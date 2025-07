Lecture Zen Résumer l'article

Marshall, connu pour ses gros amplificateurs et ses enceintes stylées, lance sa première barre de son en 2025. Positionné sur le haut de gamme avec un tarif de 999 €, la Heston 120 ajoute un élément loin d’être anodin dans sa catégorie : l’allure. Notre test.

Amplificateurs (y compris pour les professionnels), enceintes (nomades et fixes), casques, écouteurs… : le catalogue de Marshall est bien rempli. Mais un produit manquait encore à l’appel : la barre de son. La marque spécialiste a attendu juin 2025 pour lancer un premier modèle, baptisé la Heston 120.

L’ambition de Marshall sur ce segment ne fait pas dans la demi-mesure. La Heston 120 est positionnée à 999 €, ce qui suppose une fiche technique à la hauteur d’un tarif aussi élevé. Au-delà des caractéristiques attendues, du côté des formats immersifs et de la connectivité notamment, la Heston 120 mise sur un élément parfois négligé chez la concurrence : le design. Pour un objet qui prend de la place dans un salon, ce critère n’est pas à négliger.

9/10 Marshall Heston 120 Il n’y a pas d’offres pour le moment Points forts La plus belle des barres de son (si on aime le style)

Fiche technique bien remplie

De la polyvalence à en revendre Points faibles Application un peu lente

Elle serait meilleure avec un caisson de basse

Les dialogues sont parfois un peu en retrait

La Marshall Heston 120 est la plus belle des barres de son (si on aime le style Marshall).

Une grande barre de son La Heston 120 est une barre de son imposante, aux mensurations de 110 x 14,5 x 7,6 cm. Son poids atteint les 7 kg. À garder en tête si on veut craquer. Marshall devrait bientôt lancer une version plus compacte.

Qu’on aime le style Marshall ou non, on ne peut pas accuser la marque de manquer de personnalité. Pour sa première barre de son, l’entreprise ne trahit pas son identité vintage. On retrouve sa patte inimitable, associant une grille en nylon, des touches de cuir synthétique (grainé) et des finitions dorées. Le logo Marshall est ainsi fièrement arboré à l’avant. Sur le dessus, on retrouve des potentiomètres qui rappellent les amplificateurs. À une époque où les boutons physiques sont souvent remplacés par des zones tactiles sans âme, c’est agréable. En prime, il y a une vraie satisfaction à les tourner et à voir le cerclage rouge lumineux s’animer.

Pour sa première barre de son, l’entreprise ne trahit pas son identité vintage

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Cette affirmation stylistique, qui ne plaira pas à tous, est un sacré contre-pied par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir. Quand on se rend dans un magasin pour choisir une barre de son, on tombe seulement sur des produits au design simpliste — voire banal. Les constructeurs préfèrent la sobriété, estimant qu’une barre de son doit se fondre sous un téléviseur. Marshall ne se plie pas à cet exercice, et préfère pleinement assumer son héritage.

Dès lors, pour qui rechercherait une barre de son qui servira aussi d’objet de décoration, alors la Heston 120 constituera la solution idéale. Elle ne passera pas inaperçue chez vous et poussera sans doute vos invités à vous en parler. C’est, selon nous, le principal argument de cette première barre de son concoctée par Marshall. Mais, encore faut-il une décoration qui aille de pair pour la magnifier parfaitement.

