WhatsApp vous a peut-être envoyé un message sur… WhatsApp. Il sert simplement à vous rappeler comment fonctionne la messagerie. Il fait aussi sa propre publicité en montrant à quel point l’application est sécurisée.

Ce n’est pas un message d’arnaque d’un faux support de WhatsApp que vous avez reçu : c’est bel et bien l’application qui vous a envoyé un message. On vous explique à quoi il sert et pourquoi WhatsApp vous l’a envoyé. Si vous ne l’avez pas reçu, tout porte à croire que vous le recevrez bientôt, comme c’était le cas pour l’apparition du nouveau rond bleu.

Pourquoi WhatsApp vous a envoyé un message

Lorsque vous lancez l’application, une fenêtre s’ouvrira peut-être si vous avez reçu ce fameux message. Pas d’inquiétude, il vient bien de WhatsApp (on peut le vérifier grâce à la coche verte à côté du nom de l’expéditeur) : ce n’est donc pas une arnaque, comme il y en a beaucoup. Chose étrange : le compte est différent de celui dans l’onglet « Actus », qui sert à alimenter un canal public, toujours pour parler du service de messagerie. Là, l’application s’immisce au milieu de vos conversations.

Le message que WhatsApp vous a peut-être envoyé

WhatsApp explique utiliser ce fil de discussion (auquel vous ne pouvez pas répondre) pour vous informer des nouveautés de l’application. Il s’en servira aussi pour vous donner « des astuces pour améliorer WhatsApp ».

Rassurez-vous, il est possible d’archiver ou de bloquer la discussion si vous n’en voulez pas. Le premier message concerne le chiffrement sécurisé de bout en bout des conversations, dont Meta fait souvent la promotion. Ce que proposent aussi d’autres applications de messagerie, y compris européennes.

