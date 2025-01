Lecture Zen Résumer l'article

Déployée avec les Galaxy S25, la mise à jour One UI 7 change complètement l’interface des smartphones Samsung. Son déploiement devrait démarrer en février 2025 sur les anciens appareils.

Disponible en bêta dans quelques pays depuis décembre 2024, la mise à jour One UI 7 est grandement attendue par les propriétaires de smartphones Samsung qui, comme avec la première interface One UI en 2018, s’apprêtent à bénéficier d’une nouvelle interface utilisateur plus moderne avec des icônes actualisées.

Dérivée d’Android 15, One UI 7 est une surcouche développée par Samsung avec plusieurs nouveautés logicielles, dont la « Now Bar », sorte d’adaptation de la Dynamic Island et des activités en direct d’Apple. Voici son calendrier de déploiement sur les smartphones Samsung.

One UI 7 est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S25

En janvier 2025, Samsung a finalisé la première version de One UI 7. Les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra, que la marque a annoncé le 22 janvier, viennent avec One UI 7 par défaut. Ils sont les premiers smartphones compatibles avec cette mise à jour.

La Now Bar est la meilleure nouveauté de One UI 7, avec un widget toujours accessible en bas de l’écran. // Source : Numerama

One UI 7 sur les anciens smartphones Samsung

Par la suite, les anciens smartphones Samsung recevront la mise à jour One UI 7. La marque promet un déploiement « avant la fin du premier trimestre 2025 », ce qui suggère que One UI 7 sera disponible sur tous les smartphones Samsung éligibles avant le 31 mars 2025.

Considérant l’avancée du programme bêta, le déploiement de One UI 7 sur les Galaxy S24 interviendra sûrement début février. Les appareils les plus anciens seront servis un peu plus tard, mais tout devrait aller rapidement. Samsung a pris du retard sur Android 15, mais devrait aller vite maintenant que les S25 sont officiels.

Le S25 Ultra avec One UI 7 à gauche, le S24 Ultra avec One UI 6 à droite. // Source : Numerama

La liste des téléphones Samsung compatibles avec One UI 7

Les téléphones qui recevront One UI 7 sont les suivants :

Smartphones Galaxy S

Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra (préinstallé)

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Smartphones Galaxy Z (pliants)

Galaxy Z Fold 6, 5, 4, 3

Galaxy Z Flip 6, 5, 4, 3

Gamme Galaxy A

Galaxy A73, A72

Galaxy A55, A54, A53

Galaxy A35, A34, A33

Galaxy A25, A24, A23

Galaxy A15 (4G/5G), A14 (4G/5G)

Galaxy A05s

Le Samsung Galaxy S24 Ultra devrait être un des premiers téléphones avec One UI 7. // Source : Numerama

Du côté des tablettes, Samsung prévoit un déploiement sur les appareils suivants :

Galaxy Tab S10 Ultra, Tab S10+

Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE+, S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+, A9

Galaxy Tab Active 5

Toutes les fonctions seront-elles là ?

Seule inconnue : Samsung déploiera-t-il les nouveautés de Galaxy AI pour l’instant exclusives aux Galaxy S25 sur les anciens modèles ? La marque coréenne reste vague sur cette question, ce qui suggère des possibles exclusivités logicielles pour les nouveaux modèles.

