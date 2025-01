Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’hiver 2025 sont enfin là, et Boulanger démarre fort avec des réductions qui valent le détour. On a repéré quelques références intéressantes dans plusieurs rayons high-tech. Voici les offres qu’on vous recommande chaudement.

Les soldes d’hiver 2025 ont démarré ce mercredi 8 janvier, donnant lieu à un torrent de réductions sur une multitude de produits en ligne. Boulanger participe évidemment à cette période avec des promotions sur smartphones, PC portables, TV et bien d’autres produits. Mais attention, toutes les promos ne se valent pas, voici une compilation des meilleures offres que l’on retrouve dans cet enseigne.

Les meilleures promos des soldes à saisir chez Boulanger

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE. // Source : Numerama

Le Samsung Galaxy S24 FE est une version plus abordable de la série S24, qui le devient encore plus pendant les soldes. À quelques semaines de la sortie des Galaxy S25 Standard et Ultra, le smartphone est affiché à 601 € au lieu de 750 € chez Boulanger.

Son processeur Exynos 2400e, associé à 8 Go de RAM, se rapproche des performances des flagship de la marque. Côté photographie, le S24 FE est équipé d’un triple capteur arrière, avec un objectif principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx. Les clichés en conditions de bonne luminosité sont de qualité, mais les performances en basse lumière moins convaincantes. La batterie de 4 700 mAh offre une autonomie confortable, bien que la charge rapide soit limitée à 25 W.

Les points à retenir sur le S24 FE :

149 € de réduction

Bon rapport qualité prix

Pas de charge rapide

TV LG OLED55C4

TV LG OLED55C4. // Source : Numerama

Affichée à 1 190 € au lieu de 1 590 € chez Boulanger, la LG OLED55C4 s’impose comme l’un des meilleurs choix pour ceux qui recherchent un téléviseur haut de gamme. Et pour cause, avec sa dalle OLED Evo, cette gamme procure des noirs parfaits et des contrastes profonds tout en conservant une bonne luminosité pour ce type de dalle — ce qui l’a placé parmi les meilleures références en 2024.

En jeu, sa compatibilité HDMI 2.1, son taux de rafraîchissement 120 Hz, et ses technologies comme le VRR ou l’ALLM en font un allié de choix pour les consoles de dernière génération (PS5, Xbox Series X). Cette année marquera surement l’année des modèles C5, d’où la baisse de prix intéressante durant les soldes.

Ce qu’il faut retenir de l’offre :

400 € de réduction

Un très bon choix pour jouer

Interface webOS 24 fluide pour accéder aux services de sVOD et aux autres applications

Enceinte Bose SoundLink Flex

Enceinte Bose SoundLink Flex. // Source : Numerama

Moins 60 € pour cette enceinte enceinte portable, qui mise sur la robustesse et une qualité sonore équilibrée. Cette Bose SoundLink Flex peut être transportée sans problème grâce à son format compact. Avec sa certification IP67, c’est une alliée de taille pour des sessions de sport ou encore pour vous accompagner à la plage (ou plutôt dans la salle de bain, vu la période). Niveau autonomie, comptez 12 heures avant de devoir la recharger.

Que retenir de cette Bose SoundLink Flex :

60 € de réduction

Modèle compact, facile à transporter

Bonne autonomie

Drone DJI Avata

Drone DJI Avata. // Source : Numerama

Inutile de débourser des milliers d’euros. Cette référence DJI, sortie en 2022, est à 324 € au lieu de 499 €. Ce petit drone Avata est particulièrement adapté aux débutants et intermédiaires souhaitant s’initier au FPV sans passer par des configurations complexes. Son capteur CMOS de 1/1,7 pouce est capable de filmer en 4K à 60 FPS avec un champ de vision large (155°). Le mode Normal et les contrôleurs intuitifs, comme le DJI Motion Controller, facilitent le pilotage pour les débutants.

Les points essentiels sur le DJI Avata:

170 € de réduction

Bonne qualité d’image en 4K à 60 FPS

Contrôle simple

Écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Buds 3 Pro. // Source : Numerama

Les Galaxy Buds 3 Pro sont les derniers écouteurs sans fil intra-auriculaires de Samsung. Ils se positionnent face aux AirPods Pro 2 ou aux Sony WF-1000XM5, il est alors difficile de faire le poids à leur tarif initial.

Avec une réduction à 149 € au lieu de 249 € pendant les soldes, ils valent bien plus le coup. Ils disposent d’une réduction de bruit plutôt convaincante, et d’un son équilibré grâce à leurs haut-parleurs à deux voies. Leur mode adaptatif ajuste automatiquement la réduction de bruit, et la détection vocale baisse le volume quand vous parlez. Avec une autonomie de 6 heures (30 heures avec boîtier), ils peuvent tenir une journée complète.

Les points essentiels sur l’offre des Galaxy Buds 3 Pro :

100 € de réduction (même s’ils sont rarement affichés à leur prix initial)

6 heures d’autonomie

Compatibles avec smartphones Android et certains modèles d’iPhone (iPhone 7 et modèles ultérieurs)

