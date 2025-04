Lecture Zen Résumer l'article

Les French Days reviennent ce 30 avril pour leur première édition de 2025. Si vous êtes à la recherche des vraies bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. Voici toutes nos recommandations pour vous éviter de passer des heures à faire défiler les innombrables catalogues des e-commerçants.

Les French Days font leur grand retour du 30 avril au 6 mai 2025, sept mois après l’édition de septembre 2024. Les grandes enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount ou Rue du Commerce participent de nouveau à l’opération, proposant jusqu’au 6 mai de nombreuses réductions, sur les produits high-tech notamment.

Cette nouvelle semaine de promotions s’installe dans un calendrier déjà chargé, où les occasions d’acheter ne manquent pas… mais ne sont pas toujours pertinentes. Depuis l’automne, le calendrier commercial a été bien rempli — entre Black Friday, fêtes de fin d’année et soldes d’hiver. Et ce n’est pas fini : les soldes d’été débuteront dès le 25 juin.

Soyons lucides : trop de promotions tuent les promotions. Toutes les offres ne se valent pas. De nombreux produits vieillissants ou peu attractifs sont souvent mis en avant à cette occasion. Alors, avant de remplir votre panier, nous vous conseillons vivement de consulter nos 5 astuces pour ne pas vous faire avoir pendant les French Days.

Les meilleures offres des French Days 2025 chez Boulanger, Fnac, Amazon, Cdiscount…

Dans cet article mis à jour régulièrement, nous avons fait le tri pour vous. Notre sélection retient uniquement les promotions vraiment pertinentes : des références récentes, bien positionnées, et parfois même testées par notre rédaction. Voici les meilleures offres des French Days :

Cet article sera mis à jour en continu au rythme des French Days. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dès votre première visite, n’hésitez pas à revenir jeter un œil quotidiennement.

Nos autres guides et Bons plans des French Days :

➡️ Les meilleures offres Amazon pour les French Days

👉 Cette enceinte compacte et étanche de Bose perd 50 €

GPU Nvidia RTX 5070 Palit

Sorties en début d’année, les cartes graphiques Nvidia 5070 n’ont pas échappé à la règle : succès immédiat, ruptures de stock dès le lancement et envolée des prix. Résultat, les tarifs conseillés (MSRP) ont vite été dépassés. Pour les French Days, on retrouve enfin le GPU à un bon prix. Ce modèle de Palit est affiché à moins de 600 € pour l’événement, soit 60 € de moins que le prix initial.

RTX 5070 Palit // Source : Numerama

Avec ce modèle, vous pouvez facilement faire tourner les derniers jeux en ultra en résolution WQHD, à condition que le reste de votre configuration PC suive.

Les points à retenir sur cette RTX 5070 :

12Go de RAM pour de la 2K Trois ventilateurs Enfin un prix raisonnable



AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 d’Apple restent, plus de trois ans après leur sortie, les écouteurs les plus complets de l’écosystème iOS. Proposés actuellement à 214 euros au lieu de 279 euros sur Cdiscount avec le code 15DES129, ils deviennent une offre particulièrement intéressante pendant les French Days.

AirPods Pro 2 // Source : Numerama

À première vue, le design n’a pas changé depuis la première génération, mais l’essentiel est ailleurs : l’intérieur a été entièrement repensé. Grâce à la puce H2, les AirPods Pro 2 gagnent une réduction de bruit active bien plus performante, un mode Transparence encore plus naturel, et une qualité sonore équilibrée. L’ajout du contrôle du volume tactile sur les tiges est également un vrai confort au quotidien. Depuis fin 2024, ils peuvent même faire office d’appareils auditifs. Côté autonomie, ils tiennent environ 6 heures par charge et jusqu’à 30 heures avec le boîtier.

Manette PS5 DualSense

La DualSense en couleur Chroma Teal est affiché à 54 euros au lieu de 79 euros sur Amazon pendant les French Days, en appliquant le code MER25. Une bonne occasion de s’offrir une manette stylée, avec une finition bleu-vert chromée.

Manette PS5 DualSense Chroma Teal // Source : Numerama

Conçue pour la PS5, mais aussi compatible avec un PC en filaire, la DualSense est sans doute l’une des manettes de série les plus intéressantes, grâce à ses retours haptiques précis et à ses gâchettes adaptatives. Elle intègre également un micro, un haut-parleur, une détection de mouvement et la fonction Create, qui permet de capturer et partager vos parties d’un simple appui sur le bouton.

Les points à retenir sur la manette DualSense Chroma Teal :

Une immersion renforcée grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives

Utilisable sur PS5 et PC (via USB-C)

Finition Chroma Teal

Smartphone Google Pixel 9a

Sorti le 14 avril 2025, le tout récent Pixel 9a est actuellement proposé à 519 euros au lieu de 549 euros sur Rakuten (Darty) à l’occasion des French Days. Ce smartphone est le nouveau modèle d’entrée de gamme de la série Pixel 9. Il reprend le concept du Pixel 8a, à savoir proposer un smartphone performant et équilibré, tout en restant plus accessible que les modèles premium de la marque.

Le Google Pixel 9a. // Source : Numerama

Cette version conserve l’essentiel de ce qui fait l’attrait des Pixel : un très bon appareil photo, des performances adaptées au quotidien grâce à la puce Tensor G4, et une excellente gestion de l’autonomie. S’il ne rivalise pas avec les flagships sur tous les aspects (notamment sur la puissance brute ou certaines options photo avancées), il se positionne comme une alternative fiable et durable.

Les points à retenir sur le Pixel 9a :

Une autonomie solide avec une batterie de 5 100 mAh, pouvant atteindre jusqu’à 30 heures d’utilisation

Un écran OLED de 6,3 pouces fluide et lumineux (120 Hz, jusqu’à 2 700 nits)

Un suivi logiciel assuré jusqu’en 2032 avec 7 ans de mises à jour Android et sécurité

Bose QuietComfort SC

À l’occasion des French Days, le Bose QuietComfort SC passe à 174 euros au lieu de 199 euros sur Amazon, en appliquant le code MER25 au panier. Ce modèle remplace le très populaire QuietComfort 45, et conserve l’ADN Bose : une réduction de bruit active très efficace et un son riche en basse.

Bose QuietComfort SC // Source : Numerama

Même s’il n’intègre pas certaines fonctionnalités « premium » comme le son spatial des versions Ultra, ce casque circum-aural propose un excellent confort, une autonomie très solide (jusqu’à 26 heures mesurées) et une signature sonore riche. L’ANC est d’un niveau tel qu’il efface la majorité des bruits ambiants, même en environnement bruyant. Le tout, sans sacrifier la qualité audio, qui reste ample, dynamique et bien équilibrée sur l’ensemble du spectre.

Les points à retenir sur le Bose QuietComfort :

Excellente réduction de bruit active parmi les meilleures du marché

Un son puissant

Jusqu’à 26 heures d’autonomie

Samsung Galaxy A36 + Galaxy Fit 3

Samsung reste une valeur sûre du milieu de gamme, et son Galaxy A36, lancé en mars 2025, en est une nouvelle preuve. Proposé ici dans un pack à 319,99 euros au lieu de 421 euros chez Boulanger pendant les French Days, ce modèle 5G est accompagné du bracelet connecté Galaxy Fit 3, ce qui rend l’offre encore plus intéressante. Pour profiter de 30 € remisé, il faudra toutefois remplir un formulaire de remboursement Samsung.

