À l’heure où la plupart des triple-A pèsent facilement 100 Go en version numérique, l’espace de stockage de la PlayStation 5 vous laisse que peu de place pour stocker votre bibliothèque de jeux. Heureusement, il existe de nombreux SSD compatibles avec la dernière console de Sony. Numerama vous guide pour choisir le meilleur SSD pour votre PS5.

Maintenant que la PS5 est plus accessible et que tout le monde se l’arrache, vous allez vite vous rendre compte que les 667 Go de stockage interne sont très vite occupés. La liste des jeux à ne pas manquer sur PS5 ne cesse de s’allonger avec des titres triples A de plus en plus gourmands comme le tout dernier Star Wars Jedi : Survivor qui nécessite pas moins de 150 Go de mémoire. Une bonne alternative pour se constituer une ludothèque digne de ce nom et espérer jouer prochainement sur la future console de Sony, Project Q, c’est d’investir dans un SSD.

Une fois installé dans la PS5, un périphérique SSD peut être utilisé pour télécharger, et lancer des jeux PS5 et PS4, ainsi que des applications multimédias, de la même manière que le SSD interne de base. Vous pouvez d’ailleurs déplacer vos jeux à loisir entre le stockage de la console PS5, et le stockage sur votre SSD supplémentaire.

Comment choisir un SSD compatible avec une PS5 ?

Vous pouvez installer un SSD interne au format M.2, d’une capacité comprise entre 250 Go et 4 To. Son interface doit être en NVMe PCIe Gen4 et sa vitesse en lecture séquentielle doit être de 5 500 Mo/s minimum, un peu plus de préférence. Notez qu’un dissipateur thermique est quasiment indispensable afin d’éviter la surchauffe. Certains SSD disposent de dissipateur, d’autres non. Mais rassurez-vous, vous pourrez en rajouter un si besoin.

Les caractéristiques d’un SSD pour qu’il fonctionne avec la console de Sony :

Son interface doit être en NVMe compatible PCI-Express Gen4x4

Sa capacité doit être comprise entre 256 Go minimum et 4 To maximum

Sa vitesse de lecture séquentielle doit être d’au moins 5 500 Mo/s

Sa largeur ne doit pas dépasser 25 mm, dissipateur de chaleur compris

Sa longueur doit être de 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm ou 110 mm

Son épaisseur peut aller jusqu’à 11,25 mm (jusqu’à 8 mm au-dessus de la carte, jusqu’à 2,45 mm en dessous de la carte)

Quels sont les meilleurs SSD compatibles avec la PlayStation 5 ?

Certains modèles bénéficient souvent de promotion et de réduction. Pour ne pas les manquer, n’hésitez pas à consulter nos Bons Plans.

Le Crucial P5 Plus : le SSD au meilleur rapport quantité-prix

SSD P5 Plus 1 To de Crucial // Source : Crucial

Le Crucial P5 Plus est un SSD interne destiné aux PC et à la PlayStation 5. Les 1 To supplémentaire vous permettent de doubler le stockage de la console de Sony, tout en profitant des bonnes performances du SSD. Vous pourrez lancer des titres comme God of War : Ragnarök, plutôt demandeur en ressources, avec une fluidité appréciable. La technologie NVMe Gen 4 permet des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s et 5 000 Mo/s en écriture. Le P5 Plus profite de l’interface en PCIe 4.0, et permet des démarrages et temps de chargement plus rapide.

Les téléchargements et transferts de fichiers seront aussi optimisés. Un dissipateur de chaleur est aussi fortement recommandé pour éviter la surchauffe. Le P5 Plus en est malheureusement dépourvu, et c’est bien là son seul défaut. Le dissipateur thermique Glotrends M2 est heureusement compatible. Il est trouvable sur Amazon au prix de 7,99 €. Le Crucial P5 Plus bénéficie d’une garantie de 5 ans ou d’un score d’endurance maximale de 1200 TBW, soit le nombre maximum de téraoctets que le SSD peut écrire.

Le 980 Pro de Samsung : le SSD le plus fiable

Samsung 980 PRO // Source : Samsung

Le 980 Pro est un autre SSD interne parfaitement adapté à la PlayStation 5. Son interface PCIe 4.0 offre des performances compatibles aux exigences de la console de Sony. Ses débits vont jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et environ 5 000 Mo/s en écriture. La vitesse des transferts et des téléchargements sera légèrement augmentée. La marque coréenne propose de plus un des SSD les plus fiables du marché, garantit 5 ans.

Le 980 Pro offre une bande passante et un débit suffisamment élevés pour effectuer de lourdes requêtes. Vous profiterez de jeux plus fluides et légèrement plus beaux, si toutefois votre téléviseur le permet. Les derniers TV 4K sont en principe équipés pour le gaming. Le modèle 1 To est proposé à moins de 100 €, mais sans dissipateur thermique. Ce dernier est recommandé, même si le SSD de Samsung est doté d’un algorithme lui permettant de gérer ses pics de chaleur. Le dissipateur Glotrends est aussi parfaitement adapté au SSD de Samung, et est au prix de 7,99 €.

Notez tout de même que le 980 Pro existe aussi avec dissipateur intégré, pour seulement quelques euros de plus.

Seagate FireCuda 530 : un SSD NVMe avec des débits stables

SSD Seagate FireCuda 530 1 To // Source : Seagate

Le FireCuda 530 de Seagate est un SSD interne doté d’une interface PCIe 4.0 NVMe. Il offre des débits jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture, et 6 900 Mo/s en écriture. Des vitesses suffisantes pour optimiser les transferts et téléchargements et réduire les temps de chargements. Le modèle avec 1 To de stockage permet l’installation d’une bonne vingtaine de jeux de taille raisonnable, et de plusieurs jeux triple-A, ce qui est toujours bon à prendre.

Comme avec les autres SSD internes, un dissipateur thermique est indispensable pour éviter toute surchauffe. Heureusement, le SSD FireCuda vous épargne l’achat séparé d’un dissipateur de chaleur. Ce dernier est en effet inclus et conçu sur mesure par Seagate, afin de minimiser le bridage thermique et, par extension, conserver un maximum les performances du SSD.

WD Black SN850X: un SSD endurant

WD_BLACK SN850X // Source : Western digital

Le WD Black SN850X est un des meilleurs SSD pour PlayStation 5. Western Digital Propose en effet un SSD performant et endurant, qui vient de plus avec un dissipateur thermique intégré, pour seulement quelques euros de plus par rapport au modèle dépourvu de dissipateur. Ce SSD a été conçu pour la console de Sony, avec des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 7 300 Mo/s et 6 300 Mo/s en écriture séquentielle. Les chargements seront plus rapides, et l’expérience de jeu forcément plus fluide y compris sur les gros jeux comme le prochain Diablo IV.



La gamme de SSD SN850X vient avec des capacités de stockage de 1 To à 4 To.

Le dissipateur thermique n’est présent que sur les modèles de 1 To et 2 To.

L’interface PCIe Gen4 est exploitée à son maximum, dixit le constructeur. Dans les faits, Western Digital réussit, effectivement, à tirer le meilleur de son SSD, avec des débits constants, et sans baisse de régime.

Kingston KC3000 : l’outsider aux bons débits

Kingston KC3000 // Source : Kingston

Kingston propose son KC3000 comme solution de stockage pour la console de Sony. Un modèle classique qui ne se démarque pas spécialement de ses concurrents, si ce n’est par son prix et ces débits stables. Ses vitesses de lecture et d’écriture séquentielles vont jusqu’à 7 000 Mo/s. Votre PS5 sera donc contente d’accueillir le KC3000 et vos jeux vous remercieront. Notez que c’est le seul à exister en version 500 Go, pratique si vous n’avez pas besoin de beaucoup de stockage.

