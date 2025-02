Lecture Zen Résumer l'article

La RTX 5070 de Nvidia sortira le 5 mars prochain, au lieu de ce mois-ci. Le constructeur attend en fait la sortie des Radeon RX 9070 et 9070 XT, qu’AMD lancera ce 28 février.

Au CES 2025, Nvidia était la star du salon. Pour ses cartes graphiques qui alimentent les IA génératives, mais pas que. La marque était attendue pour ses RTX 5070 et 5070 Ti. Alors que Nvidia voulait lancer la RTX 5070 en février avec une phase de précommande, elle sortira ce 5 mars. Entre-temps, c’est AMD qui dégainera ses RX 9070 et 9070 XT.

Nouveau combat sur le marché des cartes graphiques entre AMD et Nvidia

AMD fait le filou en ne dévoilant pas tout à propos de ses cartes : AMD attendait la commercialisation des RTX 5070 pour dévoiler les prix et la fiche technique de ses deux nouvelles cartes. Elles arriveront quand même ce 28 février. Comme The Verge le fait remarquer que Nvidia retarde le lancement de ses nouvelles cartes graphiques, vendues à 649 euros pour la RTX 5070 et 884 euros pour sa version Ti. La marque tente d’outrepasser la stratégie de son concurrent en retardant la sortie de la RTX 5070. Quant à la RTX 5070 Ti, elle est toujours prévue pour ce 20 février.

Les nouveles cartes grapiques de Nvidia // Source : Numerama

AMD n’arrive pas à produire des cartes graphiques aussi puissantes que Nvidia et le reconnaît. Mais il reste au fabricant une marge de manœuvre : le prix. C’est le seul levier qu’AMD puisse actionner pour rivaliser. On s’attend à ce que les Radeon 9070 rivalisent avec les 4070 Ti et 4070 Super de Nvidia, mais pas au-dessus.

Chacun ses armes

Face à cela, Nvidia a son mot à dire. Avec son boom en bourse — bien qu’elle ait subi une chute à cause de DeepSeek — et la fulgurance de ses bénéfices (20 milliards de dollars en un seul trimestre), la marque pourrait décider de tirer sa marge vers le bas pour faire baisser les prix. Ce qui lui donne une plus grande flexibilité sur le prix qu’AMD.

Les Radeon RX 9070 XT et 9070 // Source : AMD

Si on parle d’une bataille commerciale, c’est qu’il s’agit de modèles milieu de gamme : c’est là tout le « nerf de la guerre », puisque ce sont les modèles les plus vendus. Nvidia mise sur la vitrine technologie que sont ses RTX 5090 et RTX 5080, mais ne peut s’en contenter.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+