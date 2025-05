Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les AirPods 4 sont des écouteurs d’Apple qui se déclinent en deux modèles : l’un avec la réduction de bruit et l’autre sans ANC. Ce sont ces derniers qui profitent d’une promotion pour les French Days sur Amazon.

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs, les French Days sont le bon moment pour mettre la main sur une paire pour pas trop cher. Mais il est toujours difficile de faire un choix parmi les nombreux modèles en promotion, sauf si un modèle en particulier se démarque. C’est le cas avec les AirPods 4, les écouteurs milieu de gamme aux bonnes performances d’Apple, version sans ANC, sont actuellement moins chers de 35 €.

Les AirPods 4 sans ANC sont normalement commercialisés 149 €. Ils sont en ce moment proposés pour les French Days au prix de 114 € sur Amazon, grâce à une promotion et une réduction immédiate de 15 € dans le panier.

Que valent les derniers écouteurs sans fil d’Apple ?

8/10 Apple AirPods 4 Lire le test 129 € sur Amazon 129 € sur E.Leclerc Points forts De l’ANC à moins de 200 €

Performances honorables

Boîtier ultra compact Points faibles Attention, ils peuvent tomber de vos oreilles

Les AirPods Pro 2 existent et sont déjà en promo

Pas de gestion de volume sur les écouteurs

Les AirPods 4 sont la dernière génération d’écouteurs sans-fil d’Apple, qui a eu la bonne idée de les décliner en deux versions : avec et sans réduction de bruit active (ANC). Niveau confort, les oreillettes offrent un excellent maintien et vous pourrez porter les écouteurs pendant de longues sessions d’écoute sans ressentir de gêne. Même s’ils ne sont pas spécialement conçus pour la pratique du sport, ils peuvent rester en place le temps d’une activité physique, si vous évitez les sports trop intenses et mouvementés. Notez qu’ils sont certifiés IP54 et résistent à la transpiration.

Les tiges tactiles permettent de changer les pistes et le volume ou répondre à des appels. Les AirPods 4 bénéficient d’une intégration poussée dans l’écosystème Apple, et vous retrouverez tout naturellement Siri. Niveau audio, les haut-parleurs dynamiques offrent une qualité sonore irréprochable avec un son parfaitement équilibré. Les instruments sont parfaitement identifiables et les timbres de voix sont clairs. Les basses sont bien présentes sans être étouffantes, et les médiums précis. Même si les plus mélomanes s’orienteront vers des modèles plus haut de gamme, comme les AirPods Pro 2, les AirPods 4 sont d’excellents modèles pour écouter sa musique au quotidien.

Les AirPods 4 dans leur boîtier // Source : Nino Barbey pour Numerama

À ce prix, ces écouteurs sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 115 € pour les derniers écouteurs d’Apple, c’est une excellente affaire, si toutefois l’absence de réduction du bruit active ne vous pose pas de problème. Les AirPods 4 disposent tout de même de quelques fonctions sympathiques comme l’audio spatial, qui permet un suivi dynamique du son lorsque vous bougez la tête. Vous aurez aussi la possibilité d’interagir avec l’assistant vocal d’Apple d’un simple hochement de tête. Les écouteurs d’Apple intègrent aussi un haut-parleur qui sonne lorsque vous utilisez l’application Localiser, afin de remettre la main dessus rapidement.

Enfin, ils disposent d’une autonomie d’environ 5 h, dans la moyenne des écouteurs. Le boîtier ajoute 30 h supplémentaires d’écoute.

Les points à retenir sur les AirPods 4 :

Un design à toute épreuve

Un son équilibré avec des instruments et des voix claires et identifiables

L’audio spatial

