Pour les cinéphiles, les fans de sport ou encore les gamers invétérés en quête d’immersion, l’achat d’un téléviseur 4K est généralement le point de passage obligatoire pour profiter d’une expérience de visionnage optimale. Mais, avec la quantité de technologies embarquées dans ces écrans OLED, QLED ou encore LCD, le choix est parfois peu évident. Alors Numerama vous a préparé une sélection des meilleures TV connectées du moment.

Depuis le lancement des premiers téléviseurs à définition 4K (3840 x 2160 pixels) en 2011, le marché a considérablement évolué. Aujourd’hui, ce type d’écran est devenu la norme, trouvant sa place dans de nombreux foyers et divers lieux de vie. L’univers des écrans 4K est vaste et vous vous retrouvez alors face à une multitude de possibilités. Les avancées technologiques, comme l’OLED et le Mini-LED, ont enrichi le paysage autrefois dominé par les classiques dalles LCD rétroéclairées. Au-delà de la qualité d’image et de son, les fonctionnalités présentes dans ces Smart TV sont toujours plus variées, ce qui ajoute une autre dimension à ce choix.

Face à ce catalogue qui se renouvelle continuellement en ajoutant chaque année de nouvelles références toujours plus pointues, il devient difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi Numerama s’est penché sur le sujet pour vous trouver une sélection des meilleurs TV 4K du marché en 2024.

Les meilleurs TV 4K de l’année 2024

Sans plus attendre, voici les téléviseurs qui nous ont convaincus cette année :

Quel est le meilleur TV 4K aujourd’hui ? Notre comparatif :

Modèle Dalle Rafraîchissement Système D’exploitation Prix Samsung TQ65S95D Q D- OLED 144 Hz Tizen 8 3690 € LG OLED65G4 OLED Evo 120 Hz WebOS 24 3589 € Philips 65OLED908 OLED 120 Hz Google TV 2490 € LG OLED55C3 OLED Evo 120 Hz WebOS 23 1 590 € TCL 65C845 QLED 144 Hz Google TV 799 € Tableau comparatif des meilleurs TV 4K en 2024

Samsung TQ65S95D : le top du top des TV 4K

La série des S95 est sans aucun doute la vitrine technologique des téléviseurs 4K de chez Samsung. Ce modèle haut de gamme utilise la technologie QD-OLED, une innovation propre à la marque qui combine une dalle OLED aux Quantum Dots.

Image

L’un des principaux arguments de cette dalle est sa capacité à projeter des couleurs extrêmement vibrantes et lumineuses. Les rouges, verts et bleus sont plus éclatants. Avec en plus un noir ultra-profond permis par des pixels auto-émissifs qui s’éteignent complètement, le téléviseur offre une qualité d’image et des détails remarquables.

Avec un pic de luminosité maximale à 1671 cd/m2, la S95D surpasse de nombreux autres téléviseurs OLED et se rapproche de ce que peut faire les meilleures TV LCD. Une forte luminosité est particulièrement utile dans les pièces bien éclairées où les écrans plus sombres peuvent être difficiles à voir. Dans ce même registre, le nouveau filtre antireflet de ce modèle est l’un des plus performants du marché. Il réduit considérablement la lumière indésirable causée par des sources environnantes, améliorant ainsi la visibilité de l’image sous plusieurs angles et conditions d’éclairage.

Filtre Anti-reflet TV 4K Samsung TQ65S95D // Source : Samsung

Performance

Outre cette qualité d’image, le téléviseur ne lésine pas non plus sur les performances. Le modèle affiche un faible input lag de 9,1 ms, idéal pour les amateurs de jeux vidéo qui ne ressentiront aucun délai entre l’action d’une commande et son affichage à l’écran.

Propulsé par le processeur NQ4 AI de deuxième génération, le système d’exploitation Tizen de Samsung s’est modernisé avec de nouvelles fonctionnalités de personnalisation.

Le fabricant a mis au point des profils utilisateurs qui peuvent recevoir des recommandations de contenus établies sur les préférences individuelles, rendant l’expérience sur les menus encore plus agréable – surtout pour les foyers où plusieurs personnes utilisent la télévision.

Son

Coté sonore, le modèle de Samsung excelle également par son niveau de spatialisation. Son système audio est performant pour une TV sans barre de son intégrée.

Design

Avec 1,1 centimètre d’épaisseur, cet écran est le plus fin de tous les téléviseurs du marché. Cette prouesse a été rendue possible en dissociant les connectiques dans un boitier externe.



La TQ65S95D est disponible en trois tailles : 55, 65 et 77 pouces, avec des prix respectifs de 2 799 €, 3 690 € et 4 999 €. Retrouvez le test du Samsung TQ65S95D chez nos confrères Frandroid.

