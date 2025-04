Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez récemment souscrit à un abonnement Spotify ou Deezer, mais votre smartphone ne rend pas justice à vos merveilleuses playlists musicales ? Il est peut-être temps d’investir dans une bonne petite enceinte afin de donner davantage de basses et d’amplitude à vos chansons. Ça tombe bien, ce modèle de Bose est en promotion pendant les French Days.

L’enceinte portable Bose SoundLink Flex II est habituellement vendue 179,99 €. Pour les French Days, elle est proposée au prix de 129,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cette enceinte de Bose ?

La SoundLink Flex de 2e génération est une enceinte nomade de dimensions 9 × 20,1 × 5,2 cm pour un poids de 600 g. Sans être la plus légère des enceintes sur le marché, elle se glisse facilement dans un sac pour être transportée un peu partout. Les matériaux en aluminium et en silicone doux la rendent à la fois robuste et adhérente. L’enceinte de Bose est certifiée IP67 et peut être immergée dans l’eau pendant 30 minutes, ce qui reste toutefois peu pratique pour écouter sa musique.

Vous trouverez plusieurs boutons sur la face supérieure, dont un bouton programmable. Il permet de lier deux haut-parleurs enceintes Bluetooth compatibles pour un mode stéréo, d’accéder à l’assistant vocal de votre appareil mobile ou de lancer Spotify.

– Lâche cette enceinte et attrape ma main !

– Non ! J’arrive presque à apprécier le top France de Spotify ! // Source : Bose

À ce prix, la SoundLink Flex II est-elle une bonne affaire ?

130 € pour une bonne enceinte nomade de Bose, c’est un bon prix. Cette 2e génération de SoundLink Flex embarque un haut-parleur actif, ainsi que deux radiateurs pour renforcer les basses. La qualité sonore est bien présente avec des basses au rendez-vous, et une signature sonore équilibrée. Volume à fond, les basses commencent forcément à cracher un peu et l’ensemble manque de finesse, même si pour une enceinte nomade le travail sonore est cependant plus que correct. La fonction Bose Position IQ se charge d’ajuster l’égalisation en fonction de l’orientation de l’enceinte, pour éviter les distorsions sonores.

L’application Bose offre un égaliseur avec des presets automatiques, et permet de programmer le raccourci, de gérer le multipoint. Enfin, son autonomie est de 12 heures environ à volume raisonnable.

Les points à retenir sur l’enceinte SoundLink Flex II de Bose :

Une enceinte robuste et endurante

Un audio équilibré avec de bonnes basses

L’appli de Bose et son égaliseur