Il ne possède malheureusement pas de dissipateur, mais dispose d’un autocollant thermique, qui ne parvient malheureusement pas à empêcher la température de monter. Le dissipateur ElecGear pour PS5 convient parfaitement, mais il vous faudra rajouter une trentaine d’euros. Notez que ce SSD de Kingston est aussi garantie 5 ans, et qu’il propose une endurance de 1600 To en écriture.

Alors, avec dissipateur ou sans dissipateur thermique ?

Les SSD produisent généralement de la chaleur. Le rôle d’un dissipateur thermique est de transférer cette chaleur, afin que les performances du disque ne soient pas impactées par la hausse des températures. Vous pouvez bien sûr choisir un SSD sans dissipateur pour votre PlayStation 5, mais, selon Sony, il est préférable, voire indispensable, de lui ajouter un dissipateur thermique. L’utilisation d’un SSD M.2 avec la PS5 exige en effet que la chaleur soit correctement dissipée, afin d’éviter la surchauffe et par extension, la baisse de performances du SSD.

Tous ses SSD fonctionnent parfaitement bien avec la PlayStation 5, grâce à leurs excellentes performances et leur endurance. Mais si vous le pouvez, privilégier les versions SSD qui intègrent un dissipateur de chaleur, comme WD Black SN850X à 94 € ou le FireCuda 530 de Seagate au prix de 117 €. Cela vous évitera d’avoir à acheter un dissipateur thermique à part, et de rajouter par la même occasion quelques euros de plus.

L’installation d’un SSD pour augmenter la mémoire de la PS5

Pour augmenter l’espace de stockage de votre PS5, vous devrez inévitablement mettra la main à la pâte. La console de Sony accueille volontiers un SSD, dans un compartiment dédié à l’intérieur de la machine. Un bon vieux tournevis cruciforme fera amplement l’affaire pour ouvrir la bête. Avant de faire ses manipulations, assurez-vous bien d’avoir mis à jour le firmware de la console.

Niveau manipulation toutefois, rien de bien compliquer. Après l’avoir débranché, il vous faudra simplement retirer la plaque inférieure de la console et procéder à l’installation du SSD. Comme une représentation en image est souvent plus parlante que des mots, vous pouvez visionner ce tuto vidéo qui vous montre, pas à pas, la marche à suivre pour installer votre SSD dans la PlayStation 5.

Étendre l’espace de stockage de la PS5

Avec les 667 Go de stockage interne proposés par la console, difficile d’installer plus de cinq jeux. Les jeux AAA dépassent souvent les 100 Go et à priori, les prochaines sorties seront tout aussi gourmandes comme Final Fantasy XVI. Avec l’arrivée prochaine de la console portative de Sony, étendre l’espace de stockage de la PS5 devient indispensable pour se constituer un véritable répertoire de jeux.

Est-ce qu’on peut mettre un disque dur externe ?

Oui. C’est même la toute première solution proposée par Sony après la sortie de sa PlayStation 5. Initialement, il n’était pas possible d’étendre la mémoire interne de la console jusqu’à la première mise à jour majeure du 13 avril 2021. Cette dernière autorise dorénavant la lecture de disques durs externe branchés en USB. En revanche, le disque dur externe permet uniquement le stockage des jeux PS5 et la lecture des jeux PS4.

Plus tard, Sony débloque l’emplacement pour insérer un SSD directement dans la console et il devient alors possible d’installer les jeux en plus d’y jouer.

Quelle est la meilleure marque de SSD ?

Difficile de n’en citer qu’une, mais plusieurs marques sont référentes dans le domaine et représentent des valeurs sûres :

Crucial ;

Samsung ;

Seagate ;

Corsair ;

Western Digital ;

Lexar.

Comme souvent, évitez les références et les marques inconnues au bataillon aux tarifs très, trop, attractifs. La plupart du temps, les matériaux utilisés sont de piètre qualité et la durée de vie de vos appareils s’en retrouvent affecté.

