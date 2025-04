Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les French Days font leur retour ce 30 avril 2025. Si vous avez des produits high tech en attente dans votre wishlist, c’est peut-être le bon moment pour craquer.

Les French Days sont un événement bien de chez nous où vous pourrez mettre la main sur des milliers de produits en promotion chez de nombreux e-commerçants. D’excellents deals vous attendent dans les rayons tech et informatiques, à condition de savoir où chercher et surtout, ne pas vous faire avoir par de fausses promotions.

Toujours dans les bons coups, Amazon enfile son béret et participe à l’événement qui a lieu du 30 avril au mardi 6 mai 2025. Pour l’occasion, le géant propose même une réduction de 25 € pour la période, pour un panier dès 75 € d’achat.Il y a évidemment aussi une tonne de produits déjà remisés, voilà certaines des meilleures affaires que vous pourrez faire chez le géant du commerce.

Notre sélection pour les French Days 2025 sur Amazon

Samsung Galaxy Watch 7 à 299 € au lieu de 344 €

Alors qu’on attend la prochaine Galaxy Watch 8 au courant de l’été prochain, la denrière génération en date se trouve en promotion sur Amazon pour les french Days. Disponible en ce moment à 299 euros pour la version 4G (au lieu de 344 €) et 249 euros pour la version Bluetooth (au lieu de 299 €) sur Amazon, la Galaxy Watch 7 reprend le design éprouvé des générations précédentes tout en apportant quelques nouveautés intéressantes. Si elle n’est pas révolutionnaire, elle reste l’un des modèles les plus complets sous Wear OS, avec un bon équilibre entre fonctionnalités sport/santé, connectivité et affichage.

Galaxy Watch 7 // Source : Numerama

On retrouve un écran Super AMOLED lumineux (jusqu’à 2000 nits), une interface fluide avec Wear OS 5, ainsi qu’un nouveau capteur cardiaque plus précis. Côté usage, elle assure sur les fonctions classiques (fréquence cardiaque, sommeil, composition corporelle…), mais reste perfectible sur le GPS, parfois imprécis malgré une promesse de double fréquence. L’autonomie n’évolue pas beaucoup non plus : comptez environ 36 heures en usage standard, soit une journée et demie en moyenne.

Le téléviseur QLED de TCL au prix de 679 € au lieu de 749 €

Pour les French Days, le téléviseur QLED TCL 65T6C de 65” est au prix de 679 € au lieu de 749 € sur Amazon.

Le téléviseur 65T6C // Source : TCL

Ces nouveaux téléviseurs de TCL sont dans la droite lignée de ce que propose habituellement le fabricant, à savoir, des téléviseurs abordables sans sacrifier sur les performances. Le téléviseur 65T6C possède une diagonale de 65 pouces, soit presque 165 cm. Une grande dalle quasi sans bordures d’écran, qui nécessite d’avoir la place et le recul nécessaires dans votre salon. La dalle QLED délivre des couleurs précises et est compatible HDR10, HDR HLG, HDR10+, et Dolby Vision.

La fluidité de 50/60 Hz peut monter jusqu’à 120 Hz grâce à la fonction Game Accelerator. Vous pourrez de plus brancher vos consoles de salon sur les ports HDMI 2.1 et en tirer le meilleur. Le système sonore, d’une puissance de 20 W au total, s’échangera bien volontiers contre une barre de son, même un modèle à un prix raisonnable conviendra parfaitement. TCL passe maintenant par Fire TV, l’OS d’Amazon, pour habiller les menus de son téléviseur. L’interface est agréable et les contenus bien mis en avant. Vous pourrez utiliser l’assistant vocal Alexa pour contrôler le TV à la voix.

