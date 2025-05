Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] The Frame est un téléviseur à l’apparence d’un tableau qui peut afficher une œuvre d’art en veille. La version 65 pouces est à moins de 1 000 € pendant les French Days.

Concrètement, un téléviseur ne sert à rien lorsqu’il est éteint et ne joue pas franchement la carte du Feng Shui, même si vous avez un coin télé cosy et élégant. Avec The Frame, un TV en forme de tableau, Samsung a eu la bonne idée d’exploiter la dalle quand elle n’est pas utilisée. Il peut afficher des œuvres d’art et des photos quand il est en veille. Une bonne idée, mais qui a un coût. Heureusement, des promotions permettent de trouver le téléviseur à un meilleur prix.

Le téléviseur The Frame TQ65LS03D, modèle de 2024, d’une taille de 65 pouces, est vendu 2 190 € à sa sortie, puis remisé autour de 1 400 €. Pour les French Day, il est proposé chez Boulanger au prix de 999 €.

C’est quoi, ce téléviseur de Samsung ?

Ce qui se remarque d’abord avec le téléviseur de Samsung, c’est son magnifique design. The Frame est un téléviseur minimaliste à l’apparence d’un tableau, avec des bordures fines et un cadre en bois élégant. Lorsque le téléviseur est en veille, la dalle anti-reflets au revêtement mat peut afficher des œuvres d’art comme des peintures ou des photographies. Sans remplacer une visite au musée, l’excellente qualité de la dalle permet un rendu papier incroyable. La grande majorité des œuvres sont accessibles via l’abonnement mensuel à l’Art Store de Samsung, au prix de 4,99 € par mois, mais une centaine sont accessibles gratuitement.

Si vous aimez les grands tableaux, vous serez servi. La dalle QLED est d’une diagonale de 65″, soit 165 cm. L’image est belle et lumineuse et The Frame est compatible avec les normes HDR, HDR10+ et HLG, pour des images très détaillées et une colorimétrie parfaite. La norme Dolby Atmos assure la partie audio, avec des haut-parleurs suffisamment bons pour profiter de vos contenus dans de bonnes conditions. Pour un audio plus vaste et immersif, préférez toutefois une barre de son. Un modèle entre 100 € et 150 € fera l’affaire, comme ce modèle 2.1 de Hisense, en promotion à moins de 100 € pour les French Days.

The Frame 2024 // Source : Samsung

The Frame est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 1 000 € pour un téléviseur QLED de 65″, c’est déjà une bonne affaire, encore plus quand c’est un modèle de la gamme The Frame. Le TV est polyvalent et convient autant pour le cinéma que pour les jeux vidéo, grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz et un port HDMI 2.1. Vous pourrez brancher vos PlayStation 5 ou Xbox Series et jouer dans d’excellentes conditions.

Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) et AMD FreeSync Premium Pro se chargent de fluidifier l’image, et réduire la latence et les déchirures visibles à l’écran. Enfin, The Frame utilise le système d’exploitation Tizen pour ces menus. L’ensemble est fluide et la navigation ergonomique. Vous retrouverez Google Assistant et Alexa d’Amazon pour contrôler le téléviseur à la voix.

Les points à retenir sur The Frame :

La dalle QLED de 65″ qui se transforme en tableau

HDMI 2.1 et 120 Hz

Compatible HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

