Plage, piscine, camping, ou que vous partiez en vacances, la musique vous accompagne grâce à ces enceintes portables. Sable et électronique ne font pas bon ménage, c’est pour cela que nous avons sélectionné les modèles certifié IP67, capable de resister à l’eau, à la poussière et au sable. Découvrez les meilleures enceintes étanches pour partir en vacances.

À la plage, au bord de la piscine, à l’apéritif, l’été est tout de même plus sympa avec un peu de musique. Le problème, c’est qu’en été, on est souvent près de l’eau et que les enceintes et l’eau ne s’entendent pas très bien. Pour éviter les accidents, il vaut donc mieux investir dans une enceinte étanche.

Une enceinte portable que l’on va embarquer en vacances doit en plus être… portable. Personne n’a envie d’encombrer sa valise avec un énorme objet, d’autant que plus c’est gros, plus c’est lourd. Il va donc falloir trouver une enceinte compacte.

C’est sur la base de ces deux critères que nous avons sélectionné quatre enceintes pour vous accompagner en vacances cet été, et aussi l’été prochain, et l’été suivant, et durant vos week-end, ou juste si vous possédez une piscine. Si vous n’entrez dans aucune de ces cases, cela marchera aussi très bien sous la douche.

Ultimate Ears Wonderboom 3 : la meilleure petite enceinte pour partir en vacances

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 3

Petite mais puissante, l’UE Wonderboom 3 se paye en plus le luxe d’un design mignon tout arrondi. Elle tient dans la paume d’une main et délivre un son à 360 ° grâce à ses quatre transducteurs. Robuste, elle résiste aux chutes et sa certification IP 67 la rend résistante à l’eau ainsi qu’au sable. Des qualités indispensables pour écouter ses morceaux préférés sur la plage. Une fois mouillé, le tissu sèche rapidement, ce qui est plutôt pratique pour la glisser dans un sac sans mouiller le restant de ses affaires.

La restitution sonore est impressionnante au regard du petit format de la Wonderboom 3. Les medium et les aigus sont justes et doux tandis que les graves se montreront un peu plus discrets, rien de gênant ni d’étonnant avec cette taille d’enceinte. En revanche, évitez le mode « extérieur ». Mal équilibré, le rendu sonor n’est pas des plus agréable surtout que son mode de base est parfaitement adapté à un usage extérieur pour peu que vous ne tentiez pas d’organiser une garden party avec.

Avec 14 heures d’autonomie, la petite enceinte de voyage d’Ultimate Ears améliore son endurance de trois heures par rapport au modèle précédent. Petit plus appréciable, la marque redouble d’effort pour utiliser davantage de matériaux recyclés pour la conception de son enceinte. Le Bluetooth multipoint permet d’appairer plusieurs appareils. Enfin, ses 400 g influenceront peu le poids total de vos bagages.

JBL Clip 4 : l’enceinte de voyage à clipser partout

JBL Clip 4 // Source : JBL

Si vous cherchez un encombrement minimal, JBL propose une solution bien équilibrée avec la Clip 4. Sa taille est encore un peu plus réduite que sur la Clip 3 avec des dimensions de 13,4 x 8,6 x 4,6 cm pour seulement 220 grammes. Elle passera totalement inaperçue dans un bagage. Elle abandonne sa forme circulaire pour un espèce de carré aux bords arrondis. Forcément, elle développe un volume et une qualité audio inférieure aux modèles plus amples, mais elle reste suffisante pour mettre une petite ambiance sonore un peu partout.

Certifiée IP67, elle est étanche et a le mérite d’être équipée d’une sorte de mousqueton — qui lui donne son nom — pour l’accrocher où vous le souhaitez. Pratique pour les balades en dehors des sentiers battus ou à vélo. JBL annonce 10h d’autonomie : vous ferez un peu moins en pratique, mais vous aurez sans aucun souci une journée d’utilisation. Elle est disponible pour moins de 50 euros. C’est donc en plus une solution économique.

JBL Flip 6 : l’enceinte compacte efficace qu’il faut avoir dans ses bagages

JBL Flip 5 // Source : JBL

Restons chez JBL, mais passons cette fois à un modèle plus conséquent. La Flip est l’enceinte compacte par excellence qui s’emporte partout. Peu encombrante, efficace, elle est un incontournable. Cependant, les JBL Flip sont réputées pour atteindre rapidement leurs limites dès que l’on pousse un peu le volume. C’est de l’histoire ancienne avec la récente JBL Flip6.

La marque revisite sa formule acoustique et y ajoute un haut-parleur et un amplificateur pour un rendu sonore plus musical, même à pleine puissance. Dans les faits, le son reste de bonne qualité jusqu’à 95 % de son volume maximale. Ce qui est, en principe, largement suffisant pour la plupart des usages particuliers si vous ne souhaitez pas faire profiter toute la plage de votre musique.

Tout comme la Flip 5, la Flip 6 est étanche grâce à sa certification IP67 et il est également possible de l’emmener sur le sable chaud. La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous. Le design reste également fidèle au modèle précédent avec une forme tubulaire d’un diamètre de 8 cm, facile à prendre en main et à ranger. Notez qu’elle pèse 550 g, un poid raisonnable qu’il est facile de caser dans un sac sans trop l’alourdir. Une dragonne est fournie avec l’enceinte ce qui permet de la suspendre assez facilement. Bluetooth multipoint et l’application avec égaliseur sont de la partie. La JBL Flip 6 permet 12 heures d’écoute et deux heures et demie sont nécessaires à la recharge de sa batterie.

Ultimate Ears Megaboom 3 : pour initier des Garden Party

Si vous cherchez plus de puissance, il va falloir faire des concessions sur l’encombrement. On vous recommande de retourner chez Ultimate Ears avec la Megaboom 3 cette fois. Elle pèse un peu moins d’un kilo, la limite du tolérable selon nous pour une enceinte que l’on veut pouvoir emporter facilement en vacances. Attention, elle mesure tout de même 22 centimètres de long. C’est important, mais cela rentrera en largeur dans tous les bagages cabine.

L’enceinte étant plus grande, elle délivre plus de basses et surtout un volume sonore impressionnant : 90 dB (A) selon le constructeur. Même si vous avez une très grande piscine, vous entendrez parfaitement votre musique. Comme la Wonderboom, elle est étanche et résistera au sable également.

Voilà de quoi ravir amateurs et amatrices de gros son, et ce pendant 20h. C’est du moins l’autonomie annoncée : en réalité, vous ne tiendrez pas 20h à plein volume, il ne faut pas se faire d’illusion. Plus puissante, elle est logiquement plus onéreuse que les autres. Son prix conseillé est de 199 euros, et on la trouve aujourd’hui généralement autour de 170 euros.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

