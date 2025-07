Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La MSI Claw n’est pas forcément l’appareil auquel vous pensez lorsque l’on parle de console portable. Mais à ce prix, elle possède l’un des meilleurs rapports qualité-prix pendant les soldes d’été.

Le marché regorge de consoles portables, avec de nombreux constructeurs qui tentent d’attirer les gamers grâce avant tout à la performance de leurs machines. Des fabricants comme Nintendo et sa récente Switch 2, Steam, Asus ou encore MSI, offrent un large éventail de choix. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, il vous suffit de vous tourner vers dernier et sa console MSI Claw à moitié prix pour les soldes.

La MSI Claw A1M-042FR, sortie début 2024, est normalement vendue 799 €. Elle est proposée pour les soldes d’été au prix de 429 € sur Amazon, soit 40 € de moins que le prix conseillé de la dernière Nintendo Switch 2.

C’est quoi, cette console de MSI ?

La MSI Claw ne se démarque pas par son design très classique, mais qui reste toutefois efficace. En plus d’être une belle console qui ne fait pas cheap, sa conception est de qualité et l’ergonomie est bonne, avec un poids de 675 g bien réparti. La prise en main est par ailleurs très agréable, y compris après de longues sessions de jeu. Les joysticks s’accompagnent par ailleurs d’une technologie qui empêche le stick drift et les actions non désirées, ce que Nintendo a encore du mal à régler.

MSI Claw // Source : MSI

La dalle IPS LCD Full HD de 7 pouces, au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, offre une bonne luminosité, ainsi que la fluidité essentielle pour jouer dans de bonnes conditions. Avec un Intel Core Ultra 5 135H couplé à 16 Go de RAM, les jeux triple A tournent sans faire chauffer la console, et dans un silence appréciable.

À ce prix, la MSI Claw est-elle une bonne affaire ?

Moins de 430 €, c’est moins cher qu’une Rog Ally, la console d’Asus, que le Steam Deck ou que la récente Switch 2. Et pourtant, la console de MSI n’a pas grand-chose à leur envier, à part leur popularité. L’interface sous Windows offre une grande compatibilité avec n’importe quels jeux PC disponibles sur Steam, Epic Games Store ou même PC Game Pass. La surcouche MSI Center M permet une navigation dans les menus moins chaotique que prévue. La console embarque un SSD de 512 Go, un port Thunderbolt 4, un lecteur de cartes microSD et une prise jack 3,5 mm.

Enfin, niveau autonomie, la MSI Claw ne fait guère mieux que ses principaux concurrents, avec tout juste plus de 2 h d’utilisation en mode Super batterie, le temps d’un Paris-Lyon en TGV.

Les points à retenir sur la console portable MSI Claw :

Une ergonomie et une conception impeccables

L’interface sous Windows, épurée et réactive

Pas de chauffe et silencieuse

