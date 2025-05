Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Dreame H14 Pro voit son prix chuter de 200 € pendant les French Days. Un appareil 3-en-1 qui aspire, lave et sèche les sols, avec des fonctions avancée, bref une alternative sérieuse aux ténors du secteur comme Dyson.

À mesure que les aspirateurs balais montent en gamme, certains modèles font bien plus que simplement aspirer la poussière. C’est le cas du Dreame H14 Pro, un appareil sans fil deux-en-un capable à la fois d’aspirer et de laver tous types de sols.

Pour les French Days, il est affiché à 399 € au lieu de 599 € sur Boulanger, grâce à une remise immédiate de 30 € appliquée dans le panier.

C’est quoi, cet aspirateur laveur ?

Pensé pour un usage domestique — y compris dans les foyers avec animaux — ce Le Dreame H14 Pro intègre un système de double réservoir (eau propre / eau sale), un mode auto-nettoyage à 60°C, ainsi qu’un écran LED qui affiche l’autonomie ou l’état du filtre.

Avec ses 400 W de puissance, une aspiration de 18 kPa et un rouleau-brosse qui tourne à 520 tours/minute, il s’inscrit clairement dans ce que peut faire un aspirateur balai haut de gamme. Il dispose de 4 modes de nettoyage dont un mode turbo, mais aussi d’un capteur de salissure qui ajuste automatiquement la puissance et le débit d’eau.

Autre point fort : le Dreame H14 Pro est autonettoyant. Une fois rangé sur sa station, il lance un lavage à 60°C de ses rouleaux et les sèche à l’air chaud, limitant ainsi les moisissures et les mauvaises odeurs. Ce type de fonction, encore rare sur le marché, place cet appareil un cran au-dessus de nombreux concurrents dans la même gamme de prix. Tout est pilotable depuis l’application Dreame sur iOS ou Android, mais vous pouvez aussi utiliser Xiaomi Home.

À ce prix, cet aspirateur laveur est-il une bonne affaire ?

399 € pour un appareil qui aspire, lave, sèche, se nettoie tout seul et fonctionne sans fil… Oui, sur le papier, c’est une proposition solide. D’autant plus quand on le compare à des modèles concurrents parfois plus chers et pas forcément plus complets. Le Dreame H14 Pro coche beaucoup de cases : il sait s’adapter au type de sol et il limite l’entretien grâce à ses fonctions automatiques. Même la maniabilité est soignée (malgré les quelque 5,7 kg sur la balance), avec un système d’autotractation pour faciliter les déplacements — pas besoin de forcer.

Les points à retenir sur le Dreame H14 Pro :

Aspire, lave et sèche les sols

Filtre Hepa

Fonction autonettoyante

