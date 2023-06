Oubliez les ponts et autres constructions loufoques. Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, des passionnés font étalage de leurs talents en ingénierie.

Que se passe-t-il aujourd’hui sur la planète The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? On voit émerger une nouvelle classe de joueuses et de joueurs : les ingénieurs, des individus qui maximisent les possibilités créatives du jeu de Nintendo pour concevoir des systèmes plus complexes que de simples véhicules. Depuis le lancement en mai, on aura tout vu : des ponts immenses qui permettent de tricher, des pièges pour chevaux ou encore des engins pour torturer les korogus. Là, on franchit un cap supplémentaire.

Comme repéré par Kotaku dans un article publié le 14 juin, certains fans très talentueux utilisent les pouvoirs d’assemblage de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour imaginer des dispositifs émulant des fonctions informatiques. Calculateurs, opérateurs logiques, circuits électroniques… Certains montent un ordinateur et, sans les limites du gameplay, on pourrait carrément obtenir une calculatrice fonctionnelle, souligne Zenni, programmatrice. C’est vraiment bluffant.

Un ordinateur dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Les ingénieurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom utilisent le moteur physique très poussé du jeu (les rotations, notamment), les propriétés des artefacts soneaus (ressources servant à la construction) et leur logique pour se lancer dans de l’informatique avec trois bouts de ficelle. D’autres l’ont fait sur Minecraft, qui permet quand même beaucoup plus de choses que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ainsi, c7fab transforme des miroirs en opérateurs logiques, ce qui permet de faire 1 ou 0 dans le langage binaire.

Des opérateurs logiques dans Zelda: Tears of the Kingdom

Interrogé par Kotaku, c7fab explique que ce fut loin d’être une tâche aisée : « Au début, imaginer un circuit complet était hors d’atteinte, car rien que la moitié me demandait trop de choses collées, puis j’ai compris que je pouvais utiliser la diagonale, rendant alors le projet possible. » Le design final lui a quand même demandé trois heures de travail, sachant qu’il fallait optimiser au mieux le choix et l’agencement des objets pour contourner les limites (21 objets au maximum).

c7fab estime qu’il sera difficile d’aller beaucoup plus loin, à moins que Nintendo propose un DLC avec des artefacts soneaus agissant sur la lumière. « D’autres joueurs font appel à l’électricité pour leurs opérateurs logiques, mais cela demande trop d’objets pour un circuit complet », indique-t-il. C’est le cas de cette diode qui rappellera les cours de technologie à certains :

Observer cette ingénierie dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est impressionnant. Mais elle risque d’en complexer plus d’un. Car quand beaucoup se contentent de trois bouts de bois parfaitement alignés, d’autres imaginent… des ordinateurs. On se rassurera en disant que cela ne les aidera pas à sauver Hyrule.