Samsung Galaxy A36 + Galaxy Fit 3 // Source : Numerama

Le smartphone propose un bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. Sa puce Snapdragon 6 Gen 3 est plus performante que celle du modèle précédent, et il propose une compatibilité avec la charge rapide 45W. Ce dernier tourne sous Android 15 avec la surcouche One UI 7.0, intégrant plusieurs fonctionnalités IA issues des modèles haut de gamme. Autre point fort notable : Samsung promet 6 ans de mises à jour, ce qui en fait un smartphone taillé pour durer. Il arrive avec un bracelet Fit 3 (d’une valeur de 70 €), un appareil qui permet de suivre votre santé et de vous assister lors de vos entrainements.

Les points à retenir sur le pack Galaxy A36 + Fit 3 :

Écran AMOLED 6,7″ 120 Hz et puce Snapdragon 6 Gen 3

Charge rapide 45 W et support de la 5G, Wi-Fi 6, eSIM

6 ans de mises à jour logicielles et bracelet Galaxy Fit 3 inclus

PS5 avec deux manettes DualSense

Récemment, Sony a augmenté le prix de sa console en version numérique. Pour la version standard, elle se trouve toujours à 549 €, mais à ce prix-là, vous avez généralement une manette incluse dans le pack. À l’occasion des French Days, Cdiscount propose un pack avec deux manettes DualSense pour 549 € au lieu de 599 €.

PS5 avec deux manettes DualSense // Source : Numerama

Pour ce prix, la PS5 Slim reste encore aujourd’hui une valeur sûre, avec d’excellents titres à faire tourner, certains jusqu’en 4K à 120 Hz.

Les points à retenir sur ce pack PS5 :

Rétrocompatibilité avec les jeux PS4

De très bonnes exclusivités, comme le prochain Ghost of Yotei

Deux manettes DualSense incluses

Apple iPhone 14

Initialement vendu à 1 019 euros, l’iPhone 14 est actuellement disponible à 599 euros chez Boulanger pour les French Days. Sorti fin 2022, l’iPhone 14 reste un excellent smartphone sous iOS, même s’il n’a pas bouleversé la formule d’Apple à sa sortie. Ce smartphone reste ultra-fiable, très équilibré et surtout bien optimisé. Il reprend le design de la génération précédente, embarque une puce A15 Bionic très performante et bénéficie d’une belle optimisation logicielle propre à Apple. Son autonomie est l’un de ses points forts, avec une endurance bien au-dessus de la moyenne.

L’iPhone 14. // Source : Numerama

Il continuera de recevoir les mises à jour d’iOS jusqu’en 2028 au minimum, ce qui en fait un investissement durable. En clair, un modèle qui a encore de très beaux jours devant lui, avec plusieurs années de mises à jour garanties pour demeurer à la pointe de l’environnement logiciel d’Apple.

Les points à retenir sur l’iPhone 14 :

La génération avec la meilleure autonomie chez Apple

Une puce A15 Bionic toujours performante

Des mises à jour logicielles garanties jusqu’en 2028

SSD Samsung T7 Shield (2 To)

Proposé en ce moment à 169 euros au lieu de 219 euros chez Boulanger pour les French Days, ce SSD externe combine les performances de la gamme T7 avec un design renforcé pour les utilisateurs de PC portables qui aiment voyager. Étanche, imperméable à la poussière (certification IP65) et aux chocs (jusqu’à 3 mètres), il est parfait pour transporter ses fichiers sans crainte.

Le SSD Samsung T7 Shield. // Source : Numerama

Cette robustesse est proposée dans un format compact, tout en délivrant des vitesses de transfert très élevées, parfaites pour le travail sur fichiers lourds ou les sauvegardes express.

Les points à retenir sur le Samsung T7 Shield (2 To) :

Des débits élevés jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture

Résistance à l’eau, à la poussière et aux chutes (IP65)

Un port USB-C (USB 3.2 Gen 2)

Enceinte portable BOSE SoundLink Flex II

La Bose SoundLink Flex II est une enceinte portable qui mise sur l’essentiel : un format compact, un son de qualité et une vraie robustesse. Vendue à 129 euros au lieu de 179 euros chez Boulanger pour les French Days, elle s’adresse à ceux qui cherchent une enceinte facile à emporter partout, sans sacrifier la qualité audio.

