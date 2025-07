Lecture Zen Résumer l'article

Samsung pourrait profiter de sa conférence Unpacked du 9 juillet pour dévoiler un smartphone qui se plie en trois. Son nom aurait même fuité : Samsung Galaxy G Fold.

Tous les étés, Samsung organise une conférence Unpacked dédiée à ses nouveautés mobiles. Le prochain événement est prévu le mercredi 9 juillet, avec au programme de nouveaux smartphones pliants (Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 et montres connectées Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic selon les rumeurs).

Dernière indiscrétion : Samsung pourrait aussi créer la surprise avec un Galaxy G Fold, un smartphone qui se plie… en trois. Android Authority a trouvé des animations qui représentent ce mystérieux modèle dans le code de One UI 8. Samsung prévoit-il une annonce en fin de conférence pour prendre tout le monde par surprise ?

Galaxy G Fold : Samsung victime de sa propre fuite

Dans la dernière version de One UI 8, Samsung a oublié de cacher plusieurs animations correspondant à un téléphone mystérieux. Ils indiquent notamment comment utiliser la puce NFC, depuis la face avant ou la face arrière. On y découvre un téléphone en trois parties, avec deux charnières pour se plier.

Des animations dans One UI 8 montrent ce Galaxyx G Fold // Source : Android Authority

De l’autre côté du téléphone, il y a trois panneaux : le premier avec le module caméra, le second avec unécran externe au milieu et un troisième vide. Ce second dos rentrerait à l’intérieur, se glissant entre le dos avec les capteurs photos et l’écran externe. Si l’on en croit les animations, ce smartphone reprendrait le design des Galaxy Z Fold que l’on connaît déjà, mais deux avec pliures.

L’écran interne serait évidemment très grand // Source : Android Authority

Parmi les animations disponibles, l’une d’entre elles conseille aux utilisateurs de ne pas plier le panneau avec les caméras arrière en premier. Ce qui s’explique par le fait que les deux charnières sont de tailles différentes. L’autre panneau a probablement une charnière plus petite et c’est celui-ci qu’on doit rabattre en premier.

Ainsi, le Galaxy G Fold disposerait de cinq capteurs photo, comme sur les Galaxy Z Fold :

Un module selfie sur l’écran pliable ;

Un module selfie sur l’écran externe ;

Un capteur principal ;

Un module ultra-grand-angle

Un module téléobjectif (x3 probablement).

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Ce smartphone s’appellera-t-il Galaxy G Fold ? Pour le moment, impossible de le savoir, il faudra attendre la Galaxy Unpacked pour en être sûr. Dans One UI 8, Samsung l’appelle Multifold 7 ; Android Authority précise qu’il est possible qu’il s’agisse seulement d’un nom de code et pas d’un nom commercial.

Des prototypes de smartphones qui se plient en trois déjà présentés par Samsung

Par le passé, Samsung a présenté à plusieurs reprises des prototypes de smartphones capables de se plier en trois. Des démonstrations techniques qui étaient surtout là pour faire la promotion de ses écrans qui se plient, et pour prendre la température. On ignore quand Samsung le lancera et si la marque le présentera vraiment le 9 juillet, mais cette hypothèse semble possible.

Le protoype de Samsung Flex G // Source : Neolyn via les forums Samsung

Pourquoi parle-t-on de « Galaxy G Fold » ? Parce que ce modèle se plie en forme de « G », avec deux côtés de l’écran se replient vers l’intérieur, ce qui permet de totalement protéger le grand écran interne. Un mode de pliage qui se distingue du Huawei Mate XT, un smartphone déjà commercialisé en Chine, qui se plie en forme de « S ».

