Lecture Zen Résumer l'article

Le PC Gamer est encore aujourd’hui bien loin de se faire détrôner par les consoles next-gen. Sur les tours fixes, on peut jouer en meilleure qualité et avec plus de fluidité en théorie, mais tout cela à un coût. Monter sa machine soi-même reste toujours l’option la plus rentable. Numerama vous guide dans le montage de votre machine pour savoir quelle est la meilleure configuration de PC gamer fixe adaptée à votre budget. Au programme, une configuration à moins de 1 000 euros, un bon rapport qualité-prix à 1 700 € et la meilleure configuration gaming à plus de 2 000 €.

Pour acheter un PC de jeu complet, il existe deux options : soit vous en achetez un déjà assemblé par une marque ou un magasin, soit vous décidez de le monter vous-même. La seconde option, en plus d’être flexible, vous permet de réaliser bon nombre d’économies sur la prestation de montage et même sur les composants.

Pas de crainte à avoir, monter son PC gamer soi-même est bien plus simple de nos jours. Numerama vous propose même des tutoriels pour vous accompagner pas à pas dans l’assemblage de votre tour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En effet, le plus compliqué n’est pas le côté manuel, mais plutôt le choix des composants, tant il existe de références pour chaque compartiment de votre tour. Ainsi, il est parfois difficile de choisir les bons pour les assembler correctement entre eux et minimiser les erreurs. Afin de vous faciliter la tâche en ce sens, chez Numerama, nous avons préparé trois configurations qui s’adaptent à toutes les bourses. Chaque composant a été sélectionné minutieusement et nous avons également comparé les prix chez les différents revendeurs pour obtenir le meilleur tarif pour votre tour gamer.

Quel sont les meilleurs ordinateurs pour les jeux actuellement ?

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de jeux vidéo, notre sélection de PC gamer devrait vous aider à trouver la machine parfaite pour toutes les bourses.

Quel budget choisir pour un bon PC gamer ?

Dans le temps, il est probable que certains composants ne soient plus d’actualité ou tout simplement en rupture de stock. Si c’est le cas, n’hésitez pas à regarder les suggestions des sites marchands pour trouver des pièces alternatives.

⭐ Config PC gamer à 1 000 € pour les jeux compétitifs

Tout le monde n’a pas le luxe de pouvoir se payer la meilleure machine. D’autant plus que les tours gaming, c’est une chose, mais il faut ajouter à la note tout le reste comme les périphériques (clavier, écran, casque audio, souris, etc.), voire le mobilier lorsque vous partez de zéro (chaise, bureau, etc.). En bref, ce monde-là est un gouffre pour votre portefeuille si vous ne fixez pas de budget au préalable.

Pour partir sur un premier PC gamer complet, 1000 € est souvent l’enveloppe nécessaire pour obtenir une tour avec de bonnes performances qui durent dans le temps. À ce prix, vous êtes obligé de faire quelques compromis au niveau du style, mais vous vous assurez de jouer aux derniers titres en Full HD.

Avec ce type de configuration, vous êtes paré pour jouer à des jeux compétitifs à plus de 100 FPS. Pour le gaming plus contemplatif, il peut pousser en élevé sur la plupart des derniers titres en conservant une bonne fluidité, à condition de rester en 1080p.

Processeur AMD Ryzen 5 7600

Pour bien commencer ce guide, on part déjà sur un très bon processeur. Avec ses 6 cœurs cadencés à jusqu’à 4 Ghz, ce AMD Ryzen 5 7600, propose de meilleures performances en jeu que son concurrent direct, le i5-13400F d’Intel. Cela se ressent en jeu avec plus de FPS observé en moyenne sur des titres récents. Il dispose du tout dernier socket AM5 qui lui permet d’être accompagné par de meilleurs composants avec la mise à niveau vers du PCIe 5.0 et la mémoire vive en DDR5. Ces nouveaux standards sont aujourd’hui ce qu’il se fait de mieux sur le marché en temre de connectivité et

Carte mère MSI B650 GAMING PLUS

Conçue pour le socket AM5, cette carte mère est prête pour les processeurs Ryzen des séries 7000 et 8000. Pour accompagner notre Ryzen 5 7600, c’est tout simplement parfait.

La carte mère supporte la mémoire DDR5, avec quatre emplacements DIMM capables de gérer des vitesses d’overclocking allant jusqu’à 6400+ MHz. Pour rappel, l’overclocking est une pratique rependue qui permet d’améliorer le fonctionnement de la mémoire. Mais encore faut-il que la RAM installée puisse pousser jusqu’à cette cadence.

Pour les graphismes, elle offre deux slots PCIe 4.0 x16, parfaits pour accueillir des cartes graphiques de dernière génération. Le slot principal est même renforcé pour éviter que le poids de la carte graphique ne casse la carte mère. Côté stockage, elle assure la prise en charge M.2 Gen4, le top entemre de SSD, c’est idéale pour accueillir notre Crucial P3 Plus.

Côté connectivité, elle permet de se connecter en réseau avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 pour des connexions sans fil rapides. Elle dispose également d’un port RJ45 2.5 Gb/s pour se connecter en filaire.

Carte Graphique MSI GeForce RTX 4060 Ti

Pour le composant le plus cher, on est parti sur une valeur sûre. La RTX 4060 Ti fait partie de la dernière génération des cartes Nvidia. Juste au-dessus de la 4060, ce modèle Ti, offre des performances accrues grâce à un nombre de cœurs CUDA supérieur et des fréquences plus élevées. Ces cœurs ont pour mission de restituer les images rapidement grâce à leur puissance de calcul, ce qui permet de gagner en FPS et en latence sur les jeux exigeants. Celle-ci est totalement adéquate pour assurer un bon nombre de FPS moyen en full HD sur les derniers titres compétitifs en 1080p, de type Valorant, CS2, etc. Avec son DLSS 3.0, elle n’est également pas ridicule sur des jeux vidéos plus contemplatifs comme Hogwarts Legacy. Néanmoins, bien qu’elle soit à la hauteur sur ce type de résolution, pousser son utilisation en 2K (2560×1440) peut s’avérer compliqué sur les jeux gourmands. Elle est également compatible avec le DLSS 3 qui permet d’aller chercher quelques FPS en plus sur les jeux gourmands compatibles.

Malgré sa petite taille (seulement 2 ventilateurs), elle ne surchauffe pas et elle est d’ailleurs appuyée par le Thermalright Assassin Spirit pour le processeur dans cette configuration. Son système de refroidissement est efficace, bien que le volume sonore puisse augmenter si vous la poussez dans ses retranchements.

Pour baisser la facture d’une centaine d’euros, vous pouvez aussi vous diriger vers une 4060, mais il faudra alors accepter une baisse des performances globales et une réduction du nombre de FPS dans les jeux les plus récents.

Mémoire Vive et Stockage

RAM Kingston FURY 16Go DDR5 6000 MHz

Ces barrettes de 16 Go en dual channel de Kingston FURY proposent de goûter à la DDR5. Sortie en 2021, la technologie remplace peu à peu l’ancien standard DDR4 de la mémoire vive. Cette nouvelle itération offre sur le papier des vitesses de transfert plus élevées et tient davantage le coup sur de grosses applications comme des jeux. Cadencées à 6 000 MHz, elles seront parfaites pour épauler le processeur d’AMD et grappiller des FPS supplémentaires.

En apprendre plus Qu’est-ce que la RAM et à quoi ça sert ?

SSD Crucial P3 Plus 1To

Avec sa connectivité en NVMe M.2, le SSD de Crucial offre des performances de transfert élevées, atteignant 5 000 Mo/s en lecture séquentielle et 5 000 Mo/s en écriture. Bien plus performant qu’un disque dur classique, il est paré pour le DirectStorage sous Windows 11, ancienne fonctionnalité réservée à la Xbox Series X/S qui permet au jeu d’accéder directement au SSD pour décompresser les données et les restituer plus rapidement, pour obtenir des temps de chargement record en jeu.

