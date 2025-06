Lecture Zen Résumer l'article

The Witcher 4 se passera notamment dans la région de Kovir, une première pour les jeux de la saga. Une région qui a été montrée lors d’une démo technique, et que l’on peut situer facilement sur une carte.

Pour qui a joué à l’excellent The Witcher 3: Wild Hunt, l’aventure a conduit le sorceleur Geralt de Riv à arpenter divers endroits du continent. Blanchefleur, en tant que zone de départ, mais aussi Velen, Novigrad, les îles Skellige et, occasionnellement, Kaer Morhen et le palais royal de Wyzima. Sans oublier le beau duché de Toussaint, avec l’extension Blood and Wine.

The Witcher 4, qui a pour protagoniste Ciri, sera l’occasion de visiter d’autres régions. Dès à présent, le studio polonais CD Projekt Red, qui développe le jeu, a confirmé que l’on se rendra dans une région appelée Kovir. D’ailleurs, lors de la démo technique de The Witcher 4, un tout premier aperçu de la zone a été montré.

Ciri au premier plan, à Kovir. // Source : CD Projekt Red

Un aperçu de Kovir dans The Witcher 4

Ciri, qui se baladait à dos de cheval, est vue observant au loin une bourgade appelée Lan Exeter — c’est ainsi qu’elle a été désignée durant la présentation du jeu sous Unreal Engine 5. Une bourgade qui avait d’ailleurs plutôt l’allure d’une ville fortifiée, établie à flanc de montagne et semblant enjamber une rivière. Le tout, dans un environnement enneigé.

Kovir comme Lan Exeter n’ont jamais été explorées dans les précédents jeux The Witcher, mais on sait les situer sur une carte. La région se situe tout au nord du monde, sous les montagnes où résident les dragons. Une pointe de terre plonge dans la baie de Praxède, au sud. À son extrémité, se trouve la ville de Pont Vanis.

Un aperçu du nord du monde de The Witcher. Kovir se situe vers le nord-ouest. // Source : The Witcher

Kovir représente la région se situant vers le nord-ouest du continent, juste à droite de la région du Poviss. Entre ces deux localités, la fameuse ville de Lan Exeter. Quant à la rivière qui la traverse, elle se nomme Targo. Kovir et Povis constituent un même royaume du Nord. On dit que Pont Vanis est la capitale estivale et Lan Exeter la capitale hivernale.

On peut d’ailleurs noter que Lan Exeter se trouve à peu près sur la même latitude que Kaer Morhen, la citadelle cachée qui sert de refuge et de lieu de retrouvaille aux sorceleurs et aux sorceleuses. Il reste à voir si on s’y rendra une nouvelle fois et si on aura l’occasion de parcourir les deux régions Kovir et Poviss ou si on sera amené à aller bien plus au sud.

Pour aller plus loin CD Projekt Red balaie l’affaire du visage de Ciri dans The Witcher 4

The Witcher 4 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama