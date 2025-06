Lecture Zen Résumer l'article

Alors que les fans découvrent Mario Kart World depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, le 5 juin 2025, un détail a particulièrement attiré leur attention : les tenues disponibles pour les personnages de Donkey Kong et de Pauline, qui pourraient être liés à la sortie de Donkey Kong Bananza.

Sauf si vous vivez dans une grotte depuis plusieurs semaines, vous n’avez pas pu passer à côté de l’évènement jeu vidéo de l’année : la sortie de la Nintendo Switch 2, accompagnée de Mario Kart World, le 5 juin 2025. Un jeu immense, mettant en scène 50 personnages jouables. 24 d’entre eux, à savoir les héros les plus iconiques de l’univers vidéoludique, sont même dotés de différentes tenues à revêtir, selon l’occasion.

Mais contrairement à leurs compères, deux protagonistes semblent avoir une garde-robe bien plus réduite : Donkey Kong et Pauline, qui possèdent seulement un skin supplémentaire chacun, en plus de leur apparence classique. Un scandale pour les fans de Mario Kart World, qui débattent déjà du sujet sur les réseaux sociaux et élaborent même une théorie : et si tout ceci était lié à la sortie imminente du jeu Donkey Kong Bananza ?

Pour aller plus loin Nos 7 conseils pour bien démarrer avec votre Nintendo Switch 2

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un prochain DLC pour Mario Kart World ?

Comme le rapporte le média américain Polygon, ce détail pourrait en réalité ne pas être anodin du tout. Nintendo pourrait ainsi profiter de la sortie de Donkey Kong Bananza, le 17 juillet, pour dévoiler un tout premier DLC de Mario Kart World, qui inclurait enfin de nouvelles tenues dédiées pour le duo. Pour le moment, la firme japonaise n’a rien annoncé sur le sujet.

Donkey Kong Bananza débarque bientôt sur Switch 2 // Source : Capture

Mais les fans ont déjà creusé la question sur Reddit. L’internaute DespicableDuck64 avance ainsi l’idée que du contenu additionnel pourrait bientôt être ajouté au jeu de courses, dont des costumes, des musiques liées à la franchise Donkey Kong et le personnage jouable de Diddy Kong, actuellement absent.

Une théorie plutôt alléchante, renforcée par le fait que Pauline pourrait tenir un rôle central dans Donkey Kong Bananza, et qui permettrait à Nintendo de lier deux de ses licences phares. Cela coïncide à la fois avec la stratégie du géant vidéoludique, qui ajoute régulièrement de nouveaux personnages et skins à ses jeux iconiques, et avec le timing plutôt parfait. Mettre en ligne un premier DLC environ un mois après la sortie officielle de Mario Kart World, cela semble donc tout à fait plausible.

Pour aller plus loin Où précommander Donkey Kong Bananza sur la Nintendo Switch 2 au meilleur prix ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama