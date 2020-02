Maxime Claudel - il y a 8 minutes Tech

Samsung possède une gamme de smartphones ultra complète, récemment renforcée par les arrivées des S20 et du Z Flip pliable. On vous aide à y voir plus clair avec une sélection de produits qui nous semblent les meilleurs selon des critères bien précis, comme la photo, le prix... ou l'innovation.

Pourquoi nous faire confiance ? Nous testons pour Numerama une bonne partie des smartphones Samsung et les utilisons au quotidien, en plus de couvrir avec assiduité et technicité tous les produits de la marque. La rédaction de Frandroid a complété ce guide.

En 2020, Samsung a le champ libre : Huawei a perdu les services Google, ce qui signifie que la gamme de smartphones Galaxy déjà première en Franxe va nécessairement attirer encore plus de monde. Néanmoins, il faut bien reconnaître que l’on s’y perd dans l’offre proposée par la multinationale coréenne. Là où tout est plutôt clair chez Apple ou Google, Samsung cumule les gammes, les modèles et les déclinaisons plus ou moins importantes. Ce vaste catalogue a une conséquence positive : il y a du choix et, surtout, tous les prix.

Voilà pourquoi nous avons décidé de sélectionner des produits selon des critères précis, centrés sur les besoins que vous pourriez avoir. Vous voulez le plus innovant ? Celui qui prend les meilleures photos ? Vous cherchez à ne pas vous ruiner ? Suivez le guide. Nous avons volontairement écarté la famille Note car nous ne lui trouvons plus aucune pertinence à l’heure où les Galaxy S sont de plus en plus grands et que le nombre de doigts dépasse le plus souvent le nombre de stylets.

Ce guide a été mis à jour après l’annonce des derniers modèles et les premières prises en main de nos confrères de Frandroid. Il sera actualisé si besoin après des tests plus poussés.

Le meilleur smartphone Samsung pour la photo Samsung Galaxy S20 Ultra Le nec plus ultra Le S20 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme imaginé par Samsung, qui souhaite lancer un appareil sans concession. Ne cherchez plus le meilleur Galaxy S, il est là et il possède un nom qui en dit long sur ses prestations. Immense (6,9 pouces) et pourvu des composants dernier cri, le S20 Ultra est tout ce qui se fait de mieux en matière de smartphone haut de gamme tournant sous Android. Avec lui, Samsung veut repousser les limites pour proposer une vraie alternative à l’iPhone 11 Pro Max vendu par Apple. Plus que sa puissance ou même son autonomie, le Galaxy S20 Ultra impressionne par son équipement photo. Pour lutter contre l’ennemi de toujours et prendre de court le Pixel 4 qui n’a pas beaucoup évolué, Samsung mise sur un quadruple objectif, qui commence par un capteur principal de 108 mégapixels — le plus gros jamais installé sur un smartphone par Samsung. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un capteur ToF pour le mode portrait. Le capteur principal s’appuie sur le nona binning, un procédé qui regroupe neuf pixels en un seul pour obtenir de plus beaux clichés (notamment en basse lumière). Avec de telles armes dans la besace, le S20 Ultra pourra filmer en 8K et proposer un zoom… x100. Dernière précision de taille : le S20 Ultra dispose d’un écran compatible 120 Hz (meilleure fluidité donc sensation de confort accrue lors de la navigation dans l’interface). Retrouvez le Galaxy S20 Ultra sur la Fnac Le meilleur rapport qualité/prix pour un smartphone Samung Samsung Galaxy S10 Le meilleur Galaxy de 2019 Le Galaxy S10 n’est autre que le smartphone haut de gamme lancé par Samsung en 2019. L’arrivée du trio S20 signifie une chose : les S10 restent dans le haut de gamme et deviennent plus abordables. Cela sous-entend qu’il n’y a peut-être pas meilleure période pour s’offrir un S10, dont le rapport qualité/prix devient très intéressant. Le smartphone s’appuie sur le savoir-faire de Samsung pour convaincre : un design exquis (malgré le trou dans l’écran), une surcouche logicielle agréable, un écran magnifique et un triple capteur photo qui, sans être le meilleur du marché, apporte satisfaction dans la plupart des situations du quotidien. Dernier point à prendre en considération, le S10 est le dernier smartphone haut de gamme de Samsung à bénéficier d’un port jack (il a été supprimé depuis sur les Note 10 et S20). Cette distinction est susceptible de constituer un argument loin d’être négligeable pour celle ou celui qui ferait encore confiance à un casque ou des écouteurs filaires pour écouter de la musique. À lire : Notre test du Samsung Galaxy S10 Retrouvez le Galaxy S10 sur la Fnac Le smartphone Samsung le moins cher Samsung Galaxy A51 Petit prix sans réelle concession Le Galaxy A51 est un smartphone milieu de gamme, conçu pour baisser le prix plancher de ces appareils sans trop sacrifier de qualités. Le Galaxy A51 n’est pas le moins cher des smartphones commercialisés par Samsung. Mais il est le moins cher que nous avons choisi pour bénéficier d’une expérience utilisateur en adéquation avec ce dont nous sommes en droit d’attendre d’un tel produit. Pour moins de 400 euros, vous avez un téléphone milieu de gamme doté d’un affichage confortable (écran AMOLED de 6,5 pouces) et d’un quadruple capteur photo à l’arrière (avec un mode macro pour la mise au point sur des objets situés à entre 3 et 5 centimètres). Avec sa batterie de 4 000 mAh, le A51 dispose d’une autonomie confortable, pouvant tenir deux jours avec un usage mesuré. On ne conseillera pas ce smartphone pour qui cherche la performance à tout prix. Pour les jeux en 3D très gourmands, il faudra investir quelques dizaines d’euros en plus. Retrouvez le Galaxy A51 sur la Fnac Le meilleur smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip Smartphone à clapet 2.0 Le Galaxy Z Flip est le deuxième smartphone doté d’un écran pliable de Samsung. Ce n’est pas un smartphone-tablette comme le Fold… et c’est tant mieux. On peut sans aucun doute affirmer que Samsung a essuyé les plâtres sur le segment naissant des smartphones pliables. Et l’avenir dira si le constructeur a eu raison de s’entêter après le lancement chaotique du Galaxy Fold. Pour son deuxième essai, il a choisi un design qui a fait ses preuves par le passé : le téléphone à clapet. Le Galaxy Z Flip assoit dès lors sa promesse dans cette capacité à se replier sur lui-même pour devenir plus compact. Le Galaxy Z Flip, qui déploie une dalle Full HD+ de 6,7 pouces dotée d’un ratio 22:9, est aussi le premier smartphone pliable avec un écran en verre flexible. Cette prouesse technologique a de quoi rassurer quant à la durabilité du produit, puisque le plastique — plus fragile — était la cible des critiques essuyées par le Galaxy Fold. Autrement, vous avez un téléphone que vous ne verrez pas ailleurs dans la poche, apte à bluffer votre entourage quand vous le sortez. Il est juste dommage que Samsung n’ait pas mis toutes les dernières technologies à l’intérieur (processeur de 2019, double capteur photo…). Avec le Galaxy Z Flip, on achète surtout l’innovation et la sensation d’avoir un objet un peu à part. Retrouvez le Galaxy Z Flip sur la Fnac

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.