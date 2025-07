Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le forfait Oxygène de Prixtel change souvent de forme et de prix. Cette fois-ci, il commence à 7,99 € par mois et embarque jusqu’à 240 Go en 5G.

Cet été, si vous cherchez un forfait mobile généreux en data sans exploser votre budget, le forfait 200 Go 5G de Prixtel peut être une excellente option. Prixtel est un opérateur virtuel utilisant le réseau SFR, et qui se distingue par ses forfaits ajustables : votre facture s’adapte à votre consommation. Une solution flexible et économique, idéale pour être tranquille tout l’été.

Le forfait flexible sans engagement Oxygène débute avec 200 Go de données 5G au prix de 7,99 € par mois. Il peut monter jusqu’à 240 Go pour 11,99 € par mois. Le montant de la carte SIM s’élève à 10 €.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

C’est quoi, ce forfait 5G de Prixtel ?

Prixtel se démarque des opérateurs traditionnels en proposant des forfaits mobiles flexibles qui peuvent évoluer. Vous n’êtes en effet pas bloqué par à une quantité de data dans le mois en cours. Le forfait Oxygène débute à 200 Go de données mobiles en 5G, et peut automatiquement s’ajuster à votre consommation, jusqu’à 240 Go pour 11,99 € par mois.

Le forfait Oxygène en détail. // Source : Prixtel

C’est votre usage qui détermine ainsi le volume de données facturé. Le forfait s’adapte chaque mois, pour revenir à son seuil de départ le mois suivant. À noter que le forfait fonctionne par paliers : dès que vous dépassez les 220 Go, vous passez automatiquement au palier supérieur et êtes facturé au tarif maximal de 11,99 €.

À ce prix, ce forfait est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un forfait 5G avec cette quantité de data sur le réseau SFR, dont une enveloppe de 15 Go à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Et les appels et SMS/MMS sont illimités vers ces zones et la France quand vous êtes dans l’UE ou les DOM.

Vous pouvez vous abonner au forfait de Prixtel en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Les points à retenir sur le forfait Oxygène de Prixtel :

Un forfait qui s’ajuste à votre consommation

Le réseau SFR

15 Go pour l’Europe

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Pour de l’actu en petit comité, rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !