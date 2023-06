The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un jeu à l’ergonomie complexe. Certains ne savent pas éviter les attaques après 30h de jeu, d’autres ne savent pas que les cinématiques peuvent être passées la plupart du temps. Si vous êtes dans ce cas, cet article qui devrait vous aider.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un grand jeu vidéo. C’est aussi une histoire, racontée à la fois par les personnages, les quêtes secondaires et les cinématiques qui viennent narrer la progression du héros dans son aventure. Évidemment, pour ne rien manquer, nous vous conseillons de les regarder. En revanche, il peut être pénible de se fader plusieurs fois une cinématique, parfois longue, notamment quand le chef-d’œuvre de Nintendo a décidé de ne pas nous laisser en vie. Et cela arrive plus de fois qu’on le souhaite !

La règle générale pour passer une scène cinématique dans Zelda: ToTK est simple : regardez à l’écran le bouton qui vous est indiqué pour la passer. C’est souvent le bouton X. Il fonctionne pour les éjections des tours ou les récompenses en fin de sanctuaire. Mais il y a évidemment quelques particularités que vous ne remarquez peut-être pas en jeu.

Passer la cinématique de Blood Moon (Lune de sang) ou des boss Les cinématiques liées aux boss de Zelda: Tears of the Kingdom ont la particularité de faire avancer l’histoire. Il semble donc évident que vous avez envie de les regarder et Nintendo a vraisemblablement envie que vous les regardiez puisqu’il n’est pas possible de les passer la première fois que vous les rencontrez. La première étape pour passer une cinématique est donc de la regarder en entier une première fois. C’est la même chose pour la Lune de Sang (Blood Moon en anglais) : cette cinématique peut être une plaie pour les joueurs qui la voient un grand nombre de fois. Le tutoriel qui suit vous permet également de la passer. Déclencher la fonctionnalité Pendant toutes les cinématiques optionnelles ou les dialogues, le bouton qui permet de les passer est très visiblement affiché sur l’écran. Pour les cinématiques des boss, vous n’aurez pas d’indice et vous pourrez penser qu’il faut regarder la cinématique, parfois longue, à chaque fois que vous mourrez. Ce n’est évidemment pas le cas, mais il faut appuyer sur X sur votre manette de Nintendo Switch en premier lieu après le déclenchement de la cinématique. Utiliser la fonction pour passer la cinématique C’est seulement après avoir appuyé sur X que vous verrez l’information sur votre écran. En bas à droite, vous découvrirez que Zelda: Tears of the Kingdom vous propose d’appuyer sur +. C’est l’action qui va vous mener au début du combat du boss, sans avoir à repéter tout le blabla. Certains sont si coriaces que vous aurez besoin de beaucoup d’essais pour les abattre : autant optimiser le temps passé. L’indication apparaît en bas à droite // Source : Capture d’écran Numerama

