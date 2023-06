Les constructions de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continuent de fasciner un mois après la sortie du jeu. Aujourd’hui, on découvre qu’il est possible de faire de la musique grâce à des pieux.

Avec les nouveaux pouvoirs mis à disposition de Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, on se doutait déjà de l’immense potentiel créatif du jeu. On ignorait en revanche si les joueuses et les joueurs réussiraient à aller plus loin qu’avec Breath of the Wild. On a eu tout et n’importe quoi : des ponts immenses pour tricher, des moyens pour torturer les korogus, des machines de guerre, des pièges pour les chevaux, un véhicule hyper pratique… entre autres projets déjantés. Et ça continue.

Figurez-vous que des fans savent désormais faire de la musique dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Grâce à un agencement complexe, les mélomanes sont parvenus à imaginer une sorte de xylophone automatique. Une première proposition, partagée le 9 juin sur Twitter, montre un instrument mono ton. Le lendemain, quelqu’un a surenchéri avec une trouvaille capable de produire plusieurs sonorités. C’est bluffant.

Laser + pieux dans Zelda: Tears of the kingdom = musique

« Des lasers projetés sur des pieux vont produire un son », indique l’utilisateur Maxo. Bran ajoute : « Je viens de découvrir qu’on peut créer une variété de tons en attachant les pieux les uns aux autres. » Si on est encore loin de pouvoir produire un album complet, voire plus simplement un tube de l’été, cette découverte risque de donner des idées farfelues à plusieurs propriétaires de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Par exemple, ce joueur a déjà conçu une petite boîte à musique en faisant varier le rythme avec lequel les lasers touchent les pieux.

Attention, il faut quand même avoir suffisamment avancé dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour être en mesure de créer un « xylophone ». Un tel projet nécessite différents artefacts soneaus qu’on récupère au fur et à mesure de l’aventure, ainsi que des batteries. Il faut ensuite les agencer correctement : les lasers doivent être fixés à un assemblage capable de produire un mouvement constant (exemple : une rotation) tandis que les pieux doivent être placés à des endroits stratégiques pour donner naissance à une partition (distance, écart entre les pieux…). Il fallait vraiment y penser. À noter que cela marche avec autre chose que des lasers, qui restent le moyen le plus simple de toucher les pieux.

On se prend désormais à rêver du jour où un aficionado de Zelda réussira à recréer le thème musical principal de la saga dans Tears of the Kingdom, simplement avec trois bouts de ficelle. La tâche n’est pas simple, mais rien ne semble impossible dans cette exclusivité Nintendo Switch dont on découvrira encore des choses dans les mois et années à venir.