Bonus : le meilleur écran gaming pas cher

AOC C27G2ZE // Source : AOC

Pour profiter de cette configuration, il vous faut bien un bel écran paré pour les jeux compétitifs en 1080p. Au-delà de cette résolution, vous perdriez plus de l’argent qu’autre chose, car la configuration n’est pas prête pour du WQHD. Pour ce faire, nous avons sélectionné une référence AOC de 27″ incurvée qui devrait vous assurer la première place au classement dans les parties.

La première chose à considérer dans ce registre est le taux de rafraîchissement pour exploiter pleinement le nombre de FPS affiché par la 4060 Ti. Ici, vous avez 240 Hz, ce qui vous permet théoriquement d’afficher jusqu’à 240 images par seconde si votre machine le permet.

Autre point très important, le temps de réponse de l’écran se situe en dessous de 1 ms (0,5 précisément), ce qui veut dire que vous ne ressentirez aucune longueur après une action, elle s’effectue instantanément.

Si vous cherchez un autre format, sachez que le modèle existe également en 24″ et 32″, mais gardez en tête qu’au-dessus de 27″ vous perdez en réactivité sur les FPS puisque le temps nécessaire pour que votre vision parcoure l’écran est rallongé significativement.

⭐⭐ Config PC gamer à 1 700 € idéale pour jouer en WQHD

Le gaming en WQHD offre une qualité d’image bien plus nette que le 1080p. Au fil des années, il tend à devenir une norme qui devrait progressivement expulser la résolution Full HD. En moyenne, avec cette configuration PC gamer de milieu de gamme, vous pourrez assurer une bonne fluidité (environ 100 FPS) en WQHD (2560×1440) sur la plupart des derniers jeux vidéo. Cerise sur le gâteau, on peut même s’aventurer en 4K en sacrifiant tout de même un certain nombre de FPS.

Processeur Intel Core i7-13700KF

Ce processeur i7 haut de gamme utilise les nouvelles technologies d’Intel, à savoir la répartition des cœurs E et P. Ici, les 16 cœurs sont fractionnés en deux avec 8 P qui s’occupent de la performance et 8 E qui s’occupent des tâches d’arrière-plan. Les cœurs P, capables d’atteindre 5,40 GHz, gèrent directement les jeux les plus gourmands, pour assurer une fluidité sur les titres. Pendant ce temps, les cœurs E, montant jusqu’à 4,20 GHz, prennent en charge les processus secondaires en fond de votre ordinateur gamer pour éviter que les performances de jeu chutent à cause d’une application en arrière-plan. En bref, avec cette architecture, ce processeur est parfaitement taillé pour le gaming.

Carte mère Asus TUF GAMING B760M-PLUS

Pour accueillir ce processeur, il nous faut une carte mère compatible avec le socket LGA1700. La référence B760M-PLUS répond parfaitement à cette exigence.

Cette carte mère, offre une prise en charge complète de la mémoire DDR5 jusqu’à 7200 MHz, et dispose de slots PCIe 5.0 x16 et PCIe 4.0 x16 garantissant une compatibilité avec les meilleures cartes graphiques du marché. Son système de refroidissement avec dissipateurs thermiques pour les VRM et les emplacements M.2 vient épauler le Noctua NH-U12S pour une meilleure ventilation.

En termes de connectivité, elle est équipée du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, les nouvelles normes en matière de connexion sans fil. Pour le filaire, elle dispose d’un port Ethernet 2.5G et de multiples ports USB 3.2 Gen 2. Cette carte mère est également conçue pour être facile à administrer une fois les composants branchés, grâce à des outils intuitifs comme Fan Xpert 2+. On peut notamment ajuster la puissance des ventilateurs directement via l’application.

