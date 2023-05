Le meilleur bouclier de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible dès le début de l’aventure. On vous indique la marche à suivre pour le récupérer.

Lors de chacune de ses aventures épiques, Link s’en remet à son meilleur équipement, associant la Master Sword au bouclier d’Hylia. Néanmoins, dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le héros doit faire sans au début. Il est nécessaire de récupérer ces deux pièces d’équipement, ce qui peut s’avérer crucial pour affronter les nombreux dangers rencontrés dans Hyrule.

Si la Master Sword nécessite plusieurs heures de jeu pour être obtenue, le bouclier d’Hylia, lui, est facilement accessible. Il est même possible de le récupérer très vite, offrant un avantage certain à celles et ceux qui n’hésiteront pas à se rendre à son emplacement avant d’explorer les environnements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Où se trouve le meilleur bouclier de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Avant de récupérer le bouclier d’Hylia, il faut d’abord accomplir toute l’introduction. C’est-à-dire : récupérer les quatre pouvoirs sur l’île du prélude, qui sert de long tutoriel pour apprendre les bases du gameplay. Une fois cette étape réalisée, Link redescendra sur Hyrule, à un endroit appelé Fort de guet (le QG principal). Derrière lui se trouve le château, en lévitation. Le bouclier se trouve près de lui, mais pas en son sein (à ce moment du jeu, vous n’êtes pas équipé pour vous rendre dans le bâtiment).

Avant d’aller chercher le bouclier, veillez à suivre les premières quêtes principales jusqu’à récupérer le paravoile — un objet indispensable qui facilitera grandement vos déplacements. Il suffit d’écouter le personnage prénommé Prud’ha, qui vous demandera d’aller rendre des comptes au capitaine Hoz, puis vous récompensera quand cette tâche sera accomplie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Le paravoile en poche, il sera alors nécessaire de se rapprocher du château. Faites le tour jusqu’à arriver derrière lui (au nord de la carte, donc). En contrebas, vous remarquerez une ouverture suffisamment grande pour laisser passer un bateau (on vous a mis l’emplacement exact sur la capture ci-dessous). Là se trouve l’embarcadère du château. Pénétrez-y et vous remarquerez une construction en pierre dans la caverne, avec un immense bouclier gravé. Vous l’aurez compris, le bouclier d’Hylia n’est plus très loin.

Lieu où se trouve l’entrée de l’embarcadère // Source : Capture Nintendo Switch

Bonne nouvelle : il n’y a pas besoin de s’enfoncer dans l’embarcadère pour retrouver l’objet. Tout juste allez-vous croiser un ennemi — des mains de miasme –, que vous pourrez éviter sans problème. Tracez votre route jusqu’à tomber sur un gros brasero éteint. L’idée sera alors de l’allumer pour faire apparaître un coffre renfermant le bouclier d’Hylia. Pour la méthode, vous avez le choix, mais tirer une flèche dessus en visant à travers la flamme d’une torche peut fonctionner.

En termes de caractéristiques, le bouclier d’Hylia en impose : il octroie une défense de 90, soit la plus élevée du jeu. Et, comme la Master Sword, il est possible de le fusionner avec un autre objet grâce au pouvoir « Amalgame ». Il faut toutefois noter une subtilité : le bouclier d’Hylia peut se casser, mais vous pourrez le racheter après l’avoir débloqué une première fois.

