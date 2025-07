Lecture Zen Résumer l'article

En l’espace de quelques heures, plusieurs portefeuilles dormants contenant des dizaines de milliers de bitcoins se sont animés. Et on enclenché des transactions valant des milliards de dollars.

C’est le genre de transaction très remarquée et qui, sans aucun doute, fait secrètement fantasmer toutes les personnes qui se sont lancées un jour dans le business de la cryptomonnaie. Dans la journée du 4 juillet 2025, la communauté a découvert un mouvement exceptionnel de bitcoins, dont la valeur dépasse le milliard de dollars.

« Quelqu’un a acheté 10 000 bitcoins pour 15 400 dollars [en 2011, NDLR], les a conservés pendant quatorze ans et les a vendus aujourd’hui pour 1,1 milliard de dollars. Quelle légende ! », s’est exclamé sur X (ex-Twitter) Vivek Sen, auteur sur la revue spécialisée Bitcoin Magazine, avec une capture d’écran à l’appui.

En réalité, il ne s’agit toutefois pas d’une vente, mais d’un transfert de ces 10 000 BTC d’un portefeuille à un autre. C’est ce que pointe la société Lookonchain, qui, comme son nom l’indique, est spécialisée dans le suivi des transactions sur la blockchain. Toujours est-il que cet immense pactole vient virtuellement de rendre son propriétaire immensément riche.

À ce stade, on ignore l’identité du ou des propriétaires des portefeuilles liés à ce virement, relève le média spécialisé The Block. Par ailleurs, la raison pour laquelle ce transfert a été décidé reste aussi un mystère. Il n’est pas non plus évident de savoir si les deux wallets impliqués sont contrôlés par les mêmes personnes ou non.

Au moment de l’acquisition de ces bitcoins, il y a quatorze ans, il fallait alors débourser aux alentours de 0,78 dollar par unité de crypto. C’était déjà un investissement notable. Surtout, un pari audacieux pour une devise électronique encore jeune (même si le cours commençait déjà à monter, ce qui incitait à se lancer).

Ici, le pari a été gagnant. Le portefeuille initial, qui était visiblement dormant (aucune autre activité n’a été relevée avant ce transfert), a permis au final de multiplier par 140 000 la mise initiale, effectuée à peine deux ans après la création du bitcoin par l’énigmatique Satoshi Nakamoto. Un rendement jugé « incroyable » par Lookonchain.

Mais il y a plus étrange : d’autres activités similaires ont été repérées début juillet, en témoigne cet autre tweet de la société. Là encore, on parle d’un portefeuille inactif depuis 14 ans et venant de transférer la totalité de ses 10 000 bitcoins (1,09 milliard de dollars). Ils avaient été achetés en 2011 pour 7 805 dollars à l’époque (0,78 dollar l’unité).

D’autres portefeuilles dormants se réveillent 14 ans plus tard

Ce double transfert de 10 000 BTC à chaque fois n’est pas isolé. The Block comme Lookonchain ont constaté que plusieurs autres wallets dormants ont subitement connu une activité en ce début de mois. À ce stade, on dénombre six autres portefeuilles qui ont aussi été le théâtre de transferts de cryptomonnaie à hauteur de 10 000 bitcoins.

Dans le cas des deux premiers portefeuilles, The Block a fait remarquer qu’ils ont transféré leurs bitcoins vers de nouvelles adresses à 30 minutes d’intervalle, passant d’adresses héritées à des formats plus modernes et moins chers, sans que l’on puisse dire que ce sont pour ces motifs que les montants ont été déplacés. Ils n’ont plus bougé depuis.

De son côté, Lookonchain a noté sur X qu’il vient d’y avoir pas moins de 8 wallets dormants qui se sont subitement réveillés après 14 ans d’inactivité pour transférer un total de 80 009 unités de bitcoin — ce qui représente un montant total de 8,69 milliards de dollars, selon le cours actuel. On parle de virements proches les uns des autres, à hauteur de 10 000 BTC.

Si les intentions derrière ces mouvements ne sont pas claires, l’affaire a en tout cas nourri les commentaires d’internautes s’intéressant à la crypto — non sans être un peu pince-sans-rire. « Je pense que j’aurais pu tenir encore un an », a dit par exemple l’un d’eux. « Vente panique, pour être honnête… beaucoup trop tôt », a lancé un autre. Et ainsi de suite.

Les sommets atteints par le bitcoin aujourd’hui (le prix d’un bitcoin a passé la barre des 100 000 dollars) peuvent inciter des internautes à essayer de rattraper la fusée, même si cela semble trop tard en 2025. La courbe, en effet, semble continuer à grimper quoi qu’il arrive, malgré des chutes parfois brutales. Mais rien ne garantit que ça durera toujours.

