Pour faire fonctionner ses constructions dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link a besoin de batteries. Le héros en porte une, qu’on peut améliorer, mais on en trouve aussi dans les environnements. Bref, c’est compliqué.

Comme dans la vraie vie, Link a besoin d’une batterie pour faire fonctionner ses appareils dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il s’agit d’une nouveauté du jeu liée au pouvoir qui permet d’assembler tout et n’importe quoi. Ainsi, quand vous fabriquez un véhicule qui fonctionne grâce à des artefacts soneaus, ces derniers vont consommer de l’énergie. Et plus vous mettrez d’éléments sur votre construction, plus votre batterie personnelle se videra rapidement (elle se recharge ensuite seule, graduellement).

Il existe bien évidemment un moyen d’améliorer la batterie dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, comme c’est le cas pour la santé, l’endurance (via les Sanctuaires) ou encore les emplacements d’inventaire (grâce aux korogus). Cependant, c’est un peu complexe à comprendre, sachant qu’il existe aussi des batteries consommables et des objets qui offrent la possibilité d’utiliser sa propre batterie plus longtemps.

Vous avez besoin de ça pour améliorer votre batterie // Source : Capture Nintendo Switch

Comment améliorer sa batterie dans Zelda: Tears of the Kingdom ?

De base, la batterie de Link ne dispose que de trois jauges, et c’est insuffisant pour, par exemple, voyager très loin sur un planeur équipé de multiples turbines. Pour augmenter le nombre de jauges, il faut se rendre auprès de robots, qu’on trouve à Hyrule (il y en a un à Fort de guet, le camp de base, un autre sur l’île de départ). Ils sont situés près d’un « générateur de cellules », symbolisé sur la carte par un logo en forme de batterie.

Guettez le logo en forme de batterie // Source : Capture Nintendo Switch

Ces robots ne renforceront pas gratuitement votre batterie. Il faudra leur fournir 100 cristaux d’énergie soneau, une ressource rare « issue du raffinage du sonium », par jauge supplémentaire. Pour ce faire, il faudra explorer les profondeurs d’Hyrule de fond en comble, ce qui n’est pas une sinécure (la visibilité est très réduite, les ennemis sont particulièrement puissants). On peut dénicher des cristaux d’énergie soneau directement dans des coffres (bien protégés) ou en battant des boss (comme celui de la capture ci-dessous).

Ce boss donne 20 cristaux (mais il en faut encore 80…) // Source : Capture Nintendo Switch

Il est également possible d’obtenir des cristaux d’énergie soneau en fournissant du sodium aux raffineurs, d’autres robots qui se dédient à cette tâche (il y en a un sur l’île de l’introduction). Trois éléments de sodium vous permettront d’obtenir un seul cristal. Bonne nouvelle : le sonium est présent en masse dans les profondeurs. Mauvaise nouvelle : les raffineurs disposent d’un stock limité de cristaux, stock qui doit se recharger. Qu’importe le chemin choisi, il sera très, très long d’obtenir ne serait-ce qu’une seule amélioration de votre batterie. C’est donc un élément de progression qui se mérite.

Logique implacable : donner du sonium aux raffineurs vous donnera des cristaux // Source : Capture Nintendo Switch

Il existe d’autres objets qui permettent d’augmenter l’utilisation de ses créations :

Une orbe d’énergie soneau rechargera un petit peu votre batterie en cours d’utilisation ;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Une grande orbe d’énergie offre une utilisation illimitée pendant un laps de temps très court ;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

L’artefact soneau « Batterie de rechange », à coller à votre création, fournira de l’énergie le temps qu’elle se vide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

À noter que les orbes d’énergie ont une autre utilité : obtenir des artefacts auprès des distributeurs situés sur les îles célestes.

