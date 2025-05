Lecture Zen Résumer l'article

Pour Amazon, ce sont les French Days, mais la plateforme célèbre aussi ses 25 années sur le territoire français. Pour l’occasion, le géant de l’e-commerce propose de nombreuses offres alléchantes. Numerama a fait un tri des meilleures disponibles.

Le 29 août 2000, Amazon débarquait en France (soit 6 ans après la création de la plateforme). À l’époque, commander sur internet était encore très peu répandu et peu rassurant. Aujourd’hui, nos habitudes ont changé, et Amazon est le pionnier de ce changement avec plus de 35 millions de colis livrés en 2024.

Pour les French Days, Amazon a pris de l’avance sur son calendrier en célébrant son 25ᵉ anniversaire un peu plus tôt, du 30 avril au 6 mai 2025. Le géant propose un code de réduction de 25 € valable chaque jour dès 75 € d’achat pour les 25 000 premiers acheteurs — un code qui change tous les jours. Aujourd’hui, le mardi 6 mai, c’est le code MAR25. Voici ce que vous pouvez trouver d’intéressant dans les rayons avec ce code de promotion.

Les meilleures offres pour les 25 ans d’Amazon

Tablette Samsung Galaxy Tab A9+

Sur le marché des tablettes, l’iPad reste la référence, mais certaines alternatives Android comme cette Galaxy Tab A9+ méritent qu’on s’y attarde — surtout quand elle passe à 154 € au lieu de 259 € grâce au code MAR25 sur Amazon.

Ce modèle Wi-Fi propose un grand écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui assure une navigation plus fluide qu’à l’accoutumée sur cette gamme de prix. Le rendu est propre, la dalle bien calibrée. L’audio bénéficie de quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, un vrai plus pour le confort multimédia.

La Tab A9+ propose une compatibilité avec Samsung DeX, une interface multitâche pensée pour un usage un peu plus productif — une option rare à ce prix. Son processeur Snapdragon 695 (avec 4 Go de RAM) suffit pour une utilisation classique : navigation, vidéos, apps. Le stockage reste limité à 64 Go, mais peut être étendu via microSD. Pas de 5G ici, puisqu’il s’agit de la version Wi-Fi.

LEGO Technic F1 Ferrari SF-24

Les pilotes se sont récemment amusés dans des F1 en LEGO grandeur nature lors de la parade du Grand Prix de Miami, mais pour ceux qui n’ont ni le garage ni les 400 000 briques nécessaires, il reste une alternative bien plus accessible.

Ce set LEGO Technic Ferrari SF-24, tout juste lancé en 2025, est aujourd’hui proposé à 158 € au lieu de 229 € sur Amazon, grâce au code MAR25 et une réduction appliquée automatiquement au panier. Destinée plutôt aux adultes, cette maquette de 1361 pièces n’est pas qu’un bel objet à exposer : elle regorge de détails mécaniques fidèles à une vraie F1. Direction fonctionnelle, suspension, DRS, moteur V6 avec pièces mobiles, boîte à deux vitesses… tout y est, brique par brique.

Enceinte Bose SoundLink Flex (2e génération)

À moins de 100 € avec le code MAR25, la Bose SoundLink Flex II devient une excellente option pour qui cherche une enceinte Bluetooth nomade, robuste et bien finie.

Petite (et légère, à peine 600 g) mais bien conçue, elle résiste à la poussière, aux chutes, à la rouille, et même à une immersion temporaire grâce à sa certification IP67. C’est typiquement l’enceinte qu’on accroche à un sac à dos ou qu’on laisse traîner près d’une piscine sans trop s’inquiéter. L’autonomie tient une bonne douzaine d’heures, ce qui couvre largement une journée complète d’usage — par contre, la recharge est lente (4 h), un point à anticiper si vous partez en vadrouille.

