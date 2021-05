Les ampoules connectées sont la première étape d'une installation domotique. Et même si elle reste la plus simple, il y a quelques pièges à éviter pour acheter les meilleures ampoules connectées pour votre éclairage. Ce guide vous permettra de concevoir votre installation sereinement.

Nous testons des luminaires connectés à la rédaction, dans notre studio et dans nos habitations depuis plus de 5 ans. Nous n’avons pas éteint une lumière avec un interrupteur depuis bien longtemps. Bref, les ampoules connectées, c’est notre truc.

Les ampoules connectées font partie des premiers achats à faire quand on veut transformer une maison en maison connectée — un pas vers la domotique, l’automatisation intelligente de son habitat. La raison pour ce premier achat est simple : la plupart du temps, vous n’avez pas besoin de recâbler toute votre installation ou de changer vos beaux lustres. Il suffit, dans la plupart des cas, de brancher une ampoule à un culot traditionnel et un pont qui viendra les relier au réseau de votre habitation. Parfois, le pont n’est même pas nécessaire.

Ce guide est conçu pour vous aider à bien choisir vos ampoules et vous éviter tous les pièges.

Les ampoules connectées Philips Hue : le choix évident

Impossible de le nier : Philips a submergé le marché de l’éclairage connecté avec une stratégie finement maîtrisée et qui ne souffre d’à peu près aucun défaut. Les ampoules Hue à LED ne sont pas hors de prix, sont souvent soldées, viennent en des tas de culots différents, sont compatibles avec tous les écosystèmes et ont même des options de développement pour les bidouilleurs (que ce soit via des interfaces simples comme IFTTT ou des choses plus complexes avec l’éditeur de scripts). Après les ampoules de base, Philips a même sorti des ampoules qui n’ont pas besoin de ponts ou d’autres encore qui reproduisent le style « ampoule à filament ».

Bref, ce sont des must-have qu’on recommande les yeux fermés.

White ou White Ambiance ? Nous ne recommandons pas les ampoules Philips Hue « White ». Elles n’ont aucune variation de chaleur de la couleur de l’ampoule et ne présentent que peu d’intérêt. Les Ambiance n’ont que du blanc, mais avec de nombreuses variations, permettant de créer des ambiances plus relaxantes.

Kit de démarrage : pont, 3 ampoules White Ambiance, bouton

Philips a énormément changé ses kits de base avec les années. Le meilleur rapport qualité / prix pour s’initier aujourd’hui est le pack contenant 3 ampoules E27 « White Ambiance » pour un éclairage froid ou chaud, un bouton magnétique et le pont de connexion qui vous servira à ajouter des lampes à votre installation. Il coûte à peu près 130 €.

Toutes les ampoules peuvent ensuite être achetées seules ou en pack et le culot n’a aucune importance pour la connexion des ampoules sur le même pont.

Télécommande Dim Switch — 23 €

La télécommande Philips Hue permet d’allumer, éteindre et régler la luminosité des ampoules de votre éclairage. Philips a encore sorti un must-have, dans la mesure où la télécommande est compatible avec tous les appareils Zigbee. Il fonctionne à pile, mais aucun des nôtres n’a encore eu besoin d’un changement.

Il est peut-être mieux, pour faire des économies, de l’acquérir dans un pack avec une ampoule ou un kit de démarrage complet.

Pont Hue seul — 54 €

Il n’y a pas beaucoup de cas où vous pourriez avoir besoin d’un deuxième pont, mais Philips propose tout de même l’option. Si votre pont est cassé, que votre installation est trop complexe (50 ampoules max par pont) ou que votre habitation est trop grande, il vous faudra un deuxième pont. Le système gère deux ponts ou l’ajout d’un nouveau pont sans problème.

Nos autres produits Hue préférés

Hue Stripe : une belle guirlande LED à cacher sous ou sur un meuble, afin de créer une ambiance lumineuse. Comptez 80 € pour le pack de démarrage avec l’adaptateur.

: une belle guirlande LED à cacher sous ou sur un meuble, afin de créer une ambiance lumineuse. Comptez 80 € pour le pack de démarrage avec l’adaptateur. Hue Filament : une ampoule à l’ancienne, mais à LED super moderne : voilà ce qu’est l’ampoule Filament de Philips. Elle possède un variateur d’intensité, mais pas de couleur. Comptez 30 €.

: une ampoule à l’ancienne, mais à LED super moderne : voilà ce qu’est l’ampoule Filament de Philips. Elle possède un variateur d’intensité, mais pas de couleur. Comptez 30 €. Hue Iris : un petit globe à poser, éclairant en couleur. Comptez 100 €.

Les ampoules connectées LifX

LifX est sans nul doute notre deuxième référence. Le constructeur prend le problème de la maison connectée à l’envers : ici, les ampoules ne s’achètent pas en pack, mais à l’unité, un poil plus cher, et aucun pont n’est nécessaire. Tout le système de connexion se trouve dans l’ampoule elle-même.

LifX Colour et Smart — 59 €

L’ampoule de base du constructeur. Elle permet d’avoir des tas de couleurs (16 millions, 11 watts) en plus des nuances de blanc et peut s’acheter en E27 ou en B22. C’est l’équivalent du pack de base de Philips Hue : un bon moyen de commencer à s’équiper sans se tromper.

LifX Beam — 149 €

LifX n’a pas fait que cloner Philips pour ses gammes. Sur les formats un peu plus étonnants, LifX a bien entendu une guirlande, mais a surtout un bandeau LED rigide qui peut épouser des angles droits pour un éclairage linéaire dissimulé. Simple à positionner, elle peut surtout se personnaliser à loisir, section par section, vous permettant d’avoir les couleurs que vous souhaitez sur votre installation.

Le prix est peut-être un poil trop élevé sans promotion, préférez attendre des périodes de soldes.

Ikea, Eve : les autres lampes connectées

Ikea Trådfri — à partir d’une trentaine d’euros

Ikea se fait petit à petit un nom reconnu dans la domotique. Le géant du mobilier propose en effet des solutions peu onéreuses et de plus en plus complètes. La gamme, nommée Trådfri, accueille des ampoules, des panneaux LED ou encore, des prises connectées (et peut-être, bientôt, des volets roulants). Bref, c’est accessible et simple d’usage, compatible en plus avec les principaux systèmes d’exploitation mobiles. Attention à bien acheter la passerelle qui gère, à la manière des Hue, les ampoules Ikea.

Prise connectée Eve Energy — 50 €

Pas d’ampoule connectée compatible avec votre belle lampe ? Volonté de garder une belle ampoule sans abat-jour ? Pas de problème, vous pouvez connecter une lampe classique avec une prise connectée. Nous recommandons Eve Energy, d’une part parce que nous l’avons testée et en sommes pleinement satisfaits, d’autre part parce qu’elle fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation et assistants.

La version Philips Hue est aussi très bien… et moins chère. Nous l’avons également utilisée et elle permet de faire exactement ce pourquoi elle est conçue.