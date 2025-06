Lecture Zen Résumer l'article

À la manière de Wii Sports ou d’Astro’s Playroom (PS5), Nintendo accompagne sa nouvelle Switch 2 d’un jeu dédié à mettre en lumière les capacités de la console. Mais Nintendo Switch 2 Welcome Tour est une piètre vitrine technologique : ne l’achetez surtout pas.

Les jeux vraiment exclusifs à la Nintendo Switch 2 se comptent sur les doigts d’une seule main. Pour ne rien arranger, deux d’entre eux sont liés à des petites polémiques, sans réelle incidence sur le lancement — record — de la console. Ainsi, Mario Kart World a été critiqué pour son prix de 90 euros (en version boîte), quand Nintendo Switch 2 Welcome Tour est attaqué pour la nature de son contenu et l’avarice de Nintendo, qui a décidé de vendre cette démo qui aurait pu être gratuite. La firme a beau essayé de justifier son tarif, les joueurs ne comprennent pas.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est rien d’autre qu’une grosse démo vantant les mérites et les technologies de la Switch 2. Certains y voient une notice ludique géante, les plus lucides un moyen facile de gagner de l’argent. La firme nippone perd effectivement l’occasion rêvée d’être un peu généreux : elle aurait pu offrir Nintendo Switch 2 Welcome Tour à tous les propriétaires de la console hybride, comme elle l’avait fait avec Wii Sports pour la Wii. La comparaison avec Astro’s Playroom, l’incroyable jeu gratuit sur PS5, fait aussi mal. Surtout au vu du petit contenu du jeu de Nintendo.

Le comble de cette histoire ? Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est même pas au niveau de Wii Sports ou d’Astro’s Playroom. Même s’il était gratuit, on ne le conseillerait pas.

Habillage ignoble et contenu insipide : bienvenue dans le Nintendo Welcome Tour

Sur le papier, l’idée de base de Nintendo Switch 2 Welcome n’est pas mauvaise : le jeu propose un tour d’horizon des nouveautés de la Switch 2 en imaginant un musée à sa gloire. Mais puisque l’entrée est payante — 9,99 € tout de même –, on est en droit d’attendre un enrobage bien plus reluisant que ce nous offre Nintendo. Son bâtiment virtuel n’a visuellement rien d’accueillant. Pire, tout est un peu trop petit, ce qui rend les balades difficilement lisibles.

Tout est un peu ennuyeux dans Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Ce défaut serait moins un problème si la première étape de l’aventure n’était pas de dénicher les panneaux de chaque section, qui couvre en réalité tous les éléments de la Switch 2 (accessoires, que peut-être ne possédez-vous pas, y compris). Pour dénicher les panneaux en question, il faut passer près d’eux, qui plus est à une vitesse réduite. C’est assez simple pour les Joy-Con 2, dont la taille est réduite. Ça l’est beaucoup moins sur la partie tablette (immense) ou encore dans l’ultime section du jeu, à savoir les entrailles de la console — remplies de détails et de chemins un peu cachés. Bien sûr, vous ne pourrez pas accéder à la section suivante sans avoir complété la précédente à 100 %. C’est… rébarbatif. Notons que le jeu indique très mal où trouver les prochains panneaux et que l’on passe plus de temps à se promener dans le vide qu’à interagir avec les rares expériences proposées.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour ne ressemble pas à grand-chose // Source : Nintendo

En plus de cette visite un peu pénible (comptez environ deux heures pour tout trouver), Nintendo Switch 2 Welcome Tour propose des activités un tantinet plus réjouissantes. À commencer par des questionnaires, lesquels, punitifs pour rien, demandent un sans-faute pour être validés et, par conséquent, de lire au préalable plusieurs notes d’informations (il faut se déplacer pour les ouvrir). Nintendo aurait pu tout rassembler au même endroit pour rendre la tâche plus fluide. Mais non. On se rend alors compte que tout est un peu ennuyeux dans Nintendo Switch 2 Welcome Tour et que tout est pensé pour nous faire perdre du temps. Certains secrets sont intéressants à connaître, comme le fait que le mode souris s’appuie sur une caméra — et non pas un capteur optique. Sauf que le chemin pour y parvenir est trop décourageant pour si peu de satisfaction.

Il reste alors les mini-jeux, qui convoquent absolument toutes les technologies, nouvelles comme anciennes, de la Switch 2. Du gyroscope au mode souris, en passant par le HDR, le taux de rafraîchissement à 120 Hz ou encore la béquille à l’arrière… Il y a vraiment à boire et à manger et certains vont demander plusieurs essais pour obtenir toutes les médailles. Il y a donc un soupçon de challenge, mais zéro liant qui en ferait un incontournable de la Nintendo Switch 2. C’est tout le contraire d’Astro’s Playroom, qui sollicite intelligemment les spécificités de la DualSense de la PS5 pour proposer un contenu qui donne envie : la technologie se met au service du gameplay et d’un semblant de narration, et ne devient plus une simple case à cocher. La proposition assez pauvre de Nintendo Switch 2 Welcome Tour ferait presque passer 1-2-Switch pour un chef-d’œuvre. Les mini-jeux sont une rare réjouissance avec une inspiration Mario Party, mais ils sont perdus au milieu d’un contenu vide et peu entraînant.

Certains mini-jeux de Nintendo Switch 2 Welcome Tour sont rigolos // Source : Nintendo

Signalons enfin que, pour atteindre les 100 % dans Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il sera nécessaire d’investir dans tous les accessoires qu’il montre. Manette Pro Controller 2, caméra, volants des Joy-Con 2 : à l’arrivée, la facture pourrait s’avérer encore plus salée que les 10 € réclamés. Bref, Nintendo a complètement raté son occasion de proposer le Astro de la Switch 2.

Le verdict 3/10 Switch 2 Welcome Tour Voir la fiche 9,99 € sur Nintendo On a aimé Quelques mini-jeux à sauver

Des secrets intéressants à trouver

À côté, 1-2-Switch est un chef-d’oeuvre On a moins aimé 10 € pour une compilation de démos

Visuellement austère et pas toujours lisible

On s’ennuie Nintendo Switch 2 Welcome Tour est un mauvais Wii Sports et un mauvais Astro’s Playroom. Pire ? Contrairement aux deux jeux cités, il est payant. Et pour 10 €, force est de reconnaître qu’il n’en donne pas du tout pour son argent. Visuellement austère et radin, Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est rien d’autre qu’une notice ludique au contenu peu emballant. On a connu Nintendo plus inspiré. Certes, une poignée de mini-jeux valent le détour, éparpillés sur une carte bien trop grande et peu lisible. Mais, au global, Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est pas du tout une bonne publicité des capacités de la Switch 2. La console hybride, bardée de technologies, mérite bien mieux que ce musée virtuel qui ne serait pas plus satisfaisant avec une entrée gratuite.