L’aspirateur iRobot Roomba au prix de 279 € au lieu de 399 €

L’aspirateur iRobot Roomba 105 Combo est normalement vendu 399 €. Pour les French Days, il est proposé au prix de 279 € sur Amazon.

iRobot Roomba 105 // Source : iRobot

L’iRobot Roomba 105 possède une brosse multisurface pour attraper un maximum de saleté, ainsi qu’un laveur intégré qui maintient uniformément l’humidité de la lingette pendant le nettoyage. Vous pourrez sélectionner le type de nettoyage que vous désirez, entre aspirer, laver ou les deux simultanément. Notez que le robot ne passe pas sur les tapis et moquettes en mode lavage, grâce à la détection automatique. Vous aurez de plus la possibilité de planifier et de cibler les pièces à nettoyer en fonction de vos besoins, ainsi que de modifier le niveau de puissance ou le lavage.

iRobot dote désormais ses aspirateurs robots du système LiDAR ClearView, qui aide à cartographier efficacement votre maison, d’éviter les obstacles et d’optimiser les passages. Le Roomba 105 est compatible Wi-Fi et avec les assistants vocaux Alexa, Siri et l’Assistant Google. Alexa. Notez enfin que ce modèle possède sa station de vidage automatique ou son compacteur de poussière intégré.

La Manette Xbox Series + 3 mois de Game Pass Ultimate au prix de 99 € au lieu de 113,98 €

Achetés à part, la manette sans fil pour Xbox Series et l’abonnement au Game Pass Ultimate de 3 mois sont au prix de 113,98 €. L’ensemble est en ce moment au prix de 99 € sur Amazon pour les French Days.

La manette Xbox Series + 3 mois de Game Pass // Source : Microsoft

La manette sans fil pour Xbox Series dispose d’une excellente ergonomie, d’un grip arrière optimal et de joysticks à la bonne adhérence. Avec un poids très bien réparti et une taille compacte, le pad est agréable pour les longues sessions gaming. Sans révolutionner complètement la gamme de ses manettes, Microsoft offre quelques améliorations appréciables, comme les gâchettes équipées de moteurs de vibrations, ou la nouvelle croix directionnelle plus précise et confortable. La manette est compatible avec plusieurs protocoles de connexion : Xbox Wireless, Bluetooth, ainsi que le câble USB-C fourni, pour jouer sur PC ou un Mac et les appareils Android et iOS, en plus de la Xbos Series. Niveau autonomie, comptez 40 h d’utilisation via les deux piles AA, remplaçables par une batterie rechargeable en option.

Le Game Pass est un catalogue très riche de jeux vidéo qui permet de jouer sans frais supplémentaire à des jeux indépendants et des jeux Triple A récents, sur PC et Xbox Series. Les récents The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, South of Midnight ou encore Clair Obscur: Expedition 33 sont disponibles dans le Game Pass.

La barre de son 2.1 de Hisense au prix de 99 € au lieu de 149 €

Habituellement vendue 149 €, la barre de son 2.1 de Hisense est trouvable au prix de 99 € sur Amazon pour les French Days.

Barre de son Hisense // Source : Hisense

Cette barre de son de Hisense est classique, mais fait le travail demandé, surtout pour son prix. Le design de la barre et du caisson de basse est minimaliste et moderne, tout en lignes droites, et se case facilement devant un téléviseur. Le caisson de basse fait d’ailleurs seulement 11 cm d’épaisseur, pour se placer aisément à côté d’un meuble TV.

Son système 2.1 composé de deux haut-parleurs et du caisson délivre jusqu’à 240 W de puissance audio maximale. Le DTS:Virtual X embarqué crée un son surround enveloppant et procure une immersion. Selon certains films ou jeux vidéo, les brasses auront tendance à résonner un peu trop. Un mode Nuit, sélectionnable depuis la télécommande, permet de les réduire si les voisins du dessous viennent un peu trop souvent sonner à votre porte. Six modes sonores personnalisés sont au total présents pour optimiser l’audio, dont un mode Film et un mode Musique.

La barre de son de Hisense se connecte en Bluetooth, optique ou HDMI.

