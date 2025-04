Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau smartphone de Google débarque officiellement chez les revendeurs aujourd’hui, après un premier report. Est-ce le bon moment pour se laisser tenter ? Et, surtout, comment se positionne le Pixel 9a face à la concurrence (dont le Pixel 9) ?

En mars dernier, Google levait le voile sur le Pixel 9a, la version plus abordable de sa gamme Pixel 9 lancée en août 2024. À ce moment-là, l’entreprise était restée discrète sur son calendrier commercial. Ce n’est que le 3 avril qu’elle a officiellement fixé sa date de sortie au 14 avril.

Après plusieurs semaines d’attente, le Pixel 9a est enfin disponible chez les revendeurs, au tarif de 549 €. À ce prix-là, vaut-il vraiment le coup et quelles concessions Google a-t-il fait par rapport au Pixel 9 ?

Google lance son nouveau Pixel 9a

Le Pixel 9a est disponible depuis le 14 avril chez la plupart des revendeurs au tarif de 549 € pour la version 128 Go. Ce dernier est aussi disponible avec le double du stockage, soit 256 Go, pour 649 €. Avec ce placement tarifaire, Google positionne sa gamme Pixel 9a sur du milieu de gamme, son segment de cœur. Le Pixel 9a se décline en quatre coloris : Iris, Rose Pivoine, Porcelaine et Noir Volcanique — une palette cohérente avec celle du Pixel 9.

Voici un récapitulatif de toutes les offres en ligne pour le nouveau smartphone de Google :

Pixel 9a vs. Pixel 9 : le match des caractéristiques

Le design

Tout d’abord, le Pixel 9a reprend les codes esthétiques de la gamme Pixel 9. Seul changement au programme : son bloc photo en forme de pilule est maintenant directement intégré dans le dos de l’appareil. Résultat : le smartphone paraît plus plat et on peut ainsi le poser sur le dos sans craindre d’abimer les optiques. Côté gabarit, le Pixel 9a est légèrement plus grand et plus épais, mais paradoxalement un peu plus léger.

L’écran

Traditionnellement en retrait sur l’affichage, la série « a » se hisse cette année au niveau du modèle standard. Le Pixel 9a et le Pixel 9 partagent un écran OLED Actua de 6,3 pouces, avec une résolution de 2 424 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 2 700 nits. Seule différence : des bordures un peu plus épaisses sur le 9a, mais uniformes — une nette amélioration par rapport au menton proéminent des générations précédentes.

Google Pixel 9a // Source : Google

Les performances

Sous le capot, pas de jaloux : les deux smartphones embarquent la puce Google Tensor G4. Mais la quantité de RAM les différencie nettement : 8 Go pour le Pixel 9a, contre 12 Go pour le Pixel 9. Une différence qui se fera sentir sur le multitâche ou les applications gourmandes en IA, mais qui devrait rester invisible pour l’usage quotidien — sauf si vous jouez beaucoup avec le smartphone.

L’IA générative est bien présente sur ce modèle, avec des fonctions comme Magic Eraser ou les résumés automatiques. Toutefois, ce Pixel 9a se limite au modèle Gemini XXS en exécution locale, là où le Pixel 9 intègre Gemini Nano XS, plus performant et actif en permanence en arrière-plan.

Un gros point négatif sur ce modèle, reste l’absence de l’appel d’urgence par satellite. Ce dernier utilise un modem Exynos 5300, incompatible avec la fonction SOS par satellite d’Android 15 — là ou le Pixel 9 en est équipé avec son Exynos 5400.

La photo

Côté photo, les deux modèles proposent un double module arrière, mais avec des spécificités différentes :

Pixel 9a : capteur principal de 48 MP, ultra grand-angle de 13 MP, selfie de 13 MP

: capteur principal de 48 MP, ultra grand-angle de 13 MP, selfie de 13 MP Pixel 9 : capteur principal de 50 MP, ultra grand-angle de 48 MP, selfie de 10,5 MP

Sur le terrain, les résultats sont étonnamment proches grâce au traitement d’image de Google. Le Pixel 9a livre des clichés détaillés, même en basse lumière, avec un rendu plus doux que certains concurrents comme le Galaxy A56. En vidéo, les deux modèles filment en 4K à 60 fps, mais le Pixel 9 conserve l’avantage avec des modes exclusifs : 24 fps cinématique, Action Pan et Blur.

Google Pixel 9a // Source : Google

La résistance

Les deux modèles bénéficient d’une certification IP68 et résiste ainsi à l’eau et la poussière. En revanche, l’écran du Pixel 9a est protégé par du Gorilla Glass 3, qui contrairement à ce que l’on pourrait penser est moins robuste que Gorilla Glass Victus 2 du Pixel 9.

L’autonomie

Le meilleur pour la fin. Tout comme Apple et son modem C1, Google fait le choix d’un smartphone allégé avec une meilleure autonomie que son grand frère. Ainsi, contre toute attente, le Pixel 9a surpasse son aîné en matière d’autonomie. Avec une batterie de 5 100 mAh, il tient jusqu’à 13h15 lors des tests, contre 11h45 pour le Pixel 9 (4 700 mAh). En contrepartie, la recharge est un peu plus lente : 23 W en filaire et 7,5 W en sans-fil, contre 27 W et 15 W pour le Pixel 9.



Google Pixel 9a Google Pixel 9 Prix 549 € 899 € Dimensions 15,49 x 7,37 x 1,02 cm 15,24 x 7,11 x 0,76 cm Poids 187 g 198 g Matériaux Aluminium et plastique Aluminium et verre Écran OLED Actua 6,3 pouces, 2424 x 1080 pixels, 60/120 Hz OLED Actua 6,3 pouces, 2424 x 1080 pixels, 60/120 Hz Luminosité max 2700 nits 2700 nits Protection écran Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus 2 Processeur Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 8 Go 12 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go Caméra principale 48 MP 50 MP Ultra grand-angle 13 MP 48 MP Caméra selfie 13 MP 10,5 MP Batterie 5100 mAh 4700 mAh Autonomie testée 13h15 11h45 Charge 23W (7,5W sans fil) 27W (15W sans fil) Modèle IA Gemini XXS Gemini Nano XS SOS satellite Non Oui Étanchéité IP68 IP68

Faut-il craquer pour le Pixel 9a ?

Le Pixel 9a est proposé à 549 €, contre 899 € pour le Pixel 9. Un écart de 350 euros qui soulève une vraie question : que perd-on vraiment ?

La réponse est nuancée. Oui, le Pixel 9 offre des finitions plus premium, plus de RAM, de meilleures capacités IA et quelques fonctions photo/vidéo en plus. Mais le Pixel 9a conserve l’essentiel — design, écran, performances, autonomie — pour un tarif bien plus accessible. Il se place en concurrent direct d’un iPhone 16e ou encore d’un Samsung S24 FE qui sont proposés des tarifs un cran au-dessus.

Avec le Pixel 9a, Google livre une proposition particulièrement solide, fidèle à son ADN. Pour la majorité des utilisateurs, les concessions faites face au Pixel 9 seront minimes au quotidien. À 549 €, le Pixel 9a apparaît comme un très bon rapport qualité-prix sous Android.

Toutefois, quelques réserves s’imposent — et elles valent d’ailleurs pour d’autres smartphones adoptant le concept de version « lite ». Le Pixel 9a arrive plusieurs mois après la sortie du Pixel 9, ce qui a laissé le temps à ce dernier (plus performant) de voir son prix baisser chez de nombreux revendeurs. Résultat : il n’est pas rare de trouver le Pixel 9 à un tarif proche de celui du Pixel 9a, voire inférieur lors de périodes de promotions, comme les French Days qui auront lieu dans deux semaines.

Ainsi, en fonction du positionnement tarifaire du Pixel 9, le Pixel 9a peut perdre largement en intérêt — même si ce modèle a ses propres forces comme plus d’autonomie annoncée.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !