Xiaomi a présenté le 26 juin les Xiaomi AI Glasses, ses premières lunettes connectées conçues pour le grand public, sans réalité augmentée. Elles embarquent de l’IA et des caméras pour enregistrer des vidéos et diffuser en direct sur TikTok notamment.

Les Meta Ray-Ban ont de nouvelles concurrentes et elles sont chinoises. Xiaomi a présenté le 26 juin les Xiaomi AI Glasses lors d’une grande conférence à Beijing, notamment dédiée à la voiture Xiaomi YU7. Si la marque avait déjà lancé des lunettes connectées l’année dernière, les Mijia Smart Audio Glasses ne permettait que d’écouter de la musique. Cette année, Xiaomi s’attaque frontalement aux très populaires Meta Ray-Ban.

Les lunettes connectées de Xiaomi sont enfin là

Dans son communiqué de presse, Xiaomi présente sa paire de lunettes connectées. Des années après la présentation d’un prototype, les AI Glasses sont là. Elles pèsent 40 grammes et sont disponibles en trois coloris : noir, marron et vert. Les charnières sont fabriquées dans un alliage de titane et la monture est « spécialement conçue pour les contours des visages asiatiques » écrit Xiaomi. On imagine qu’une version globale arrivera malgré tout, au vu du potentiel commercial de cette nouvelle catégorie.

Les branches de ces lunettes connectées sont un peu plus épaisses que celles de lunettes classiques // Source : Xiaomi

Une option les rend uniques sur les marché des lunettes : des verres électrochimiques. Ils permettent en un geste de changer la teinte : l’opération dure deux dixièmes de seconde. De quoi passer très rapidement de la transparence à des verres qui protègent du soleil. Les lunettes sont équipées d’une batterie de 263 mAh : selon Xiaomi, cela permet de les utiliser durant plus de 8 heures et demi. C’est environ deux fois plus que les Meta Ray-Ban et autant que les futures Oakley Meta.

Le design des Xiaomi AI Glasses. // Source : Xiaomi

Les Xiaomi AI Glasses sont déjà en vente en Chine au prix de 1 999 yuans, soit 237 euros environ selon le cours actuel. Pour le moment, aucune commercialisation n’est prévue dans le reste du monde.

Une caméra pour faire des lives TikTok

Les Xiaomi AI Glasses sont dotées d’un capteur photo Sony IMX681 de 12 Mpx, de deux haut-parleurs et de cinq microphones avec résistance au bruit du vent. Pour faire fonctionner tout ça, on trouve une puce basse consommation pour les tâches classiques et une puce Snapdragon AR1 de Qualcomm, dédiée aux produits de réalité augmentée (qui consomme plus d’énergie). Xiaomi y a intégré Vela, son système d’exploitation dédié aux lunettes connectées, développé en interne. Mais il n’y a pas d’écrans dans les lunettes qui concurrencent directement Meta.

Xiaomi tenait ce 26 juin une grande conférence avec toutes ses nouveautés, dont les AI Glasses // Source : Xiaomi

Avec ces lunettes, on peut écouter de la musique, mais aussi interagir avec un assistant vocal baptisé Super Xiao AI. Celui-ci permet de répondre aux questions, de traduire de l’audio en temps réel (dans 10 langues), de résumer des réunions, etc. On peut même payer avec, en regardant un QR Code et en validant le paiement à la voix. Une option qui sera vraisemblablement indisponible en Europe où le paiement par QR code n’est pas aussi généralisé.

On peut même faire des lives depuis les lunettes

Quant à la caméra montée sur une branche, elle permet d’enregistrer des photos et des vidéos à n’importe quel moment. Les AI Glasses permettent aussi de diffuser en direct sur les réseaux sociaux. On peut aussi l’utiliser pour faire reconnaître des objets à l’IA de Xiaomi, traduire du texte en temps-réel, etc. Bref, les Meta Ray-Ban ont enfin de vraies concurrentes en attendant Samsung ou Apple. Les lunettes connectées pourraient prendre la même trajectoire que les écouteurs sans-fil.