LG OLED65G4 : la TV haut de gamme au design minimaliste

Si vous cherchiez la réponse de LG au S95D de Samsung, elle est ici. Ce modèle succède au OLED G3, la série phare des téléviseurs 4K du fabricant.

Image

Doté d’une dalle OLED, le G4 exploite la technologie MLA(+) pour délivrer des niveaux de forte luminosité. Enregistré à 1618 cd/m2, elle rivalise largement avec sa concurrente. Le filtre antireflet intégré est bon mais reste cependant moins performant que sur le modèle de Samsung. Grâce à l’ensemble de ses caractéristiques, ce modèle offre une qualité d’image haut de gamme, la propulsant au rang des meilleures TV 4K de la marque.

Performance

Côté processeur, le α11 AI 4K optimise significativement la qualité d’image grâce à l’intelligence artificielle en temps réel pour favoriser l’immersion. Cela se traduit notamment par une image plus belle et un rendu audio plus clair.

Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cet écran est idéal pour les joueurs sur console next-gen qui recherchent de la fluidité. D’autant plus que le modèle offre un input lag de seulement 9,2 ms, pour une réactivité instantanée.

Son

Au niveau sonore, la qualité audio est convenable. Mais, il est possible de l’améliorer avec des barres de son compatibles chez LG ou d’autres constructeurs.

Barre de son LG G1 // Source : LG

Design

Là, où ce modèle haut de gamme se démarque véritablement de la concurrence, c’est par son design ultra-minimaliste. Sur cette nouvelle génération, les bords se font encore plus discrets. Cette esthétique épurée assure la discrétion du téléviseur dans votre intérieur et c’est d’autant plus visible lorsque celui-ci est fixé au mur — un vrai tableau, en somme.

TV mural LG OLED65G4 // Source : LG

Disponible en différentes tailles allant de 55 à 97 pouces, les prix varient en conséquence de 2 799 € et 24 999 €. Retrouvez le test du LG OLED65G4 chez nos confrères Frandroid.

Philips 65OLED908 : le meilleur téléviseur 4K rapport qualité prix

Si vous recherchez le haut de gamme à un prix compétitif, le Philips 65OLED908 pourrait bien vous satisfaire. Avec sa dalle OLED UHD 4K de 65 pouces et sa technologie Ambilight, qui crée une ambiance lumineuse autour de l’écran, vous vous sentirez comme au cinéma.

Image

Comme pour tous les modèles de cette gamme, le téléviseur est doté de son propre processeur. Celui-ci embarque la technologie P5 AI Perfect Picture Engine. Ce moteur permet d’améliorer la qualité d’image en travaillant sur plusieurs paramètres en temps réel tels que la réduction du bruit, les couleurs ou encore la luminosité. Les noirs sont profonds sur ce téléviseur, faisant ressortir chaque détail. En termes de luminosité, la télévision affiche un pic à 1344 cd/m², un résultat plus que satisfaisant pour de l’OLED. Elle adopte également un nouveau filtre antireflet Vanta Black réduisant les éclats lumineux de 30 % par rapport à son prédécesseur.

Performance

En termes de rafraichissement, le téléviseur assure une fréquence de 120 Hz, assez fluide pour faire tourner les jeux vidéo sur console next-gen. D’ailleurs, il dispose de deux entrées HDMI 2.1 compatibles avec VRR, G-Sync et FreeSync Premium, ce qui en fait un téléviseur adéquat pour les besoins des gamers exigeants.

Pour les usages plus routiniers, l’intégration de Google TV est un atout de Philips. Considéré comme l’un des OS les plus performants, il permet d’accéder à un Hub complet d’applications et d’offres SVOD (Netflix, Apple TV, Disney+, Amazon Prime…) pour profiter au mieux de la qualité d’image du téléviseur.

Son

Sur ce téléviseur, l’audio est surement l’atout qui fait pencher la balance puisque qu’il intègre une barre de son Bowers & Wilkins 3.1 canaux qui offre un son Dolby Atmos plein de chaleur. Et, grâce à la technologie DTS Play-Fi, on peut même étendre ce système audio dans toute la maison pour rendre l’expérience auditive encore meilleure.

Design

Niveau design, le Philips 65OLED908 est monté sur un pied pivotant pour s’adapter à votre espace de vie. Les trois côtés d’Ambilight ajoutent une touche de magie en étendant visuellement l’image au-delà de l’écran, un détail dont on ne peut plus se passer assez rapidement.

Ambilight // Source : Philips

Ce téléviseur se décline en 55, 65 et 77 pouces, à des prix allant de 2 299 € à 4 999 €. Retrouvez le test du Philips 65OLED908 chez nos confrères Frandroid.

LG OLED65C3 : une 4K OLED pour les gamers

Pour les gamers qui veulent un téléviseur 4K OLED de qualité sans se ruiner, la LG OLED C3 est le parfait compromis. Ce modèle succède à la populaire série C2, apportant quelques améliorations notables tout en conservant ce qui faisait son succès.

Image

Ce téléviseur est équipé d’une dalle OLED Evo 10 bits, capable d’afficher des couleurs riches et naturelles. Avec un pic de luminosité à 835 cd/m², la C3 améliore la performance par rapport à la précédente génération. Son processeur Alpha9 de 6ème génération assure une gestion des images plus réactives également.

Performance

En matière de jeu vidéo, le téléviseur est parmi les meilleures TV 4K du marché. Avec son optimiseur de jeu, elle supporte notamment les technologies VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync et HGiG, et dispose de quatre entrées HDMI 2.1 48 Gbit/s. Sa latence est de seulement 9,2 ms et rivalise avec les TV très haut de gamme.

De plus, la Smart TV est compatible avec les services de cloud gaming comme GeForce Now, ce qui en fait un choix très intéressant pour les joueurs.

Optimiseur de jeu LG // Source : LG

Son

Côté audio, bien que la partie sonore ne soit pas la plus performante du marché, elle bénéficie de la technologie WOW Orchestra. Cette fonctionnalité permet d’utiliser simultanément les haut-parleurs du téléviseur et une barre de son LG. Cela améliora nettement la qualité audio globale mais il faudra compter l’achat d’un home cinéma de la marque dans la facture.

Design

Pour le design, comme à son habitude, LG fait dans la finesse. Le style reste fidèle à celui de la génération précédente avec un pied central discret et un espace suffisant pour installer une barre de son en dessous. Si vous préférez fixer votre téléviseur au mur, ce modèle est compatible avec les supports de fixation murale VESA 300×200.

Disponible en plusieurs tailles – 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces – la LG OLED55C3 propose une gamme de prix très varié allant de 1 599 €, à 6 499 € au prix catalogue. Cependant, il n’est pas impossible de la trouver en promotion en dessous des 1400 €, alors restez attentif. Retrouvez le test du LG OLED65C3 chez nos confrères Frandroid.

TCL 65C845 : le meilleur téléviseur 4k pas cher

Vous cherchez un téléviseur 4K sans exploser votre budget ? La TCL 65C845 est peut-être celle qu’il vous faut. Voici un petit tour d’horizon de ce modèle performant pour son prix.

Image

Pour moins de 800 euros, le C845 offre l’une des meilleures qualités d’image du marché LCD, avec son panneau Mini LED filtré par les Quantum Dots, offrant une large palette de couleurs riches et précises, le tout en définition 4K.

Son processeur AiPQ 3.0 permet une mise à l’échelle précise, réduisant les effets de diffusion indésirable de la lumière et améliorant le contraste. Les mesures montrent une forte luminosité de 2027 cd/m² et un delta E de 2,87, garantissant de fidèles couleurs éclatantes.

Performance

Côté performances, le TCL C845 ne déçoit pas. Pour les gamers, l’input lag est faible (13,1 ms) et le modèle supporte les technologies VRR (de 48 Hz à 240 Hz) et ALLM. La fonctionnalité Game Master Pro 2.0 permet aux joueurs d’ajuster les paramètres en direct grâce à une Game Bar intuitive. Le téléviseur est également compatible avec FreeSync Premium Pro et G-Sync, et propose une excellente gestion des formats HDR (Dolby vision) en jeu.

Son

L’audio du TCL C845 est assuré par un système 2.1 signé Onkyo, comprenant une barre de son intégrée sous l’écran. Compatible avec Dolby Atmos et DTS Virtual, le son manque cependant un peu de chaleur.

Système audio Onkyo, // Source : TCL

Design

Au niveau du design, le C845 n’a rien de particulièrement remarquable, si ce n’est ses 8 centimètres d’épaisseur. Le téléviseur va à l’essentiel et dispose d’un pied central qui peut être retiré pour une fixation murale. Avec ses bords fins, il s’intègre parfaitement dans n’importe quel salon et est compatible avec la norme VESA pour une fixation murale.

Le téléviseur est disponible en 55, 65 et 75 pouces pour un prix de départ inférieur à 800 €. Retrouvez le test du TCL 65C845 chez nos confrères Frandroid.

Comment bien choisir son téléviseur 4K ?

OLED ou QLED : quel téléviseur vaut-il mieux choisir ?

Au cœur du dilemme des téléviseurs se trouvent deux technologies rivales : l’OLED, popularisé par LG, et le QLED, une évolution du LCD soutenue par Samsung.

D’un côté, l’OLED se caractérise par ses pixels auto-émissifs. En d’autres termes, chaque pixel de cette dalle est capable d’émettre sa propre lumière, assurant des contrastes infinis avec des noirs profonds.

De l’autre, le QLED et un LCD amélioré qui propose une luminosité importante grâce à un rétroéclairage et un filtre quantum dots. Bien que chacun ait ses avantages, le OLED est largement considéré comme la dalle projetant la plus belle qualité d’image. La technologie équipe d’ailleurs les derniers modèles d’iPad Pro.

Qu’est-ce que le Mini LED ?

Le Mini LED représente l’évolution la plus récente du LCD. Cette technologie utilise des LED plus petites pour un rétroéclairage précis, améliorant la qualité visuelle. À titre d’exemple, elle équipe les derniers MacBook Pro M3. Nos tests révèlent des progrès significatifs, même s’il reste quelques ajustements à faire.

Qu’est-ce que le QD-OLED ?

Le QD-OLED représente une avancée majeure dans le domaine de l’OLED, développée par Samsung Display. Contrairement aux OLED traditionnels de LG, il utilise une lumière bleue de base et des nanoparticules pour produire des couleurs, améliorant ainsi la luminosité.

Pour aller plus loin Avec le QD-OLED, Samsung va corriger le plus gros défaut de la technologie OLED

Qu’est-ce que le HDR (Dolby Vision)

Le format HDR Dolby Vision améliore la qualité d’image en utilisant des métadonnées dynamiques pour ajuster la luminosité, le contraste et les couleurs scène par scène ou image par image. Le Dolby vision permet d’afficher une gamme plus large de luminosité et de contrastes, rendant les zones claires plus éclatantes et les zones sombres plus détaillées. Pour en bénéficier, le téléviseur et le contenu doivent être compatibles avec le format HDR.

Quelle est la marque la plus fiable de TV ?

La réponse peut varier selon vos préférences, mais il est plutôt recommandé de se diriger vers des marques qui ont déjà fait leurs preuves. Parmi elles, on retrouve des incontournables comme LG, Samsung, Philips, TCL ou encore Sony.

Faut-il un câble HDMI spécifique pour la norme 2.1 ?

L’entrée HDMI 2.1 devient progressivement la norme, surtout pour le gaming. Elle permet de profiter de technologies comme le VRR, G-Sync, FreeSync ou Adaptive Sync. C’est un argument de taille pour les gamers qui veulent de la fluidité en jeu et éviter au maximum les déchirements d’écran. Pour en tirer pleinement parti, un câble Ultra High Speed (48 Gbit/s) est nécessaire, mais pas besoin de dépenser une fortune pour en acquérir un de qualité.

Quelle taille de télévision 4K UHD choisir ?

Les téléviseurs 4K dominent le marché avec des tailles principales : le 55 (139 cm) et le 65 pouces (165 cm). Grâce à leur haute résolution et à une technologie moins fatigante pour les yeux, vous pouvez opter pour une taille plus grande sans sacrifier la qualité visuelle. La distance idéale pour regarder un téléviseur varie généralement entre 1,5 et 2 fois la hauteur de l’écran. Par exemple, pour un téléviseur de 55 pouces (environ 140 cm de diagonale), une distance de visionnage confortable serait comprise entre 2,1 mètres et 2,8 mètres. Il est également bon de savoir que les téléviseurs OLED ne sont disponibles qu’à partir d’une taille minimale de 42 pouces.

Faut-il désactiver la compensation de mouvement ?

Les téléviseurs modernes sont équipés de divers algorithmes visant à améliorer la qualité d’image, mais certains, comme la compensation de mouvement, peuvent altérer l’authenticité visuelle. Bien que cette fonctionnalité soit utile pour fluidifier les images, beaucoup préfèrent la désactiver pour préserver l’intégrité artistique des films et des séries.

Un téléviseur 8K vaut-il plus le coût que la 4K?

Sur le papier, les téléviseurs 8K sont la suite logique de la 4K. En termes de qualité d’image, ils surclassent tous les modèles. La plupart des fabricants en proposent dans leur catalogue depuis quelques années. Cependant, les contenus adaptés se font encore rares. Il n’est donc pas spécialement conseillé d’en acheter un car vous ne pourrez pas profiter de toute la qualité de votre écran. En attendant une meilleure disponibilité des contenus 8K, un excellent téléviseur 4K reste un choix recommandé pour la majorité des utilisateurs.

À quoi sert l’intelligence artificielle dans les téléviseurs ?

Depuis quelque temps, l’IA s’est invitée dans les processeurs des Smart TV pour optimiser votre expérience de visionnage. Selon les modèles, cette technologie peut améliorer la qualité des vidéos de moindre résolution en les upscalant en 4K, et ajuster automatiquement la luminosité, le contraste et les couleurs en fonction de ce que vous regardez et de la lumière ambiante. Pour le son, l’IA optimise l’acoustique de la pièce et rend les dialogues plus clairs en isolant les voix.

