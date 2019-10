Sur le marché des montres connectées, c'est clair, il y a l'Apple Watch et les autres. Mais toutes les alternatives au succès d'Apple ne sont pas à bouder pour autant. Notre guide vous aidera à bien choisir, quel que soit votre budget.

La smartwatch est un produit assez compliqué à jauger. Posez la question autour de vous et elle ne fera probablement pas l’unanimité. Pour autant, cette défiance n’empêche pas Apple d’être le numéro 1 du marché des montres, toutes technologies confondues, avec sa Watch.

Ce succès des Apple Watch signifie qu’il y a bel et bien une place sur le poignet des gens pour cette catégorie de produit. De toute évidence, il ne s’agit pas de voir une smartwatch comme un substitut parfait de son smartphone, davantage comme un accessoire de mode qui fait un peu plus que donner l’heure.

Une fois cette précision bien intégrée, il est temps de faire le bon choix. On vous aide avec notre sélection.

Notre recommandation : Apple Watch Series 5

La meilleure et la plus belle

Bien qu’exclusive à l’environnement iOS, l’Apple Watch Series 5 est la meilleure montre connectée du marché. Avec la génération précédente, Apple a offert de l’élégance à son objet, désormais bien plus joli à porter — et à regarder. Disponible en aluminium, en acier (encore plus classe), en titane ou en céramique, dotée d’un cadran de 40 ou 44 mm, l’Apple Watch Series 5 peut être associée à une multitude de bracelets officiels (les anciens sont compatibles).

Technologiquement parlant, l’Apple Watch Series 5 pêche juste dans son autonomie, qui peine à dépasser les deux jours (ce qui rajoute un appareil à recharger souvent). Le reste est un sans faute : écran — presque — bord à bord plus confortable, ergonomie, performance. À partir du moment où l’on accepte les limites d’une smartwatch, on se dit que l’Apple Watch Series 5 est la première véritable montre connectée plaisante, désormais dotée d’un écran toujours allumé.

À noter qu’elle existe aussi en version LTE. Mais, à l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls les opérateurs Orange et SFR proposent une option données cellulaires pour la montre.

Le meilleur rapport qualité/prix : Apple Watch Series 3

La meilleure (mais pas la plus belle)

Malgré le lancement de l’Apple Watch Series 5, la Series 3 est toujours dans la gamme actuellement proposée par la firme de Cupertino. Comme elle a plus d’un an existence, on peut la trouver à des tarifs très, très intéressants, en versions GPS comme GPS + LTE (aluminium uniquement, dans les deux cas).

Néanmoins, malgré son ancienneté, l’Apple Watch Series 3 est suffisamment puissante et véloce pour assurer côté confort d’utilisation. L’économie réalisée sur le prix, par rapport à une Series 5, se fera au détriment du design — le même que la toute première Apple Watch. Et, bien sûr, l’écran n’est pas toujours allumé.

La montre pour Android : Samsung Galaxy Watch

Le top sous Android

En 2018, Samsung a décidé de rassembler ses produits connectés sous une seule et même marque. En attendant que Google commercialise une montre Pixel, c’est donc la Galaxy Watch qui tient la dragée haute du côté des solutions disponibles sous Android. Point de vue design, sa forme arrondie joue dans le classicisme et le passe-partout. Ce qui ne veut pas dire que les finitions ne sont pas soignées, bien au contraire.

Agréable et fluide, la Galaxy Watch est le pendant le plus sérieux des Apple Watch quand on possède un smartphone Android. Concernant l’autonomie, elle peut tenir plusieurs jours sans problème, mais pas une semaine complète. Notez que le géant coréen a décliné sa Watch en version sportive : la Watch Active suivie, quelques mois plus tard, de la Watch Active 2. Cette dernière, disponible en deux tailles, en plusieurs finitions et en version LTE, embarque les dernières technologies (y compris un électrocardiogramme, apparu sur l’Apple Watch Series 4).

Une montre moins connectée : Withings Move ECG

Vous voulez une vraie montre ?

Ne cherchez pas un écran sur la Move ECG de Withings. Dans ce guide, elle représente sans conteste la montre la plus normale du lot. C’est déjà un argument pour celles et ceux qui chercheraient un produit plus classique, sinon plus discret. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, la Move ECG embarque des fonctionnalités essentielles pour qui veut surveiller sa santé. À commencer par un électrocardiogramme testé cliniquement. On retrouve aussi des dispositifs qui surveillent le sommeil et un suivi des activités. Tout passe par une application Health Mate bien pensée, disponible sur iOS et Android. Et comme c’est une montre normale, l’autonomie, garantie par une pile bouton, dépasse l’année d’utilisation.