Carte Graphique MSI GeForce RTX 4070 TI

Cette 4070 Ti de MSI représente clairement la pièce maîtresse de cette config. Tout a été calibré pour accueillir ce mastodonte Nvidia de dernière génération qui promet des images d’une très haute qualité sur les derniers jeux vidéo.

Il existe tout un tas de modèles de différentes marques, mais cette version MSI nous semblait plus intéressante. Avec ses deux ventilateurs, elle est compacte et surtout moins chère que les modèles Ventus 3x, doté d’un ventirad supplémentaire. C’est un détail sur lequel nous pouvons aisément faire l’impasse tant la tour est refroidie grâce aux deux ventilateurs intégrés dans la tour et au précieux ventirad de chez Noctua.

La carte offre 12 Go, autant vous dire que vous avez le nécessaire pour profiter d’une résolution WQHD avec beaucoup de FPS. Vous pourrez même goûter à la 4K dans une fluidité convenable pour certains jeux peu gourmands.

Mémoire vive et stockage

RAM Corsair 32Go DDR5 6000MHz

Pour tirer pleinement parti de cette configuration, 32 Go de RAM Corsair Vengeance en DDR5 est un choix idéal. Optimisée pour les dernières cartes mères Intel DDR5, cette mémoire offre des performances exceptionnelles avec une cadence de 6000 MHz. Cela se traduit par une meilleure réactivité lors du lancement et du chargement de certaines tâches intensives comme le gaming ou le montage vidéo. La régulation de la tension intégrée facilite l’overclocking de manière plus précise et stable.

Son éclairage RGB dynamique ajoute une petite touche à votre configuration à travers la vitre du boîtier MSI MAG FORGE 100M. D’ailleurs, on peut procéder à des ajustements esthétiques pour les lumières via le logiciel Corsair iCUE (ou d’autres alternatives comme SignalRGB).

SSD Samsung Interne 990 EVO 2 To

Pour assurer un stockage de données efficace, nous nous sommes tournés vers le SSD Samsung 990 EVO 2 To. Ce disque M.2 avec son interface PCIe 5.0 x2 (rétrocompatible 4.0) est parfaitement compatible avec notre carte mère.

Le disque de Samsung assure des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles élevées allant jusqu’à 5000/4200 Mo/s. Cela se ressent notamment dans le lancement des tâches, mais aussi dans le temps de chargement des jeux. Pour le stockage, vous avez largement la place de stocker des dizaines de jeux AAA sans vous soucier de la rupture.

Bien que le modèle ne dispose pas de dissipateur, il est équipé d’une puce NAND qui effectue elle-même la régulation thermique du composant, en plus du dissipateur présent sur l’emplacement SSD de la carte mère. Cela garantit une température stable et des performances assurées lors des longues sessions de jeux en 2K.

Bonus : Écran gamer pour la WQHD

Q27G3XMN/BK // Source : AOC

Qui dit config pour de la WQHD, dit nécessairement écran gamer 2K. Cette référence AOC a le format 2560×1440 que l’on recherche pour profiter pleinement des performances du PC.

Cette dalle Mini LED de 27″ affiche un taux de rafraîchissement de 180 Hz, de quoi pousser la 4070 Ti au maximum de ses capacités. Avec ses 1 ms de temps de réponse, il est parfaitement adapté à un usage gaming pour ne sentir aucun temps de retard par rapport à l’action effectuée. Avec ses très nombreuses zones de rétro-éclairage, il propose un excellent rendu en HDR et sur les zones sombres pour une dalle LCD. Pour fonctionner en symbiose avec la carte graphique, il prend en charge la compatibilité G-SYNC pour réduire les déchirures d’écran – et l’AMD Freesync également.

⭐⭐⭐ Config PC gamer à plus de 2 000 € pour goûter à la 4K en jeu

Bien que la 4K s’impose de plus en plus sur les téléviseurs et dans le contenu audiovisuel en général, elle est substantielle dans le gaming. Et pour cause, cela nécessite des composants de dernière génération ainsi qu’un écran gamer pouvant assurer l’affichage de cette résolution. Tout cela a un coût ; il faut compter un minimum de 2000 €, et ce, seulement pour la configuration PC. À cela, il faut évidemment rajouter les périphériques, et l’écran est ce qu’il y a de plus coûteux pour profiter de cette résolution. On flirte généralement avec les quatre chiffres. Pour ceux qui en ont les moyens, ces configs sont ceux qui se fait de mieux, à l’épreuve du temps. Voici ce que nous préconisons pour s’essayer à ce gaming 4K avec un PC

Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D

Pour ceux qui recherchent une performance de jeu de premier ordre, le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D fait partie des meilleurs choix du marché. Il est équipé de la technologie AMD 3D V-Cache, qui fractionne en trois parties la mise en cache pour utiliser pleinement les 96 Mo intégrés rapidement avant de se diriger vers la RAM du PC pour les tâches plus importantes. Cette caractéristique permet une faible latence et une meilleure stabilité dans les jeux les plus exigeants.

Il est doté de 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence de base de 4,2 GHz pouvant atteindre jusqu’à 5 GHz en mode turbo. Ce type d’architecture avec 16 threads facilite la gestion de plusieurs tâches en parallèle pour profiter au mieux de la puissance des 8 cœurs.

Le CPU a forcément tendance à chauffer quelque peu, c’est pourquoi il est accompagné, dans cette configuration, par le ventilateur haut de gamme double pâles Noctua NH-D15. Compatible avec les mémoires DDR5 jusqu’à 6400 MHz et offrant une connectivité PCIe 5.0, ce processeur est résolument tourné vers l’avenir.

Carte mère Asus ROG STRIX B650-A

Pour accompagner votre processeur AMD Ryzen 7000, la carte mère Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI est l’option que nous avons choisie. Conçue spécifiquement pour le socket AM5, la carte mère ATX prend en charge la mémoire DDR5 et offre quatre emplacements DIMM pouvant gérer des vitesses d’overclocking jusqu’à 6400+ MHz. Si vos barrettes de RAM le permettent évidemment.

Pour les graphismes, elle offre un slot PCIe 5.0 M.2 et deux slots PCIe 4.0 M.2, tous équipés de dissipateurs thermiques pour refroidir les composants, une chose à ne pas négliger avec une configuration parée pour du gaming en haute résolution. Pour accueillir l’énorme 4080 Super, son slot principal PCIe 4.0 x16 est renforcé avec la technologie SafeSlot et dispose de la fonction Q-Release, pour faciliter l’installation de cartes graphiques lourdes.

Côté connectivité, la carte dispose d’un Wi-Fi 6E intégré et du Bluetooth 5.2 pour des connexions sans fil rapides et fiables. Elle inclut également un port LAN Intel 2.5G Ethernet pour une connexion réseau stable et rapide. Pour l’audio, elle intègre le contrôleur ALC4080 avec amplificateur Savitech pour ajouter de l’immersion et de la qualité sonore.

Cerise sur le gâteau pour les amateurs de LEDs, la carte mère est dotée de l’éclairage Aura Sync RGB, qui permet de personnaliser complètement les lumières de la carte.

Carte graphique MSI GeForce RTX 4080 SUPER

Pour assurer une résolution 4K, il nous faut une carte graphique haut de gamme de dernière génération. Avec ses 16 Go de mémoire GDDR6X et ses 10 240 cœurs CUDA, le GPU embarque des fonctions d’intelligence artificielle qui l’épaulent dans la génération d’environnement réaliste. Le ray tracing de troisième génération et la technologie DLSS 3 de NVIDIA, sont donc alimentées par l’IA, permettant d’atteindre des niveaux de réalisme impressionnants avec des reflets et des jeux d’ombres immersifs.

Bien que la carte ait la taille d’une bonne brique, les trois ventilateurs MSI TORX 4.0 assurent un refroidissement efficace, permettant à la carte de maintenir des performances élevées en 4K ou en réalité virtuelle. Pour la 8K, ça fonctionne, mais ne vous attendez pas à de la fluidité sur les jeux récents.

En termes de connectivité, la carte dispose de deux ports HDMI 2.1a et deux DisplayPort 1.4a, des options flexibles pour la connexion multiécrans. Avec une consommation électrique de 320 W, on recommande généralement du 750 W pour assurer les fonctions de la configuration. Notre alimentation MSI MAG A850GL fera parfaitement l’affaire pour gérer ces prérequis.

Mémoire et stockage

Corsair Vengeance DDR5 32Go 6000MHz

Au niveau de la RAM de cette config, on est resté sur le même choix que pour le PC gamer précédent. Bien que l’on puisse monter à 64 Go, l’option est 32 Go est largement suffisante pour assurer des fonctions de gaming en 4K.

Avec sa faible cadence CL30 les différences de performances entre la DDR5 sont largement notables par rapport à de la DDR4, compte tenu également de la puissance de la carte graphique.

SSD Samsung Interne 990 EVO 2 To

Pour le stockage, nous avons également repris à l’identique celui de la configuration à 1 700 €. Il fait déjà largement l’affaire avec ses 2 To et assure des temps de chargement très courts pour les jeux les plus gourmands

Bonus : un moniteur gamer pour le gaming en 4K

AW3225QF // Source : Dell Alienware

Depuis plusieurs années, une marque domine largement le marché des écrans gamer haut de gamme : il s’agit des Dell Alienware. Ainsi, nous ne pouvions pas vous conseiller autre chose que la référence 32″ 4K du fabricant. Avec son design noir et blanc, l’écran matche parfaitement avec le boîtier Zalman i3 Neo White.

Côté performances, c’est ce qui se fait de mieux pour le jeu avec une résolution de 3840 x 2160 rafraîchie à 240 Hz. Malgré la taille de l’écran, le temps de réponse est le plus faible de notre sélection avec seulement 0,03 ms.

Sa dalle QD-OLED affiche des contrastes plus importants avec des couleurs profondes. Ce type de dalle change vraiment la donne par rapport à une dalle LCD qui parait tout de suite plus terne à côté.

Créer son PC gamer fixe, tout ce que vous devez savoir

Pourquoi acheter un PC gamer ?

Puissant, polyvalent et durable, le PC est toujours ce qu’il se fait de mieux par rapport aux consoles, aux ordinateurs portables gamer, aux smartphones, aux tablettes tactiles et autres appareils en tout genre.

La rédaction de Numerama est composée d’enfants devenus adultes, qui ont grandi en montant des tours. Nous avons assemblé des cartes mères avec des cartes graphiques avant d’avoir nos premiers téléphones portables. En 2024, nous continuons à passer des heures sur le web à concevoir des configurations pour toutes et tous. Nos conseils ont été donnés au copain qui veut faire du montage, à la cousine qui se lance dans le streaming de jeu vidéo, à la grand-mère qui veut regarder ses mails et Canal et même à ce follower sur Twitter qui a failli acheter une carte graphique qui ne rentre pas dans son boîtier.

Le gaming étant l’un des aspects les plus grand public du monde du PC, nous avons décidé de regrouper nos recommandations sous cette bannière.

Comment monter un PC gamer ?

C’est à la fois simple et pas simple. Simple, parce que cela a beaucoup évolué depuis les années 1990 et désormais, tout est plus ou moins plug n play. Quelques règles :

Alimentation, carte mère, processeur, ventilation, RAM, disques durs / SSD, carte graphique : montez globalement dans cet ordre.

Lisez les documentations. Notamment celles du boîtier et de la carte mère, qui contiennent les instructions pour le reste du montage.

Si cela ne rentre pas, ne forcez pas.

Votre manière d’appliquer la pâte thermique entre le CPU et le ventirad est la bonne. Il y a autant d’écoles que de PC montés. Achetez une bonne pâte thermique : l’important est qu’il n’y ait pas de couche trop épaisse.

Regardez une vidéo de quelqu’un qui monte un PC.

Où acheter un PC gamer à bon prix ?

C’est à vous de voir. Les composants sont souvent moins chers en ligne — c’est sur Amazon ou PcComponentes que nous avons repéré les prix les plus avantageux au global et c’est toujours plus pratique de ne faire qu’une commande. Des e-commerçants proposent en revanche d’autres prestations, comme le montage ou un SAV dédié : TopAchat ou Materiel.net sont de bonnes références en France. Pour les puristes, chercher le meilleur prix parmi un large choix de composants PC et économiser quelques euros en passant par 5 sites fait partie du plaisir. On assume tout à fait ce kink à la rédaction.

Nous vous déconseillons en revanche les boutiques « physiques » qui vendent souvent des composants datés au prix des nouveaux.

Combien coûte un bon PC Gamer ?

Un bon PC de gamer coûte entre 1 700 et 2 000 €. Au-delà, vous vous offrez le nec plus ultra de la techno disponible au moment de votre achat. En deçà, vous avez possibilité de vous configurer une machine fonctionnelle, mais moins résistante à l’épreuve du temps. Vous le savez sûrement déjà, mais difficile de faire des économies sur le GPU si vous voulez que votre config tienne la route. Les processeurs n’ont pas besoins d’être surpuissants, mais en dessous des Intel Core i3 ou des AMD Ryzen 3, vous risquez d’avoir quelques concessions à faire en jeu. Enfin, assurez une cohérence dans l’ensemble de vos composants sans négliger l’écran. Souvent mis de côté, le moniteur permet pourtant de profiter pleinement du plein potentiel de sa carte graphique.

Carte graphique : pourquoi c’est la pièce la plus importante pour jouer ?

C’est assez simple à comprendre : la carte graphique gère l’affichage du jeu sur votre écran. C’est elle qui a la charge la plus lourde et c’est le composant sur lequel vous ne devez pas faire de concession. À la rédaction, l’un de nos PC de test est équipé d’un Core i7 920 sorti en 2008. Épaulé par une carte Nvidia de l’année dernière, il suffit à faire tourner des dizaines de titres récents, notamment tous les titres « esport » sans fléchir. Cependant, il est bien entendu important de préciser que ce type de configuration n’est pas recommandable de part sa non-compatibilité avec Windows 11 qui nécessite d’avoir un processeur relativement récent.

C’est quoi le Ray-tracing ?

Aujourd’hui, les cartes embarquent nativement toutes sortes d’optimisations comme le Ray-Tracing, qui permet d’améliorer les jeux de lumière dans les environnements 3D pour afficher des reflets détaillés favorisant l’immersion.

Ray Tracing en action sur Portal // Source : Nvidia

Et le DLSS ?

Les fonctionnalités du DLSS incluses dans les cartes Nvidia ont pour objectif de fournir des images plus nettes. Si les premières versions permettaient surtout d’optimiser l’anti-aliasing pour éviter le trop-plein de flou et les scintillements des textures, aujourd’hui, avec la version 3.5, il permet même de générer des images de transition et de reconstruire des « rayons » pour améliorer la qualité de l’environnement. Toutefois, il faut garder à l’esprit que ces fonctionnalités consomment pas mal de ressources et nécessitent d’être activées en jeu, généralement dans les paramètres graphiques.

Quelle fréquence de RAM choisir ?

Regardez ce que supporte votre CPU. Prenez la fréquence maximale. La facture ne sera pas plus chère. Les nerds s’écharpent souvent sur la priorité entre timing et fréquence, mais si vous utilisez un ordinateur gamer et que vous lui adossez 16 à 32 Go de RAM, vous aurez du mal à voir la moindre différence. Ce sera une différence psychologique ou sur les benchmarks. (Parle aussi de la cadence, ça sert à rien de prendre 8000 Mhz si t’as une cadence nulle).

Combien de temps dure un PC gamer ?

Longtemps. Ce qui est top avec une configuration gamer, c’est qu’elle est synonyme de « bons composants, bien refroidis ». C’est un mix parfait pour anticiper l’avenir et prévoir une dépense sur 5 à 10 ans. Si vous partez sur une carte graphique haut de gamme aujourd’hui, vous n’en verrez pas les limites avant 4 à 6 ans — et encore, dans des conditions extrêmes, qui vous auront fait de toute façon changer tout le reste de votre installation (un écran 8K ?). Une fois que vous avez une bonne base, vous pouvez procéder à des changements pièce par pièce, ce qui vous permet de ne pas multiplier les gros investissements.

Quid des PC dans le cloud ?

Cloud gaming et cloud computing bénéficient de l’augmentation de la vitesse et latence des connexions, fibre optique, VDSL et 5G, pour être pertinents pour le grand public. Entre Shadow, Google Stadia, GeForce Now ou xCloud, les formats et formules diffèrent. La question à se poser est complètement différente et concerne presque exclusivement votre connexion à Internet et votre usage d’un PC au-delà du jeu vidéo, certaines solutions comme Stadia étant dédiée aux activités vidéoludiques.

C’est quoi le DirectStorage de Windows ? Et à quoi ça sert en jeu ?

DirectStorage est une fonctionnalité sous Windows 11 qui était autrefois réservée aux consoles next-gen de Microsoft, Xbox series X/S. Concrètement, cela permet aux applications et aux jeux d’accéder directement au SSD pour décompresser les données. Cela a non seulement pour effet de réduire les temps de chargement au global, mais libère aussi le processeur pour d’autres tâches, car il n’est plus sollicité par le système. Cette évolution permet aux développeurs de fournir des mondes plus vastes et plus détaillés qui se chargent rapidement.

Quelles sont les différences entre les normes PCI 4.0 et 5.0 ?

Ces normes attribuées aux cartes mères définissent les standards de connexion des composants que vous allez choisir pour votre tour. Le PCI-Express est le protocole de communication qui assure tous les échanges de données entre le microprocesseur et différents composants.

Apparue en 2022, le PCIe 5.0 est la dernière itération de ce protocole. Ce nouveau standard double la bande passante, 64 Go/s contre 32 Go/s avec le PCIe 4.0. Cela permet à la configuration de gérer encore plus de données, ce qui s’avère particulièrement utile pour le lancement de grosses applications comme des jeux vidéo. Néanmoins, encore faut-il que les composants soient compatibles. À titre d’exemple, certaines cartes graphiques de dernière génération comme la 4070 Ti de MSI, présente dans la seconde configuration, n’assurent pas ce type de protocole.

Quelle configuration minimale pour installer Windows 11 ?

Depuis plusieurs années, Microsoft est formel : il faut que le PC soit doté de TPM 2.0 pour installer le dernier OS du fabricant, Windows 11. En gros, TPM est une puce qui embarque des standards de sécurité jugés essentiels pour Windows. L’entreprise exige d’ailleurs depuis 2015 que les revendeurs de PC commercialisent des machines compatibles TPM 2.0. Sans cela, il n’est pas recommandé d’installer Windows, mais ce n’est pas impossible.

Une méthode officielle existe, mais encore faut-il avoir la configuration nécessaire pour le faire, comme l’indiquent nos confrères de chez Frandroid. Attention, si vous installez Windows 11 sur une machine qui n’est pas compatible, vous ne pourrez pas jouer à certains jeux comme League of Legends.

Sur le site, on peut lire qu’il faut au minimum :

Un processeur 64 bits ou SoC présent sur la liste des puces compatibles (1 GHz, au moins 2 cœurs)

4 Go de RAM

64 Go de stockage

Support du UEFI

Support du TPM 2.0

Carte graphique compatible DirectX 12 avec WDDM 2.0

Écran au moins 9 pouces et 720p

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !