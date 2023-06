[Deal du Jour] Peur de parcourir les abîmes ? Impossible de trouver les derniers sanctuaires ? Si vous tournez en rond dans les terres d’Hyrule, le guide officiel Zelda : Tears of the Kingdom vient de sortir, et s’annonce comme le compagnon de choix pour votre aventure.

Où acheter le guide officiel de Zelda: Tears of the Kingdom ?

Le guide officiel de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en version standard est disponible sur La Fnac au prix de 24,99 €(+ 2,99 € de frais de livraison).

La version collector est quant à elle disponible au prix de 35 €, avec la livraison gratuite.

Les deux versions font 496 pages, et la version collector se distingue seulement par une belle couverture rigide, qui imite l’apparence d’un vieux livre. Le contenu est strictement le même.

C’est quoi, ce guide officiel de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ?

Ce guide officiel aux éditions Piggyback est bien sûr en français. Édité en partenariat avec Nintendo, cet ouvrage très complet vous aide à obtenir le meilleur de Tears of the Kingdom sur Switch. Vous y trouverez une aide pour trouver les meilleures combinaisons d’armes et une cartographie complète des lieux pour trouver les meilleurs objets. Les solutions aux diverses énigmes des sanctuaires sont aussi présentes. Une partie baptisée Compagnon de Route suit le jeu chronologiquement pour vous accompagner dans l’aventure dans l’ordre, et selon votre rythme. Une autre partie réunie des conseils pêle-mêle, afin de vous laisser piocher en vrac les aides et astuces dont vous avez besoin. Notez que vous n’y trouverez aucun conseil pour torturer les Korogus.

En plus des chapitres classiques qui composent le guide, une partie du livre est dédiée aux bestiaires, aux armes et aux nombreux objets que vous trouverez dans Tears of the Kingdom. La présence d’un atlas, composé de plusieurs cartes détaillées, vous aidera à vous repérer dans l’immense map d’Hyrule, des îles du ciel et des abîmes. Vous pourrez planifier vos expéditions en fonction de vos points d’intérêt. Attention cependant, le guide donne l’emplacement des objets, ennemis et trésors via des coordonnées géographiques. Il faudra donc vous repérer grâce aux coordonnées de Link (sur la carte du jeu et dans la boussole) pour vous rendre où vous souhaitez. Pas la méthode la plus simple de repérage certes, mais une manière de garder plus ou moins intact le plaisir d’exploration.

Le guide standard et le collector // Source : Piggyback

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test de Zelda : Tears of the Kingdom

👉 Découvrez en attendant de recevoir votre exemplaire, une technique pour vous protéger du chaud et du froid sur Zelda : Tears of the Kingdom