Côté son, Bose reste fidèle à sa réputation. Le rendu est clair, équilibré, avec une bonne gestion des basses pour ce format. La technologie PositionIQ adapte automatiquement le son selon la position de l’enceinte (posée ou suspendue), ce qui optimise toujours l’expérience sans réglages manuels. On peut aussi l’associer à une autre enceinte Bose compatible pour créer un vrai effet stéréo, même si la puissance reste limitée (10 W RMS).

Aspirateur robot Dreame L40 Ultra

Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus autonomes et efficaces, comme en témoigne le dernier salon du CES 2025. Cependant, leur prix dépasse souvent les quatre chiffres. Cette frénésie technologique a un intérêt, celui de faite baisser le prix de modèles haut de gamme récents à une vitesse record. Le Dreame L40 Ultra sorti en septembre 2024 à 1 199 € est déjà disponible à 673 €, grâce au code MAR25 sur Amazon.

Ce robot reprend la majorité des technologies du très haut de gamme X40 Ultra : aspiration puissante (11 000 Pa), serpillière extensible pour nettoyer le long des plinthes, gestion intelligente des tapis et navigation LiDAR ultra-précise. Résultat : les sols sont impeccables, même dans les coins souvent négligés.

Le L40 Ultra adapte même ses réglages à la saleté détectée, mais c’est parfois à double tranchant : il a tendance à renettoyer toute une pièce au lieu de cibler une zone précise, ce qui peut allonger le temps de nettoyage inutilement. Enfin, si la base gère bien l’entretien automatique des serpillières (eau chaude, séchage), elle demande tout de même un nettoyage manuel régulier.

PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9

À moins de 1 000 €, ce Lenovo Yoga Slim 7 coche presque toutes les cases d’un ultrabook haut de gamme, sans les excès tarifaires.

Son format fin (14,9 mm) et son poids plume (1,39 kg) en font un compagnon de travail idéal pour celles et ceux qui travaillent en déplacement. Son châssis en métal, sobre, mais robuste, est certifié MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’il peut encaisser des petits chocs ou des conditions de transport pas toujours tendres sans broncher.

Toutefois, ne le pliez surtout pas dans tous les sens — ce n’est pas un convertible, contrairement à d’autres modèles Yoga. C’est un laptop taillé pour le quotidien comme pour les tâches plus exigeantes, grâce à une fiche technique très musclée : processeur Intel Core Ultra 7 155H, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Dans cette gamme de prix, on trouve rarement une telle configuration.

Smartphone Samsung Galaxy A36

Dans le milieu de gamme, Samsung joue souvent la carte de la sécurité. Proposé à 314 € au lieu de 399 € sur Amazon avec le code MAR25, ce Galaxy A36 (sorti en mars dernier) est une légère évolution (mais bienvenue) du Galaxy A35.

Le design reste sobre, mais soigné, avec un châssis aminci à 7,4 mm, un dos en verre, et toujours la certification IP67 pour l’étanchéité. L’écran Super AMOLED de 6,7 pouces conserve une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais profite désormais d’un mode adaptatif plus intelligent pour économiser la batterie. Les bords, eux, restent un peu trop visibles pour un modèle de 2025.

Le passage au Snapdragon 6 Gen 3 améliore la fluidité et l’autonomie, sans révolutionner les performances. Le téléphone tourne sous Android 15 avec One UI 7. On apprécie les 6 ans de mises à jour logicielles (ainsi que les quelques fonction IA issues du haut de gamme) et la recharge boostée à 45 W, bien plus rapide qu’avant. En photo, le capteur principal de 50 Mpx s’en sort correctement, mais le grand-angle et le mode macro restent anecdotiques.

Clavier Logitech MX Keys S

Si vous cherchez un clavier bureautique pour taper du texte, difficile de faire mieux que le Logitech MX Keys S — sans sombrer dans la frénésie des claviers personnalisés et des switchs sur mesure. Habituellement vendu autour de 120 €, il passe aujourd’hui à seulement 64 € sur Amazon, grâce à une remise directe de 15 € dans le panier, cumulée avec le code MAR25.

Ce MX Keys S n’apporte pas de révolution, mais affine une formule déjà bien rodée : coque fine imitation métal, touches concaves ultra-confortables, rétroéclairage intelligent qui s’active à l’approche des mains… On gagne notamment les Smart Actions, une sorte de système de macros qui permet d’automatiser des séquences de tâches en un clic — pratique pour les utilisateurs intensifs de logiciels créa ou de bureautique.

Le clavier se connecte via Bluetooth ou avec le dongle Logi Bolt, plus sécurisé et plus stable que l’ancien Unifying. On peut y connecter trois appareils et jongler entre eux d’un simple bouton. Son autonomie est très correcte (10 jours avec rétroéclairage, plusieurs mois sans). Certains regretteront l’inclinaison non réglable sur ce modèle.

Moniteur incurvé AOC Gaming C27G4ZXE

À moins de 104 € en appliquant le code MAR25 sur Amazon, ce moniteur AOC Gaming C27G4ZXE est une excellente affaire pour les joueurs PC ou console orientés compétition avec un budget serré.

On parle ici d’un écran de 27 pouces en Full HD, incurvé (1500R) et surtout cadencé à 280 Hz — soit un taux de rafraîchissement anormalement élevé pour cette gamme de prix. Que ce soit pour les FPS nerveux, les jeux compétitifs comme Valorant ou CS2, ou simplement pour profiter d’une fluidité, c’est un argument de taille. D’autant qu’il affiche un temps de réponse MPRT de 0,3 ms — autrement dit, aucun flou de mouvement ni latence perceptible.

Trottinette Segway-Ninebot F2 E

Une trottinette électrique fiable, bien conçue et suffisamment puissante sous les 310 € : c’est rare — mais c’est exactement ce que propose la Segway-Ninebot F2E, grâce à un cumul de promotions sur Amazon (code MAR25 + 15 € déduits au panier).

Modèle d’entrée de la gamme F2, elle embarque pourtant un moteur arrière de 800 W en crête, capable d’atteindre les 25 km/h sans broncher, même en côte. Avec ses pneus de 10 pouces, son bon freinage (électronique + disque) et sa certification IPX5, elle est taillée pour affronter la ville, la pluie comprise, tout en restant maniable et relativement légère (17,5 kg). Son autonomie réelle tourne autour des 25–27 km, loin des 40 annoncés, mais c’est suffisant pour des trajets urbains quotidiens.

L’application mobile est simple à prendre en main, la connectivité avec le réseau Find My d’Apple est un vrai plus contre le vol et la conduite reste confortable — malgré l’absence d’amortisseurs. On regrette un écran peu lisible en plein soleil et un système antidérapage (TCS) encore perfectible. Mais pour ce prix, la F2E coche bien plus de cases que la plupart de ses concurrentes.

iPhone 16e

L’iPhone 16e, c’est un peu la réponse d’Apple à tous ceux qui en ont assez de payer plus de 1 000 € pour un smartphone sous iOS. Lancé à 719 €, il était déjà perçu comme un modèle presque « raisonnable » dans l’écosystème Apple, et le voir tomber à 689 € pour les French Days d’Amazon le rend encore plus pertinent. À noter que le code MAR25 ne marche pas sur cette offre.

Ce n’est pas une révolution, mais plutôt une belle synthèse : écran OLED 6,1 pouces de qualité, excellente autonomie (jusqu’à 26 h en lecture vidéo), design soigné, étanchéité IP68… et surtout, l’accès à Apple Intelligence, l’un des arguments forts de cette nouvelle génération. Le bouton Action personnalisable est aussi là, héritage des modèles plus haut de gamme.

Bien sûr, quelques concessions ont été faites : un seul capteur photo, pas de MagSafe, et un modem maison Apple C1 un peu moins rapide que ceux de Qualcomm, mais plus endurant. Dans les faits, cela gêne peu. Les performances sont solides, les photos de jour sont nettes, et l’expérience reste très proche de celle d’un iPhone 16 standard… pour 250 € de moins. Ce 16e ne joue pas la carte du low cost à la SE, mais plutôt celle de l’efficacité, sans surplus.

