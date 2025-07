Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La manette pro au prix plus accessible, pour jouer sur Xbox Series, est moins chère pour les soldes d’été. Attention, n’inclus pas les skills pour jouer comme une ou un pro.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

Si vous jouez sur Xbox Series X/S, savez-vous qu’il existe une version de la manette Pro plus abordable ? La Xbox Elite Series 2 version Core fait certes quelques concessions sur sa fiche technique et ses fonctionnalités, mais son excellente prise en main et les options de personnalisation méritent le coup d’œil, surtout en promotion pour les soldes.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La manette Xbox Elite Series 2 Core est normalement vendue 139,99 €. Pendant les soldes d’été, elle est proposée sur La Fnac au prix de 99,99 €.

C’est quoi, cette manette Pro pour Xbox ?

Cette version, à ne confondre avec la manette Xbox Elite Series 2, est le modèle Core, une version allégée qui ne comprend pas tous les accessoires. Vous ne retrouverez qu’un câble de recharge et un outil qui permet de régler la sensibilité des sticks. Ce modèle fait l’impasse sur les palettes arrière, les sticks analogiques, la croix directionnelle supplémentaires et le boîtier rigide de transport. Il faut les acheter séparément.

manette Xbox Elite Series 2 Core // Source : Microsoft

Rassurez-vous, la Elite Series 2 Core reste bel et bien une manette pro haut de gamme. Elle offre une prise en main nettement améliorée grâce à un grip texturé plus adhérent que sur une manette classique, ainsi que la possibilité de créer et de basculer entre plusieurs profils personnalisés. Elle intègre également des joysticks à tension réglable et des gâchettes à course ajustable, idéales pour affiner vos performances en jeu. Notez que la manette toutefois possède des emplacements à l’arrière de la manette pour ajouter un jeu de palettes détachables. Vous pouvez en trouver au prix de 10,59 € sur Amazon.

À ce prix, cette manette pour Xbox Series X et S est-elle une bonne affaire ?

Le modèle Core en promotion est moitié moins cher qu’une manette Elite Series 2, c’est donc un excellent prix. Via l’application Accessoires disponible sur Xbox et PC, vous pourrez personnaliser la manette, remapper les boutons et créer jusqu’à trois profils.

La manette Elite Series 2 Core fonctionne avec une batterie intégrée qui offre 40 h d’autonomie environ. Elle se recharge en USB-C via un câble fourni.

Les points à retenir sur la manette Elite Series 2 Core :

Une bonne ergonomie et un bon grip

Des boutons personnalisables

40 h d’autonomie

Pour aller plus loin Amazon brade la liseuse Kindle sous les 100 € pendant la Black Friday Week

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !