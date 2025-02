Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois de son histoire, Apple équipe un iPhone d’un modem développé en interne grâce au rachat de la division modem d’Intel en 2019. L’Apple C1, le nom donné à cette puce, permet à l’iPhone 16e d’être pleinement indépendant vis-à-vis de la 4G et de la 5G.

Avec l’iPhone 4 en 2010, Apple a dévoilé au monde l’existence de sa division Apple Silicon, chargée de concevoir des puces.

Apple Silicon équipe les iPhone, iPad, Watch, Vision Pro et Mac de semi-conducteurs taillés sur mesure, pour répondre à des besoins spécifiques et aux calendriers d’Apple. La puce A4 était la première du nom, la puce A7 a amené le support du 64 bits, la puce A11 Bionic était la première avec un NPU dédié à l’intelligence artificielle et l’Apple M1, peut-être la plus connue d’entre elles, a fait basculer le Mac dans une toute nouvelle ère.

Avec l’iPhone 16e, la division Apple Silicon officialise un projet initié il y a plusieurs années : le modem Apple C1, le premier de l’histoire conçu par Apple. Le modem, qui est le composant en charge de la connectivité (3G, 4G, 5G…), a jusqu’à aujourd’hui toujours été délégué à des partenaires, comme Qualcomm ou Intel (Apple a racheté la division d’Intel en 2019). L’Apple C1 ouvre la porte à une transformation des produits Apple, qui pourrait prendre plusieurs années.

Adieu Qualcomm, bonjour Apple : un procès converti en accord à l’amiable, avec un parfum de revanche

Avec le modem C1, Apple prépare un monde dans lequel il n’aurait plus besoin de Qualcomm. Le constructeur californien, qui a connu de nombreux ennuis judiciaires avec le créateur des puces Snapdragon, avait été obligé de signer un accord à l’amiable avec Qualcomm en 2019 alors qu’il était en plein procès. La raison ? La 5G était sur le point d’arriver et Apple était incapable de fabriquer ses propres modems. Sans Qualcomm, les iPhone risquaient de rester bloqués en 4G.

Avec cet accord, Qualcomm a remporté son bras de fer avec Apple. La marque californienne sait qu’elle a perdu la bataille, mais rêve depuis de prendre son indépendance. C’est pour cette raison qu’elle a racheté la division modem d’Intel, qui n’était pas très performante en 5G, pour qu’Apple Silicon devienne lui aussi un créateur de puces 4G/5G.

La puce Apple C1, premier modem développé par Cupertino. // Source : Apple

En mars 2027, le contrat entre Apple et Qualcomm expirera. La bataille judiciaire pourrait alors reprendre, mais Apple a d’autres priorités pour l’instant. Son objectif est de ne pas avoir à signer un nouveau deal avec Qualcomm, en proposant ses propres modems conçus sans l’aide de personne.

C’est ici qu’intervient l’Apple C1, présenté par Apple comme un modem milieu de gamme, conçu pour l’autonomie. Avec cette puce, Apple veut prouver au monde qu’il y a une alternative aux puces très performantes de Qualcomm, qui consomme trop de batterie. Son modem n’est pas doté de toutes les dernières technologies (pas de 5G mmWave par exemple), mais permet à l’iPhone 16e d’être très endurant.

Que vaut l’Apple C1 par rapport à un modem Qualcomm ?

Numerama a testé l’iPhone 16e, le nouveau smartphone « abordable » d’Apple à 719 euros. Le produit mise indéniablement sur l’autonomie pour convaincre les consommateurs : la batterie est excellente, malgré sa petite taille (6,1 pouces). Nous avons également observé une consommation en veille plus basse que sur les autres iPhone : on perd 3 à 4 % par nuit, contre une dizaine de pourcents d’habitude.

Et la connectivité dans tout ça ? L’Apple C1 ne gère que les connexions cellulaires pour l’instant, avec une puce Wi-Fi fournie par un partenaire (sans doute Broadcom). Il se murmure qu’Apple prépare ses propres puces Wi-Fi et qu’il pourrait, un jour, intégrer son super modem à ses processeurs Apple Silicon. Il est probable que d’ici l’Apple A20 ou A21 (on en est à l’A18), la 4G, la 5G et le Wi-Fi seront embarqués dans une seule puce.

Pour estimer la qualité de la connectivité de l’Apple C1, Numerama a réalisé plusieurs tests de débit avec deux logiciels : Speedtest.net et Nperf. Nous avons utilisé un iPhone 16e (Apple C1) et un iPhone 16 Pro (Snapdragon X75). Chaque test a été réalisé au même endroit, sur le même opérateur (SFR) et en même temps. Nous nous sommes assurés que le serveur sélectionné était le même, pour ne pas fausser les tests. Nous avons réalisé un test en 5G (avec l’option 5G activée en permanence) et en 4G. Enfin, pour éviter les approximations, nous avons réalisé chaque test trois fois. Ce que nous retenons est une moyenne :

Speedtest Nperf iPhone 16e en 5G 193 Mb/s – 37,4 Mb/s – 17 ms 210 Mb/s – 65,8 Mb/s – 13 ms iPhone 16 en 5G 308 Mb/s – 20,3 Mb/s – 29 ms 332 Mb/s – 26 Mb/s – 20 ms Tests de débit réalisés en 5G, avec un iPhone 16e et un iPhone 16

Speedtest Nperf iPhone 16e en 4G 89,9 Mb/s – 42,4 Mb/s – 32 ms 80,3 Mb/s – 21,5 Mb/s – 18 ms iPhone 16 en 4G 120 Mb/s – 25,3 Mb/s 97,6 Mb/s – 17 Mb/s – 18 ms Tests de débit réalisés en 4G, avec un iPhone 16e et un iPhone 16

D’après nos mesures, que nous avons pu constater à plusieurs reprises pendant notre semaine de test, l’Apple C1 est un peu moins performante qu’un modem Qualcomm. L’expérience utilisateur n’est pas impactée (les débits sont élevés dans les deux cas), mais l’iPhone 16 Pro, avec son modem Qualcomm, va plus vite. On observe néanmoins un cas d’usage où la puce Apple s’en sort mieux : le débit montant. Ici, l’Apple C1 fait souvent mieux que le modem Qualcomm.

Dans tous les cas, nos tests de débit sont très rassurants pour la division Apple Silicon, qui est quasiment au niveau des modems Qualcomm en 4G et en 5G dès son premier essai. Il faudrait évidemment tester le modem Apple dans des conditions compliquées (stade de foot avec trop de monde, souterrain, antenne 5G SA, voyages dans d’autres pays, etc.) pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème, mais Apple semble en bonne position pour prendre son indépendance.

Quel avenir pour les modems Apple ?

Avec l’Apple C1, Apple impressionne surtout du côté de l’autonomie. Une hausse de 50 % de la batterie contre une perte de 30 % des débits en 5G semble un bon compromis, ce qui ouvre la porte à de nombreuses évolutions. Par exemple, on peut imaginer que le futur iPhone 17 Air, que les rumeurs présentent comme l’iPhone le plus fin de l’histoire, réussira à conserver une bonne autonomie malgré sa plus petite batterie grâce à l’Apple C1.

Et les autres iPhone ? Apple a un contrat avec Qualcomm jusqu’en mars 2027, ce qui l’obligera probablement à s’équiper en Snapdragon X75 ou Snapdragon X80 avec les iPhone 17 (sauf le modèle Air, qui aura sans doute besoin du modem économe d’Apple). C’est en septembre 2027, avec les iPhone 18, qu’Apple pourrait initier sa vraie révolution en présentant une gamme 100 % indépendante de Qualcomm.

