces du mal, Link n’est pas seul dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L’une des premières étapes de son épopée consiste à terminer les Temples qui permettent de recevoir le soutien des Sages, des êtres puissants, chacun affiliés à un élément (foudre, vent, eau…). Ces esprits, qu’on peut invoquer/révoquer à l’envi, viennent aider Link pendant les combats et lui fournissent un pouvoir supplémentaire (exemple : tirer une flèche chargée d’électricité). Comment les rendre encore plus forts ?

Rendez-vous sur les îlots célestes pour améliorer les Sages dans Zelda: Tears of the Kingdom

Bien évidemment, améliorer les Sages dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’est pas gratuit. Il faut récupérer une ressource précieuse, à échanger auprès de la Statue de la Déesse (qui permet aussi d’accroître sa santé ou son endurance).

Il est nécessaire de récolter quatre Vœux des Sages, qui servent à « renforcer le lien avec les Sages d’aujourd’hui ». Où peut-on les trouver ? Exclusivement sur les îlots célestes, ce qui impose d’être bien équipé pour naviguer facilement d’un endroit à l’autre. On vous conseillera d’abord de révéler l’ensemble de la carte, de disposer du pouvoir Duplicata (pour pouvoir refaire un véhicule aérien rapidement), d’être bien armé et d’avoir de l’endurance pour bien gérer les déplacements au paravoile.

Le fameux vœu des Sages // Source : Nintendo

Certains Vœux des Sages sont simplement cachés dans les environnements (il y en a dans les sphères qui ressemblent à l’Étoile Noire de Star Wars). D’autres sont protégés par des ennemis, comme les gros golems assez faciles à terrasser. Une chose est sûre : pour mettre la main sur les 20 déclinaisons de cet objet, il va falloir être patient et observateur. Les îlots célestes ne sont pas les environnements les plus simples à explorer, et les chutes sont possibles.

Cette statue c’est le S Encore un choix cornélien

Avec quatre Vœux en poche, il suffit de se rendre auprès d’une Statue de la Déesse (il y en a une à Fort de guet, le QG principal), qui vous demandera alors si vous souhaitez renforcer le lien avec l’un des Sages (un choix irrévocable). Une fois cette étape réalisée, votre inventaire illustre l’évolution en transformant le simple Serment en Serment éternel (le médaillon s’illumine). Dernière précision : chacun des Sages ne peut être amélioré qu’une seule fois. Son pouvoir sera alors plus fort qu’avant.

Le Serment de Riju, amélioré, a changé par rapport aux autres // Source : Nintendo

