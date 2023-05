Link ne débute pas l’aventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec son paravoile, pourtant indispensable pour gérer ses déplacements dans les airs. Comment l’obtenir ?

Le paravoile est un accessoire indispensable de la panoplie de Link. Sans lui, il pourrait mourir toutes les trois secondes dans ses dernières aventures. On le débloque très vite dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild mais, étrangement, on ne démarre pas The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec lui. C’est même déroutant puisqu’on commence l’épopée sur une île céleste, où la verticalité est déjà présente.

En réalité, il est assez facile de passer à côté de la possibilité de récupérer le paravoile dans Zelda: Tears of the Kingdom. Ce qui peut poser un problème si on est d’abord attiré par l’opportunité de se balader dans Hyrule, sans remplir aucune quête principale. Or, sans paravoile, les balades risquent d’être très compliquées, avec des chutes pour la plupart mortelles.

Où se trouve le paravoile ?

Il est possible de louper le paravoile dans Zelda: Tears of the Kingdom

Comme prévu, l’aventure Zelda: Tears of the Kingdom débute vraiment dans les cieux, sur une île qui sert de tutoriel pour les quatre nouveaux pouvoirs que reçoit Link pour sauver Zelda (mystérieusement disparue). Pendant cette longue introduction, on n’entend jamais parler du paravoile. Pour le récupérer, il faut fouler la terre ferme, ce qui ne sera possible qu’après avoir récupéré tous les nouveaux pouvoirs.

Une fois à Hyrule, vous vous retrouverez à Fort de guet, bastion principale où une dénommée Prud’ha, déjà croisée dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous parlera d’un groupe de recherche actuellement en train d’enquêter près du château (qui flotte) — une discussion intégrée à la quête « Retour en Hyrule ». À partir de ce moment, il peut s’avérer tentant de tracer sa route et de partir explorer Hyrule sans suivre le chemin principal. Ne le faites pas : écoutez les instructions de Prud’ha, qui vous demandera de rendre des comptes au capitaine Hoz, à la tête du groupe de recherche en question — ce qui activera la quête intitulée « Étrange phénomène au château » (que vous ne pourrez pas terminer tout de suite).

Après avoir parlé à Hoz, il faut ensuite retourner voir Prud’ha à Fort de guet. Elle vous indiquera comment activer les tours de reconnaissance (qui dévoilent la carte et ajoutent un point de voyage rapide), puis vous fournira le paravoile. En somme, pour l’obtenir, il suffit de suivre scolairement les premiers objectifs principaux. Ensuite, vous pourrez vaquer à d’autres occupations sans aucun souci.

À noter qu’il est possible de personnaliser son paravoile, via des tissus à obtenir dans le jeu. Pour cela, il faut se rendre à la teinturerie située dans le village d’Emilith (sud-est, près du Sanctuaire Zanmi Qalqa). Il faudra payer 20 rubis pour changer le motif. Sinon, vous pouvez utiliser un amiibo.

Lieu où se trouve Emilith

