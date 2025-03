Lecture Zen Résumer l'article

Samsung a profité du MWC 2025 pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy A. Ces jumeaux du milieu de gamme, les Galaxy A56, A36 et A26, sont les successeurs directs des A55, A35 et A25. Les modèles sont d’ores et déjà disponibles chez les revendeurs dès ce 3 mars en précommande. Voici où vous pouvez les trouver au meilleur prix.

Depuis son lancement en 2014, la série Galaxy A de Samsung s’est imposée comme une référence du milieu de gamme. Après une sortie du petit frère le Galaxy A16 en décembre 2024, c’est au tour des trois autres modèles (A26, A36 et A56) de voir le jour, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone.

Quelle date de sortie pour les Samsung Galaxy A56, A36 et A26 ?

Les Samsung Galaxy A56, A36 et A26 sont disponibles depuis le 3 mars 2025, mais les livraisons de commenceront que le 14 mars prochain.

À quel prix ?

Voici les tarifs de chacun des modèles :

Galaxy A26

6 Go RAM / 128 Go stockage : 319 €

8 Go RAM / 256 Go stockage : 379 €

Galaxy A36

6 Go RAM / 128 Go stockage : 399 €

8 Go RAM / 256 Go stockage : 449 €

Galaxy A56

8 Go RAM / 128 Go stockage : 499 €

8 Go RAM / 256 Go stockage : 549 €

On a l’habitude chez Samsung, les lancements de nouveaux smartphones sont souvent l’occasion de profiter d’offres de lancement. Pour ne rien changer à sa formule, Samsung propose de son côté une offre de lancement avec le stockage doublé pour le même prix et un bonus de reprise de 50 € pour l’achat ou la location d’un Galaxy A56 ou A36. Cette offre est valable du 3 mars au 13 avril 2025, exclusivement en France.

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs smartphones en 2025 ? Les modèles testés et approuvés

Quelles sont les différences avec les anciennes générations ?

Chaque nouveau modèle de la nouvelle gamme Galaxy A de Samsung pour 2025 apporte notamment son lot d’améliorations hardware, mais la grande évolution reste l’intégration de One UI 7, la nouvelle surcouche d’Android 15 bardé de fonctions IA. Un avantage dont ne bénéficient même pas les smartphones ultra haut de gamme de l’an dernier pour le moment — en raison des nombreux retards de Samsung sur le déploiement.

Par ailleurs, Samsung fixe un nouveau standard dans le segment milieu de gamme en promettant six ans de mises à jour pour l’ensemble de ses modèles, soit deux ans de plus par rapport aux générations précédentes. Cette prolongation permet à Samsung de s’aligner sur ses concurrents, comme Honor, qui garantit désormais huit ans de mises à jour pour ses smartphones.

Tous les modèles sont toujours compatibles 5G par défaut, tandis que son concurrent Xiaomi, avec la gamme Redmi, propose encore des versions 4G pour ses modèles les plus modestes de la série Note 14.

Passons maintenant au match des caractéristiques de cette nouvelle gamme par rapport à l’ancienne génération.

Galaxy A25 VS A26

Au-delà des améliorations en termes de performances, ce Samsung Galaxy A26 est le seul de la gamme à conserver une encoche pour la caméra selfie. Il est également le seul à offrir la possibilité d’étendre le stockage via une carte MicroSD, une fonctionnalité de plus en plus rare de nos jours et totalement abandonnée sur les A36 et A56.

Caractéristiques Galaxy A25 Galaxy A26 Écran Super AMOLED 6,5″ (2340×1080), 120Hz, 1000 nits Super AMOLED 6,7″ (2340×1080), 120Hz, 1000 nits Processeur Exynos 1280 (5nm) Exynos 1380 (5nm) RAM/Stockage 6GB/128GB, 8GB/256GB 6GB/128GB, 8GB/256GB Extension mémoire MicroSD jusqu’à 1TB MicroSD jusqu’à 2TB Caméras arrière 50MP (f/1.8, OIS) + 8MP ultra grand-angle (f/2.2) + 2MP macro (f/2.4) 50MP (f/1.8, OIS) + 8MP ultra grand-angle (f/2.2) + 2MP macro (f/2.4) Caméra selfie 13MP (f/2.2) 13MP (f/2.2) Batterie 5000mAh, charge 25W 5000mAh, charge 25W Système d’exploitation Android 14, One UI 6.0 Android 15, One UI 7.0 Mises à jour 4 ans OS, 5 ans sécurité 6 ans OS, 6 ans sécurité Dimensions 161 × 76,5 × 8,3 mm 160,4 × 78,3 × 7,7 mm Poids 197g 195g Sécurité biométrique Capteur d’empreintes latéral Capteur d’empreintes latéral Résistance Non certifié IP IP67 Connectivité 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5mm 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5mm Prix de lancement 299€ 319€

Galaxy A35 VS A36

C’est sans doute l’évolution la plus marquée, notamment sur le plan des performances. En effet, le A36 abandonne l’Exynos 1380 au profit d’une puce Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm — ce qui devrait améliorer globalement les performances du modèle. Ce dernier profite de la charge rapide 45W (contre 25W pour l’ancien modèle) et intègre une compatibilité eSIM.

Caractéristiques Galaxy A35 Galaxy A36 Écran Super AMOLED 6,6″ (2340×1080), 120Hz, 1000 nits Super AMOLED 6,7″ (2340×1080), 120Hz, 1200 nits Processeur Exynos 1380 (5nm) Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) RAM/Stockage 6GB ou 8GB/128GB, 8GB/256GB 8GB/128GB, 8GB/256GB Extension mémoire MicroSD jusqu’à 1TB ❌ Caméras arrière 50MP (f/1.8, OIS) + 8MP ultra grand-angle (f/2.2) + 5MP macro (f/2.4) 50MP (f/1.8, OIS, Video HDR) + 8MP ultra grand-angle (f/2.2) + 5MP macro (f/2.4) Caméra selfie 13MP 12MP (Video HDR) Batterie 5000mAh, charge 25W 5000mAh, charge 45W Système d’exploitation Android 14, One UI 6.1 Android 15, One UI 7.0 Mises à jour 5 ans OS, 4 ans sécurité 6 ans OS, 6 ans sécurité Dimensions 161,7 × 78 × 8,2 mm 162,9 × 78,2 × 7,4 mm Poids 209g 195g Sécurité biométrique Capteur d’empreintes sous l’écran Capteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP67 IP67 Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, eSIM Prix de lancement 399€ 399€

Galaxy A55 VS A56

Le Galaxy A56 propose globalement les mêmes améliorations présentes sur le A36, à la différence qu’il embarque une puce Exynos 1580 (4 nm). Le modèle profite ainsi d’un écran plus grand et plus lumineux, et propose une charge rapide qui passe de 25W à 45W. Côté photo, la caméra principale intègre la technologie Nightography et son capteur selfie gagne 20 MP.

Caractéristiques Galaxy A55 Galaxy A56 Écran Super AMOLED 6,6″ (2340×1080), 120Hz, 500 nits Super AMOLED 6,7″ (2340×1080), 120Hz, 1200 nits Processeur Exynos 1480 (4nm) Exynos 1580 (4nm) RAM/Stockage 8GB/128GB, 8GB ou 12GB/256GB 8GB/128GB, 8GB/256GB Extension mémoire MicroSD jusqu’à 1TB ❌ Caméras arrière 50MP (f/1.8, OIS) + 12MP ultra grand-angle (f/2.2) + 5MP macro (f/2.4) 50MP (f/1.8, OIS, Nightography) + 12MP ultra grand-angle (f/2.2) + 5MP macro (f/2.4) Caméra selfie 32MP (f/2.2) 12MP (f/2.2, Video HDR) Batterie 5000mAh, charge 25W 5000mAh, charge 45W Système d’exploitation Android 14, One UI 6.1 Android 15, One UI 7.0 Mises à jour 4 ans OS, 5 ans sécurité 6 ans OS, 6 ans sécurité Dimensions 161,1 × 77,4 × 8,2 mm 162,9 × 78,2 × 7,4 mm Poids 213g 200g Sécurité biométrique Capteur d’empreintes sous l’écran Capteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP67 IP67 Matériaux Dos en verre, cadre en aluminium Dos en verre, cadre en métal Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, eSIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, eSIM Prix de lancement 499€ 499€

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !