[Deal du jour] Le fabricant britannique Nothing revient avec une nouvelle gamme de smartphone, les Nothing Phone 3. Le modèle 3a profite en ce moment d’une petite promotion toujours bonne à prendre.

La précédente génération de Nothing Phone avait su s’imposer comme de bonnes références du milieu de gamme, grâce à des smartphones complets qui n’ont pas grand-chose à envier aux concurrents. Remarqués principalement grâce à leur design atypique, les Nothing Phone se sont vite avérés de bons appareils aux performances appréciables. Le Nothing Phone (3a) continue sur cette lancée, et vient concurrencer Google et son Pixel 9a.

C’est quoi, ce nouveau smartphone de Nothing ?

Le Nothing Phone (3a) est un beau smartphone aux faces entièrement plates, de dimensions 16,35 × 7,75 × 0,83 cm pour 201 g sur la balance. Très agréable à tenir en main, le smartphone se manipule aisément et convient pour toutes les mains. Ses finitions sont d’excellente qualité, et s’accompagnent d’une certification IP64 pour résister à la poussière et aux projections d’eau. Le système Glyphs est toujours de la partie, et propose des effets lumineux divers, grâce à plusieurs bandes de LEDs. Les jeux de lumière peuvent clignoter en fonction des notifications, jeux de lumières mis en valeur grâce au dos transparent du plus bel effet.

Sur le devant, l’écran OLED du Nothing Phone (3a), d’une taille de 6,77 pouces, affiche une définition de 2392 × 1080 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement entre 60 Hz et 120 Hz. La luminosité de la dalle est meilleure que sur la génération précédente, et l’écran est bien calibré. Le Nothing Phone (3a) est doté du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, couplé à 12 Go de mémoire. L’ensemble tourne plutôt bien, et vous pourrez même lancer des jeux dans de bonnes conditions. Le système d’exploitation Nothing OS 3.1 s’appuie quant à lui sur Android 15 et dispose d’une interface épurée et originale, en noir et blanc par défaut.

À ce prix, le Nothing Phone (3a) est-il une bonne affaire ?

300 € pour un excellent smartphone milieu de gamme récent, c’est une très bonne affaire. Malgré une IA particulièrement en retrait, Essential Space permet de faire des captures d’écran et des notes vocales d’une pression sur un bouton. En ce qui concerne le volet photo, le Nothing (3a) Pro fait mieux, mais le (3a) reste dans la moyenne supérieure des photophones milieu de gamme, et offre pour le coup un meilleur rapport qualité-prix. En dehors d’un manque de piqué en faible luminosité, les clichés sont très corrects et parfaitement exploitables.

Enfin, la batterie d’une capacité de 5 000 mAh permet environ 15 h d’autonomie.

Les points à retenir sur le Nothing Phone (3a) :

Le système Glyphs qui en fait un smartphone atypique

Un bel écran OLED

Le design de l’interface Nothing OS 3