Les jolis boutons physiques de la Marshall Heston 120. // Source : Marshall

Tout ce qu’il faut, et même un peu plus

On aurait pu croire que Marshall mise tout sur le physique, au détriment des technologies embarquées. Mais l’immonde expression « Sois belle et tais-toi » ne marche pas pour une barre de son qui, justement, est jugée sur sa capacité à être bruyante. La Heston 120 s’appuie donc sur une fiche technique bien remplie. Il ne lui manque rien : compatibilité avec la lecture de la musique streaming (y compris AirPlay, Google Cast et Spotify Connect), gestion via une application (un peu lente), compatibilité avec les formats audio 3D (Dolby Atmos et DTS:X), port HDMI eARC (passthrough 120 Hz, 4K et Dolby Vision), calibration intégrée, profils sonores…

Marshall a même pensé à une entrée HDMI, qui compense le port que la barre de son occupe sur le téléviseur. Même Sonos, réputé pour ses produits de qualité, ne s’y est jamais plié, alors que c’est pourtant pertinent si on possède plusieurs appareils. Par exemple, si votre téléviseur dispose de quatre ports HDMI, vous ne pourrez brancher que trois appareils à cause de la barre de son. Vous avez trois consoles de jeu et une Apple TV ? Il va falloir faire des choix. Avec la Heston 120, ce problème n’existe pas.

La Marshall Heston 120 est une jolie barre de son. // Source : Marshall

Signature acoustique axée sur la polyvalence

La Heston 120 repose sur une architecture 5.1.2, avec 11 haut-parleurs, dont un mini-caisson intégré pour les basses fréquences. On trouve bien évidemment des canaux frontaux (pour la clarté des voix, notamment), latéraux (pour l’ampleur) et verticaux (pour les effets 3D). Le tout avec une puissance plafonnée à 150 W.

Le moins que l’on puisse dire est que la Heston 120 est une barre de son bien née. On sent tout de suite qu’on a affaire à une marque qui est loin de faire ses débuts dans le domaine de l’audio et de l’acoustique. Pour une utilisation en home cinéma, le rendu est précis et équilibré, avec une bonne clarté des dialogues (un ton en dessous de la Sonos Arc Ultra, référence du genre) et une bonne assise dans les graves (un caisson aiderait quand même). On pourra tout autant souligner les efforts dans la spatialisaton : si la Heston 120 a un peu à pousser jusqu’à l’arrière de la zone d’écoute, l’expérience reste suffisamment enveloppante pour garantir une bonne immersion. Avec deux enceintes physiques à l’arrière, les performances seraient sensiblement meilleures.

La Marshall Heston 120. // Source : Marshall

Même les effets 3D, en hauteur, sont plutôt bien produits avec les contenus adéquats. On perçoit un bel effort dans l’élévation, même si on aimerait pouvoir régler soi-même pour optimiser par rapport à la hauteur sous plafond (Sonos le permet). En tout cas, c’est une entrée ô combien encourageante sur le segment des formats immersifs, et une preuve que Marshall a vraiment bien travaillé.

L’autre grande qualité de la Heston 120 tient dans sa musicalité. Bien souvent, les barres de son privilégient le grand spectacle du cinéma, au détriment de l’expérience musicale pure. Ce n’est pas le cas avec Marshall, qui fait parler ici son immense héritage dans le domaine de la musique. Avec la Heston 120, vos morceaux seront choyés. En prime, l’application donne accès à un égaliseur pour ajuster au besoin.

Le verdict 9/10 Marshall Heston 120 Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé La plus belle des barres de son (si on aime le style)

Fiche technique bien remplie

De la polyvalence à en revendre On a moins aimé Application un peu lente

Elle serait meilleure avec un caisson de basse

Les dialogues sont parfois un peu en retrait Quelle première ! Pour son arrivée sur le marché des barres de son, Marshall réussit son entrée. Conservant le design emblématique de la marque, la Heston 120 séduit d’abord par son design vintage soigné et réussi. Si vous cherchez une belle barre de son, alors elle s’impose comme la solution idéale. Il faut aimer le style, mais la Heston 120 n’en manque clairement pas. Surtout, Marshall a soigné la fiche technique. Bien garnie, la Heston 120 a tout en magasin pour assurer des performances de haute volée, aussi bien en home cinéma que pour une écoute musicale. Son profil 5.1.2 et sa compatibilité avec les formats immersifs en font une barre qui en donne pour son argent.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama