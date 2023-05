Remplies de dangereux miasmes, les profondeurs peuvent être difficiles à explorer à pied dans Zelda: Tears of the Kingdom. Heureusement, quelques solutions existent pour garder votre jauge de vie intacte, comme le fidèle cheval squelette de compagnie.

Comme vous le savez déjà si vous avez commencé la merveilleuse exploration de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le jeu ne possède pas un, pas deux mais bien trois niveaux de monde ouvert, entre la surface, le ciel et les profondeurs. Et justement, ces sous-terrains peu accueillants sont envahis de miasmes rouges, qui perdent peu à peu la vie de Link, pour qui se risque à y rester trop longtemps.

Un mécanisme qui complique la découverte des profondeurs, empêchant d’accéder à certaines zones sous peine de finir rapidement en game over. D’autant que pour profiter de simple lumière et voir où vous mettez les pieds, vous devrez déjà activer les 120 racines qui se trouvent au sous-sol d’Hyrule. Mais pour vous permettre de passer de racine en racine, plongé dans le noir, et en étant entouré de miasmes tueurs, vous pouvez toujours faire appel à un fidèle destrier.

Comment trouver des chevaux squelettes dans les profondeurs de Tears of the Kingdom ?

Pour les joueurs les plus bricolos, qui ont déjà construit les machines les plus folles, notamment destinées à torturer ces pauvres korogus sans défense, les profondeurs ne posent pas vraiment problème. Dans ces souterrains, des sortes de petits dépôts sont régulièrement accessibles, permettant de construire facilement des planeurs et autres engins motorisés pour transporter Link, grâce aux artefacts soneaus.

Mais si l’appel de la nature est plus fort, alors vous pouvez tenter une autre méthode : capturer un cheval squelette, aussi nommé Staldestrier. En chevauchant ces créatures dépourvues de chair, déjà présentes dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, vous pourrez franchir les flaques de miasmes sans aucun risque de prendre des dégâts.

Voici la marche à suivre pour les trouver dans les profondeurs :

Depuis la surface, il faut vous rendre au sanctuaire de Zio Siniö, situé juste au sud du château d’Hyrule et du Fort de Guet, où vous avez pu obtenir le paravoile. Si vous n’avez pas encore pu activer la téléportation pour ce sanctuaire, vous pouvez suivre l’étrange point rouge, qui émane des miasmes dans l’air.

Première étape : trouver ce sanctuaire // Source : Capture Nintendo Switch

Une fois devant l’Abîme de la plaine d’Hyrule, laissez-vous tomber dans les profondeurs, en prenant soin d’amortir votre chute avec le paravoile, afin de ne pas vous écraser directement au sol (testé et désapprouvé).

N’oubliez pas votre paravoile // Source : Capture Nintendo Switch

Une fois dans les profondeurs, activer la racine la plus proche, nommée Oïnis Oiz, si ce n’est pas déjà fait. Cela vous permettra de récupérer la carte de la zone et de réactiver la lumière aux alentours.

Se diriger vers le nord de la racine, à l’endroit et aux coordonnées indiqués sur cette capture :

C’est ici ! // Source : Capture Nintendo Switch

Vous devriez y trouver quelques chevaux squelettes, en train de profiter de leur vie palpitante dans les profondeurs.

Devant vous : votre prochain meilleur ami // Source : Capture Nintendo Switch

Vous pouvez alors approcher l’un deux, celui de votre choix. N’oubliez pas de vous accroupir et de vous placer dans leur dos, afin de les aborder discrètement.

Une astuce qui va beaucoup vous aider… mais aussi vous ralentir parfois

Et tadaaa, vous possédez désormais un cheval squelette ! Vous pouvez donc le monter et explorer les profondeurs avec lui, comme vous le feriez avec un destrier classique. Le gros avantage, c’est qu’il vous permettra de traverser les miasmes sans aucun problème.

File comme le vent, Dreyfus ! // Source : Capture Nintendo Switch

Le petit bémol, c’est que ces chevaux ne sont pas toujours très coopératifs. Les souterrains d’Hyrule sont vallonnées et votre monture ne pourra ni descendre dans des crevasses trop profondes, ni grimper sur des montagnes trop abruptes. Cela peut parfois donner lieu à des moments de frustration (ou de rire, au choix), durant lesquels vous devrez encourager votre fidèle destrier à simplement contourner un petit arbre.

Tu n’avances pas du tout, Cannabis // Source : Capture Nintendo Switch

Mais promis, une fois capturé, vous ne voudrez plus quitter vos nouveaux meilleurs amis — j’ai arbitrairement renommé le mien Dreyfus, pour une raison qui m’est encore inconnue. Malheureusement, vous ne pourrez pas emporter vos nouveaux amis à la surface, et vous devrez donc vous en séparer une fois sortis des profondeurs. Bye bye, Dreyfus.

