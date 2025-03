Lecture Zen Résumer l'article

À 1 199 euros (ou 1 099 euros en remise étudiante), le nouveau MacBook Air est moins cher que son prédécesseur, malgré plusieurs évolutions bienvenues. À ce prix, Apple propose le meilleur rapport qualité-prix du marché. Aucun constructeur n’offre autant d’autonomie et de performances dans un design aussi raffiné.

Apple est une marque pleine de paradoxes. Dans son catalogue, on trouve des produits à des prix délirants (les roulettes du Mac Pro à 849 euros, le Mac Studio jusqu’à 17 000 euros…) et des produits aux rapports qualité-prix imbattables. L’exemple parfait est le Mac mini M4 à 699 euros, sur lequel aucun concurrent ne peut s’aligner. Le nouveau MacBook Air M4, lancé en mars 2025, s’inscrit parfaitement dans cette lignée avec son tarif de 1 199 euros (que l’on peut faire tomber à 1 099 euros au tarif étudiant).

Pendant une semaine, Numerama a testé le nouveau MacBook Air M4 dans sa configuration 13,6 pouces, dans le nouveau coloris « Bleu ciel » que l’on érige déjà dans le top 3 des meilleures couleurs de Mac all time. Notre jugement est sans appel : il s’agit du meilleur rapport qualité-prix pour un petit ordinateur portable, toutes marques confondues.

Notre test du MacBook Air M4 en vidéo

Une baisse de prix qui fait du bien, pour un produit toujours très équilibré

Jusqu’en mars 2025, Apple avait pour habitude conserver deux MacBook Air dans son catalogue :

Le modèle de l’année dernière, à 1 199 euros.

Le modèle actuel, à 1 299 euros.

Avec la génération M4, Apple a décidé de ne conserver que le nouveau modèle, qui coûte le prix précédemment donné aux anciens modèles. On ne peut que se satisfaire d’une telle décision qui, couplée au passage de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM par défaut fin 2024, fait de l’ordinateur le moins cher d’Apple un bien meilleur produit.

Le MacBook Air M4 dispose toujours de deux ports USB-C et d’un port MagSafe. // Source : Nino Barbey / Numerama

Il existe des ordinateurs moins chers sur le marché, mais aucun ne dispose d’une autonomie de deux jours, d’un design aussi minutieusement pensé, de performances aussi excellentes (la puce M4 bat la première puce M1 Pro) et de la garantie de recevoir de nombreuses mises à jour logicielles. L’investissement dans cette machine vaut le coup !

Et le modèle de 15,3 pouces ? Nos recommandations portent surtout le modèle 13,6 pouces, celui à 1 199 euros. La grande version, à 1 499 euros, n’a « que » 400 euros d’écart avec le MacBook Pro, malgré une baisse de 100 euros. Un écart selon nous pas si fou pour le double de stockage, un meilleur écran, un troisième port USB et plus de ports. On vous suggère surtout le MacBook Air 13,6 pouces !

La puce M4 marque un bond en avant important, taillé pour l’IA

Le nouveau MacBook Air passe de la puce M3 à la puce M4. Un changement anecdotique en théorie, puisque les clients d’un MacBook Air n’ont plus vraiment à se plaindre de problèmes de performances depuis la puce M1, mais qui vient avec une nouveauté intéressante : un meilleur Neural Engine (30 % de gain selon Geekbench AI).

Le Neural Engine, ou NPU dans le jargon informatique, est un coprocesseur dédié aux tâches d’intelligence artificielle. Il est entraîné pour reconnaître des visages, flouter du contenu sur une image ou trier des documents avec très peu d’énergie. À l’heure de l’IA générative, et même si le vrai Apple Intelligence ne sera sans doute pas là avant 2026, avoir un Neural Engine plus puissant n’est pas un détail. Le MacBook Air M4 a la garantie de pouvoir faire tourner les futures nouveautés d’Apple avec beaucoup de fluidité, ce qui n’était pas forcément le cas des générations précédentes.

Apple Intelligence sera disponible en français début avril sur le MacBook Air M4. // Source : Nino Barbey / Numerama

Avec 16 Go de RAM par défaut, la puce M4 est taillée pour répondre à tous les besoins sur MacBook Air, y compris des besoins anciennement pro comme du montage de gros projets en 4K ou le développement d’applications. Il n’y a pas de ventilateurs sur le MacBook Air, mais les équipes Mac gèrent si bien la chauffe que ce n’est plus un problème depuis longtemps. La recharge est aussi rapide, avec des pics à 56 W selon nos mesures internes.

Webcam, bleu ciel et deux écrans externes : le MacBook Air s’améliore, mais conserve des défauts

Plusieurs nouveautés réussies

La puce M4 n’est pas la seule nouveauté de cette génération. Apple gomme par exemple un défaut apparu en 2020, qui ne dérangeait qu’une infime fraction des utilisateurs : l’impossibilité de connecter l’ordinateur à deux écrans externes simultanément. Le nouveau MacBook Air peut désormais avoir deux connexions externes et conserver son écran allumé.

Du côté des couleurs, le nouveau bleu ciel fait son apparition. Il n’y a quasiment aucun doute sur le fait qu’il s’agira d’un immense succès, puisqu’il s’agit de la première nouveauté depuis 3 ans. Les équipes design d’Apple, qui proposent déjà un magnifique ordinateur depuis trois générations, frappent fort avec ce nouveau bleu.

Le nouveau bleu du MacBook Air est parfois gris, parfois bleu. La couleur est très douce. // Source : Nino Barbey / Numerama

Autre nouveauté utile : la webcam s’améliore, comme sur le MacBook Pro. Apple passe d’un capteur à la définition ridicule à un module de 12 Mpix, capable de prendre des photos d’une définition de 2250 par 1500 pixels. Sa qualité n’a honnêtement rien d’incroyable, mais c’est déjà beaucoup mieux. Vos appels Zoom, Teams ou Google Meet seront un peu moins ridicules.

Autre différence : cette nouvelle webcam vient avec la technologie Center Stage, déjà aperçue sur iPad. Elle imite le comportement d’un bras robotique qui vous suit (il s’agit en réalité d’un capteur ultra grand-angle avec un zoom numérique). C’est très cool, notamment lors des appels de groupe. La caméra s’adapte au nombre de personnes à l’écran.

La webcam du MacBook Air M4 suit son utilisateur quand il bouge. // Source : Nino Barbey / Numerama

Il reste des défauts

Malheureusement, tout n’est pas parfait. On note par exemple l’absence d’un troisième port USB-C, pourtant rendu possible par la puce M4. Apple a décidé de réserver cette caractéristique au MacBook Pro pour des raisons purement marketing. Autre chose qui ne change pas : les haut-parleurs restent bons, sans plus, sur le modèle 13,6 pouces. Seule la version 15,3 pouces a le droit à un (excellent) son stéréo.

Au niveau de l’écran, Apple pourrait mieux faire. La qualité est toujours très bonne (on ne voit aucun pixel), mais du LCD limité à 60 Hz commence à se faire vieux en 2025. On rêve de Mini-LED et de 120 Hz, comme sur le MacBook Pro, mais il faudra sans doute attendre quelques années pour ça (quand le MacBook Pro sera passé à l’OLED, sans doute).

Le détail qui tue : le MacBook Air M4 introduit une nouvelle touche pour couper le son, avec un haut-parleur barré. // Source : Nino Barbey / Numerama

Enfin, il y a la question du stockage. À 1 199 euros, Apple se contente toujours de 256 Go sur l’entrée de gamme. Rien de vraiment choquant, sauf quand on voit les options pour avoir plus… Apple propose une option à 250 euros avec 512 Go, et une autre à 400 euros avec 512 Go et une puce un peu plus performante (et un chargeur double USB). La seconde option ne vaut pas vraiment le coup selon nous.

À 1 449 euros avec 512 Go de stockage, le MacBook Air M4 est de suite moins alléchant que la version 256 Go. À défaut de proposer 512 Go par défaut, Apple pourrait peut-être baisser les prix de ses options ?

Le verdict 9/10 Apple MacBook Air 13″ (M4) Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Prix en baisse (et imbattable)

Autonomie de deux jours

Design toujours très réussi (avec un super bleu)

La puce M4 est une promesse d’avenir On a moins aimé L’option 512 Go coûte cher

On aimerait mieux qu’un écran LCD 60 Hz Avec son MacBook Air M4, Apple ne se contente pas, comme trop souvent ces derniers temps, de renouveler une formule qui marche. La marque améliore son ordinateur portable avec une puce taillée pour de futurs usages IA, 16 Go de RAM par défaut, une webcam bien plus digne de 2025, un nouveau coloris qui risque de faire des ravages et, c’est rare, un prix en baisse ! À 1 199 euros (ou moins pour les étudiants ou en promo), le MacBook Air de 13 pouces est le meilleur investissement que l’on peut faire. Il y a moins cher sur le marché, mais pas avec une aussi grande autonomie et un design aussi travaillé. La version 15 pouces à 1 499 euros est intéressante, mais moins agressive.



Le seul bémol est le stockage qui, avec 256 Go par défaut, est un peu limité. Il est dommage de voir Apple commercialiser l’option 512 Go au tarif de 250 euros, puisqu’elle ruine totalement le super prix de l’ordinateur. Si 256 Go sont suffisants, foncez !

Où trouver le MacBook Air M4 au meilleur prix ?

Le MacBook Air M4 est proposé à partir de 1 199 euros en version 13 pouces et à partir de 1 499 euros en version 15 pouces. Les étudiants peuvent avoir une remise.

