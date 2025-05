Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] À l’occasion des French Days, cet opérateur virtuel frappe fort avec un forfait mobile 5G offrant 300 Go de données pour moins de 10 euros par mois. Une proposition rare sur le marché, qui mérite un coup d’œil.

Les French Days sont souvent l’occasion de faire de bonnes affaires sur des smartphones, mais aussi sur des forfaits mobiles. Entre les grandes enseignes et les opérateurs virtuels (MVNO), les offres se multiplient, mais toutes ne se valent pas.

Cette fois, c’est Cdiscount Mobile qui propose un forfait 5G particulièrement généreux pour un tarif étonnamment bas : 9,99 € par mois, sans engagement, pour 300 Go d’internet. L’offre est limitée dans le temps, mais soulève une question évidente : à ce prix-là, est-ce vraiment une bonne affaire ?

C’est quoi, ce forfait Cdiscount ?

Derrière cette “série spéciale” se cache une offre assez musclée. Proposée par Cdiscount Mobile — qui s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom via NRJ Mobile —, elle comprend 300 Go d’internet mobile en 5G, un volume rarement vu à ce prix. Une fois le seuil dépassé, le débit est simplement réduit, mais sans coupure. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, et aussi depuis l’Union européenne et les DOM. En itinérance, l’enveloppe dédiée atteint 25 Go en 4G, ce qui reste convenable pour un usage ponctuel hors de France.

La souscription se fait sans engagement, et la carte SIM est facturée à 1 €, un tarif modique quand on le compare aux frais d’activation plus élevés pratiqués ailleurs.

À ce prix, ce forfait est-il une bonne affaire ?

Il suffit de comparer avec les offres concurrentes pour comprendre que ce forfait sort du lot. À moins de 10 € par mois, difficile de trouver une enveloppe data aussi élevée, surtout en 5G. Ici, les usages intensifs sont clairement visés : streaming vidéo en haute qualité, travail à distance, navigation continue, ou encore partage de connexion à la maison, en remplacement temporaire d’une box.

Le réseau Bouygues, bien que performant dans de nombreuses zones, peut en revanche être inégal selon les régions — un point à vérifier sur la carte de l’ARCEP si vous comptez souscrire.

Les points à retenir sur ce forfait :

300 Go d’internet en 5G

Sans engagement

Sur le réseau Bouygues

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !