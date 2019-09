Les annonces des iPhone 11 et 11 Pro ont éclipsé les baisses de prix des précédents modèles. Un positionnement tarifaire nous intéresse : celui de l'iPhone XR, bien trop onéreux. L'excellent smartphone de 2018 peut-il se battre contre l'iPhone 8 ou l'iPhone 11 ?

Quand Apple fait des annonces, on oublie trop souvent que les nouveaux produits dévoilés sont positionnés dans une gamme, et doivent cohabiter avec des produits plus anciens. À contre-courant de l’industrie, Apple maintient dans le temps ses appareils (5 ans au moins pour les mises à jour logicielles) et ne propose que des appareils haut de gamme. Cela signifie qu’un iPhone haut de gamme de 2017 ou 2018 n’est pas un mauvais smartphone — c’est même, à bien des égards, un excellent smartphone qui pourra durer plusieurs années.

Dès lors, tout est question de placement tarifaire. Et au lendemain du keynote d’annonce des iPhone 11 et 11 Pro, on ne peut que remarquer une chose : l’iPhone XR, que l’on sacrait meilleur smartphone Apple de 2018, n’a plus sa place dans la gamme au prix où il est vendu sur l’Apple Store. Ce n’est pas un mauvais smartphone, mais à 709 € en prix plancher, c’est indéniablement un mauvais prix. Et ce, pour plusieurs raisons.