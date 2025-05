Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les French Days sont aussi l’occasion de trouver des sets de Lego pour pas cher. Lego possède toute une gamme Lego Technic Formule 1, dont certains sets sont moins chers sur Amazon.

👉 Découvrez les meilleures offres des French Days 2025 dans notre guide d’achat

Qui n’a jamais rêvé de posséder un set Lego à l’échelle 1:1 ? Quelques pilotes ont récemment pu s’essayer à conduire des voitures faites en partie en Lego, lors d’une parade de voitures de Formule 1 avant le Grand Prix de F1 à Miami. Chaque voiture, constituée de 400 000 briques, d’un moteur et de vrais pneus, pèse tout de même 1 500 kg et a demandé plus de 20 000 h de travail. Ces modèles en promotion pour les French Days sont heureusement moins chronophages.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quels Lego F1 acheter pendant les French Days ?

Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance // Source : Lego

Pour les French Days, le Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance est au prix de 152,29 € sur Amazon, grâce à une réduction de 15 € dans le panier, au lieu de 219,99 € sur le Lego Store.

Cette réplique de la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance durant la saison 2023 est à l’échelle 1:8. Elle affiche les couleurs de la livrée de la voiture originale avec de nombreux détails visuels. La direction peut être contrôlée depuis le volant ou le bouton situé sur la voiture. Sous le capot du moteur, vous pourrez jeter un œil au différentiel et au moteur six cylindres doté de pistons mobiles. L’aileron peut aussi se soulever.

Ce set est composé de 1 642 pièces, et mesure plus de 13 cm de haut, 63 cm de long et 26 cm de large. Il existe un modèle plus petit, vendu au prix de 21,59 € au lieu de 26,99 € habituellement. Sans être aussi poussé que le set 1:8, ce Lego plaira aux plus jeunes passionnés de course automobile.

McLaren Formula 1 2022

Lego Technic La Voiture De Course McLaren Formula 1 2022 // Source : Lego

Le Lego Technic La Voiture De Course McLaren Formula 1 2022 est normalement vendu 199,99 €. Pour les French Days, il est au prix de 139,99 € sur Amazon.

La voiture de course McLaren Formula 1 est née grâce à une collaboration entre le groupe Lego et McLaren Racing, en 2002. Les designers de Lego et McLaren Racing ont travaillé main dans la main pour développer leurs modèles simultanément, dans un partenariat unique en son genre. Cette version Lego Technic possède un (faux) moteur V 6 cylindres avec pistons mobiles, direction, suspension et différentiel. Une fois construit, vous pourrez customiser votre création en y ajoutant des autocollants de sponsors, comme sur les vraies voitures de F1.

La voiture de course McLaren Formula 1 mesure plus de 13 cm de haut, 65 cm de long et 27 cm de large et comprend 1 434 pièces.

F1 Oracle Red Bull Racing RB20

Lego Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 // Source : Lego

Pendant les French Days, le Lego Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 est au prix de 209,99 € sur Amazon, au lieu de 229,99 € habituellement.

Ce Lego Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20 est à l’échelle 1:8 et arbore la livrée caractéristique de l’écurie, avec des pneus imprimés et de nombreux détails réalistes. Lego Technic oblige, vous pourrez diriger la voiture à l’aide du bouton sur le toit ou du volant dans le cockpit, ainsi que tester les suspensions avant et arrière. La boîte à deux vitesses et le différentiel sont visibles, tout comme le moteur V6 à pistons mobiles sous le capot. L’aileron est réglable pour reproduire le système DRS de l’originale.

Ce set de 1 639 pièces mesure plus de 14 cm de haut, 63 cm de long et 24 cm de large.

F1 Ferrari SF-24

Lego Technic F1 Ferrari SF-24 // Source : Lego

Au lieu de 229,99 € normalement, le Lego Technic F1 Ferrari SF-24 est disponible sur Amazon pour les French Days au prix de 183,99 € grâce à une réduction de 26 € dans le panier.

Cette voiture de F1 Ferrari SF-24 en Lego Technic est, elle aussi, à l’échelle 1:8. Comme pour les autres modèles, vous pourrez construire la boîte à deux vitesses, les pneus imprimés, l’aileron et le moteur V6 avec le MGU-H en rotation. La suspension, la direction et l’aileron sont réglables. La F1 Ferrari SF-24, ainsi que les autres modèles de voitures de course de Lego, sont des sets à décoratifs à exposer.

Ce set de 1 362 pièces mesure plus de 13 cm de haut, 61 cm de long et 24 cm de large.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !