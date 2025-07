Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Galaxy Watch FE est une des montres connectées les plus abordables de Samsung. Avec sa bonne fiche technique et son prix doux, surtout en promotion, elle vaut vraiment le coup.

Parmi les nombreuses montres connectées présentes sur le marché, quelques fabricants réussissent à proposer à la fois des montres haut de gamme, et certaines plus accessibles. C’est le cas de Samsung qui possède des modèles pour tous les budgets, avec des montres plus modestes qui ne sacrifient pas sur la qualité. La Samsung Galaxy Watch FE, par exemple, est un accessoire abordable de qualité, avec un excellent rapport qualité-prix en soldes.

La Samsung Galaxy Watch FE, 40 mm, est commercialisée 229 € à sa sortie en 2024, puis remisé à 149 €. Pour les soldes d’été, elle est disponible au prix de 99,99 € sur le site de Leclerc.

C’est quoi, cette montre de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch FE est un modèle de montre très classique, y compris par son design tout en rondeur. Son style efficace qui évite l’aspect sportif de l’extrême permet de la porter toute la journée. Le bracelet sport en silicone est de plus très confortable et avec seulement 25 g, il peut aisément se porter tout au long de la journée.

Galaxy Watch FE // Source : Samsung

Son écran Super AMOLED de 1,19 pouce d’une résolution de 396 × 396 pixels offre une très bonne luminosité, y compris en plein soleil. La montre se consulte facilement, et l’interface WearOS 5, entièrement personnalisable, est intuitive et permet d’accéder rapidement aux informations recherchées. Vous recevrez les notifications de votre smartphone directement sur la montre, et vous pourrez même utiliser Google Assistant pour les commandes vocales. La Watch FE est aussi équipée d’un micro et de haut-parleurs, afin de passer des appels.

À ce prix, la Watch FE est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 € pour une montre connectée de Samsung, c’est bien sûr une excellente affaire. Le suivi santé est complet, avec de multiples capteurs pour mesurer en temps réel votre fréquence cardiaque, votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil, ainsi que votre activité physique quotidienne. Les fonctionnalités de l’application Samsung Health permettent de suivre votre condition physique. La Galaxy Watch FE est aussi équipée d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un baromètre, ainsi que du suivi du taux d’oxygène dans le sang.

Pour le sport, la montre peut détecter plus de 90 exercices et suivre les performances. Elle est certifiée IP68 et est donc étanche jusqu’à 50 mètres pour les sports d’eau. Sa batterie de 247 mAh offre une autonomie d’une journée environ. Notez qu’elle n’est compatible qu’avec Android.

Les points à retenir sur la GalaxyWatch FE :

Un écran AMOLED lisible en extérieur

Compatible Android uniquement

Mesures de santé complètes