L’enceinte BOSE SoundLink Flex II. // Source : Numerama

Malgré sa taille, elle délivre un son clair et bien équilibré, renforcé par un égaliseur accessible via l’application Bose Music pour ajuster basses et aigus selon ses préférences. Pensée pour l’extérieur comme pour la maison, elle est certifiée IP67, ce qui la rend imperméable à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Côté autonomie, elle assure jusqu’à 12 heures d’écoute, avec une recharge via USB-C en 4 heures environ.

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures enceintes Bluetooth en 2025 ?

Les points à retenir sur la Bose SoundLink Flex II :

Un format compact et robuste, certifié IP67 contre l’eau et la poussière

Jusqu’à 12 heures d’autonomie et recharge rapide en USB-C

Son personnalisable via l’application Bose Music et possibilité d’appairage multi-enceintes

MacBook Air M4

Sorti le 5 mars 2025, le MacBook Air M4 conserve parfaitement l’esprit de la gamme Air : un ordinateur portable léger, endurant et performant, tout en étant plus abordable que les modèles Pro. Actuellement disponible à 1 099 euros au lieu de 1 199 euros chez Fnac pour les French Days, il propose un rapport qualité-prix difficile à égaler.

Le MacBook Air M4. // Source : Numerama

Ce modèle profite d’une évolution attendue avec la puce M4, plus performante et surtout mieux taillée pour les usages d’intelligence artificielle à venir. C’est d’ailleurs le principal changement par rapport à la génération précédente (M3). L’autonomie est toujours de la partie, atteignant facilement deux journées d’utilisation modérée. Ce modèle embarque 16 Go de mémoire vive par défaut et une meilleure webcam. Seuls bémols : un écran LCD 60 Hz qui commence à dater en 2025 et un stockage de base limité à 256 Go, avec des options plus coûteuses.

Pour aller plus loin Quel Mac choisir en 2025 ? Le comparatif des meilleurs MacBook et Mac de bureau

Les points à retenir sur le MacBook Air M4 :

Une grosse autonomie de deux jours

La nouvelle puce M4, prête pour l’IA

Son design toujours aussi soigné

Apple iPhone 16e (128 Go)

Sorti en février 2025, l’iPhone 16e représente un renouveau pour la gamme Apple. Il reprend le design et les fondamentaux de l’iPhone 16, tout en faisant quelques concessions techniques pour abaisser son tarif. Pour les French Days, il baisse à 659 euros au lieu de 719 euros sur Amazon.

L’Apple iPhone 16e. // Source : Numerama

Contrairement à l’ancien iPhone SE, l’iPhone 16e n’a toutefois rien d’un appareil au rabais : écran OLED de qualité, reconnaissance faciale Face ID, design soigné en aluminium et verre Ceramic Shield… Tout y est ou presque. Les sacrifices opérés (un seul capteur photo, pas de MagSafe complet) restent marginaux pour l’usage quotidien. En contrepartie, il bénéficie d’une autonomie impressionnante grâce au modem C1, d’un bouton Action personnalisable et d’un support d’Apple Intelligence, grâce à sa puce A18.

Les points à retenir sur l’iPhone 16e :

Un iPhone haut de gamme à prix réduit, sans compromis majeur sur l’expérience

Une autonomie remarquable pour un format compact de 6,1 pouces

Un écran OLED bord à bord et des mises à jour iOS garanties plusieurs années

TV Thomson Qled 55QG4S14

Thomson ne fait pas partie des « cool kids » du marché des téléviseurs comme LG ou Samsung, mais la marque propose malgré tout quelques références solides dans le milieu de gamme. C’est le cas de ce 55QG4S14, une TV QLED de 55 pouces, actuellement disponible à 359 euros au lieu de 449 euros chez Cdiscount avec le code 25DES249 valable lors des French Days.

La TV Thomson Qled 55QG4S14. // Source : Numerama

L’une de ses principales forces est son design sans bordure particulièrement réussi pour ce niveau de prix : l’encadrement est quasiment invisible, ce qui renforce l’immersion. À l’intérieur, on retrouve une dalle 4K UHD avec technologie Quantum Dot pour des couleurs plus riches, ainsi qu’une compatibilité HDR10. Le tout fonctionne sous Google TV (Android 12), avec un accès direct aux principales plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…). Il dispose de deux ports HDMI 2.1 prêts pour accueillir des PlayStation et autre Xbox pour jouer à haute fréquence. Côté audio, le modèle embarque du Dolby Audio et du Dolby Atmos, même si la puissance limitée (2 x 10 W) impose souvent l’ajout d’une barre de son pour une expérience vraiment immersive.

Asus Vivobook S14

Les Vivobook d’Asus sont réputés pour offrir une excellente qualité d’affichage sur le segment des laptops, et ce Vivobook S14 (sorti en novembre 2024) ne déroge pas à la règle. Proposé actuellement à 899 euros au lieu de 1 099 euros chez Boulanger, il combine un bel écran OLED de 14 pouces (1920 par 1200 pixels) avec une configuration moderne et équilibrée.

L’Asus Vivobook S14. // Source : Numerama

Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core Ultra 5 226V épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD rapide de 512 Go, de quoi assurer une bonne fluidité au quotidien, même pour des tâches un peu plus exigeantes. L’intégration du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 le rendent paré pour les usages de demain. Enfin, côté autonomie, l’ordinateur est annoncé autour d’une journée d’utilisation, un score raisonnable, mais à voir à la baisse selon l’intensité des usages.

Les points à retenir sur l’Asus Vivobook S14 :

Un écran OLED 14 pouces lumineux et très coloré

Intel Ultra 5, 16 Go de RAM et SSD 512 Go

Du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 à bord

Quand, où et comment : tout savoir sur les French Days 2025

Les French Days, c’est quoi ?

Lancés en 2018 en réponse au Black Friday américain, les French Days sont une période de promotions 100 % made in France. Organisée deux fois par an — au printemps et à l’automne — cette opération commerciale rassemble de nombreuses enseignes autour de réductions massives dans des domaines variés comme la tech, l’électroménager, la maison ou encore l’informatique. Contrairement aux soldes, les French Days ne durent qu’une semaine et se déroulent majoritairement en ligne, bien que certaines offres soient aussi disponibles en magasin.

Quelles sont les dates des French Days de printemps 2025 ?

Pour l’édition de printemps 2025, les French Days se tiendront du mercredi 30 avril à 7h jusqu’au mardi 6 mai à 23h59. Une semaine complète pour faire de bonnes affaires sur une large sélection de produits.

Quelles enseignes participent ?

À l’origine, les French Days ont été lancés par six enseignes françaises majeures : La Redoute, Showroomprivé, Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount. Depuis, de nombreux autres marchands ont rejoint le mouvement, parmi lesquels Amazon, Rakuten, Rue du Commerce, Ubaldi et bien d’autres.

Pourquoi nous faire confiance lors des French Days ?

Chez Numerama, nous ne nous contentons pas de tester les derniers produits sortis : nous suivons aussi de près l’évolution des prix sur de nombreux appareils grâce à nos bons plans réguliers et à nos guides d’achat. Cela nous permet d’avoir une vision d’ensemble du marché, au-delà des simples nouveautés.

Notre objectif est assez simple : recommander des produits que nous pourrions sincèrement conseiller à nos amis ou à notre famille.

Chaque recommandation est contextualisée : nous précisons la date de sortie du produit, son positionnement dans la gamme (entrée, milieu ou haut de gamme), ses points forts, ses points faibles, et surtout, s’il représente ou non un bon investissement lorsque vous lisez cet article.

Certains liens de cet article sont affiliés : ils n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama. On vous explique tout ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !