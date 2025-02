Lecture Zen Résumer l'article

Même s’il ne fait pas forcément très beau en ce moment, une enceinte Bluetooth offre plein d’arguments quand on doit écouter de la musique à l’extérieur comme à la maison. Quelles sont les meilleures ? Voici notre comparatif.

Vous savez d’où vient le nom Bluetooth, mais vous ignorez quelle enceinte Bluetooth acheter en 2025 ? C’est là que se guide entre en scène. Que ce soit à la maison ou à l’extérieur, le véritable atout de ces appareils réside dans leur portabilité. Alors, avant d’emporter votre enceinte partout, il convient de ne pas se tromper. Idem pour les écouteurs sans fil Bluetooth.

Quelle est la meilleure enceinte portable actuellement ? Notre sélection en 2025

Sonos, Beats, JBL, Bose… Tous les grands noms de l’audio, ou presque, commercialisent des enceintes Bluetooth nomades et toutes répondent à des besoins différents. Voici notre comparatif complet, avec les meilleures enceintes Bluetooth.

JBL Clip 5 : la plus facile à transporter

JBL propose un large éventail de modèles d’enceintes Bluetooth performantes avec tout type de tailles. Et vous ne le savez peut-être pas, mais l’entreprise est une filiale de Samsung depuis 2016.

Son modèle Clip 5 représente l’option la plus nomade de tout le catalogue. Ses dimensions sont proches de JBL Go (autre modèle d’entrée de gamme de la marque), mais la Clip 5 inclut un mousqueton intégré et repensé qui lui confère une portabilité bien meilleure. Elle peut être accrochée facilement à des sacs ou ceintures pour les randonnées ou les sorties.

L’enceinte JBL Clip 5. // Source : Numerama

Sa certification IP67 lui octroie une étanchéité totale à l’eau et à la poussière, ce qui en fait un choix parfait pour les environnements un peu plus exposés, comme la plage ou la piscine. Malgré sa petite taille, elle délivre un son puissant avec des basses dynamiques grâce à un haut-parleur actif et un radiateur passif. Avec 12 heures d’autonomie (voire 15, avec le mode Playtime Boost), elle surpasse de nombreux concurrents dans cette gamme de prix.

Prix 49 € Puissance RMS 7 W Autonomie Jusqu’à 12 heures Poids 285 g Dimensions 134,5 x 86,3 x 46 mm

À qui s’adresse la JBL Clip 5 ? Aux baroudeurs et baroudeuses qui aiment écouter de la musique en balade ou lors d’activités physiques qui ne permettent pas le port d’écouteurs sans fil.

Beats Pill : un bon rapport qualité/prix

Beats a construit sa réputation avec ses casques sans fil, mais aujourd’hui, force est de constater que ce n’est plus le leader sur ce marché. Néanmoins, la marque propose de solides références d’enceintes Bluetooth, à l’image de la Beats Pill. Sorti en 2024, ce produit prend la forme d’une petite pilule aux airs de médicament, d’où son nom. Sous son châssis, elle embarque un boomer ovale avec des aimants néodymes, ce qui lui donne des basses profondes et une bonne clarté sonore. Il y a très peu de distorsions, même à fort volume.

La Beats Pill (2024). // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Au-delà de sa très bonne signature audio, la Beat Pills affiche une grande autonomie qui peut atteindre jusqu’à 24 heures d’écoute. Un bon point qui la place loin devant les modèles concurrents comme la JBL Charge 5 (20 heures) ou l’UE Boom 4 (15 heures). Pour autant, la batterie ne pèse pas si lourd puisque le modèle affiche seulement 680 g, ce qui la rend commode à transporter. D’autant plus qu’avec sa certification IP67, elle est étanche à l’eau et la poussière.

Elle inclut un port USB-C pour la recharge rapide et inversée, ainsi qu’une compatibilité avec les fonctions « Localiser » sur iOS et Android.

Prix 169,99 € Puissance 20 W Autonomie Jusqu’à 24 heures Poids 680 g Dimensions 21,9 x 7,1 x 7,0 cm

À qui s’adresse la Beats Pill ? À celles et ceux qui cherchent un modèle d’enceinte Bluetooth avec le plus d’autonomie.

JBL Boombox 3 : une enceinte de salon puissante

Nous n’aurions pas recommandé ce modèle à sa sortie, car la Boombox 3 était lancée en 2023 au prix élevé de 580 €. Aujourd’hui, son tarif avoisine les 349 €, et à ce prix-là, il est difficile de trouver mieux sur le marché.

La JBL Boombox 3 est la référence la plus volumineuse de ce guide d’achat. Et c’est son point faible principale. Avec un gabarit important et un poids avoisinant les 7 kg, elle n’est pas des plus faciles à transporter à l’extérieur Avec sa certification IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière, mais ce n’est pas une enceinte Bluetooth que l’on emmènerait facilement à la plage (contrairement au marketing JBL).

La Boombox 3 est étanche malgré sa taille. // Source : JBL

La Boombox 3 est avant tout une enceinte Bluetooth que l’on aime avoir chez soi, que l’on déplace éventuellement de pièce en pièce avec l’arceau. Le modèle déploie un rendu sonore puissant qui pourrait d’ailleurs entacher vos relations avec vos voisins si vous poussez le volume à fond. Branchée sur secteur, elle gagne même 44 watts supplémentaires — pratique pour les grandes fêtes. Vous pouvez même la connecter en mode PartyBoost, et ainsi synchroniser plusieurs enceintes pour avoir de musique dans chaque pièce — bien que ce modèle soit déjà largement suffisant pour sonoriser de grands espaces. Lorsque l’enceinte n’est pas branchée, elle assure une excellente autonomie de 24 heures.

Prix 349,99 € Puissance sonore 180 W (secteur) / 136 W (batterie) Autonomie annoncée Jusqu’à 24 heures Poids 6,7 kg Dimensions 482 x 257 x 200 mm

À qui s’adresse JBL Boombox 3 ? C’est un bon choix pour celles et ceux qui veulent une enceinte puissante pour la maison. Elle peut théoriquement aussi être transportée à l’extérieur, mais cela peut vite devenir encombrant — et assez lourd. Notez qu’on trouve bon nombre de sacoches pour faciliter son transport et ne pas trop se fatiguer.

Sonos Era 300 : un son à 360° pour la maison

À sa sortie en 2023, la Sonos Era 300 s’est imposée comme l’une des premières enceintes Bluetooth à réellement exploiter l’audio spatial et la technologie Dolby Atmos. Le pari est réussi avec une restitution sonore à 360° qui donne la sensation d’être enveloppé. Au niveau des basses, Sonos maîtrise bien son sujet : elles sont percutantes sans être aussi présentes qu’une JBL Boombox 3. Reste que pour ceux qui aiment les infra-basses bien profondes, un caisson de basses (comme le Sonos Sub Mini à 499 € ) peut être une bonne idée.

La Sonos Era 300. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

L’enceinte intègre six haut-parleurs, dont deux woofers pour les basses et quatre tweeters pour les aigus et médiums — le tout sous un design plutôt étonnant. Contrairement à une enceinte classique qui diffuse le son uniquement vers l’avant, l’Era 300 projette le son dans toutes les directions. Le résultat ? On retrouve une scène sonore large et aérienne. Si vous écoutez des morceaux en Dolby Atmos (disponibles sur Apple Music, Tidal et Amazon Music), la différence est flagrante : les instruments semblent flotter dans l’espace, et l’effet « concert » est bien plus marqué qu’avec une enceinte classique. Toutefois, avec des morceaux stéréo classiques, l’effet est moins impressionnant, et l’enceinte ne fait pas de miracle. Cette particularité la rend parfaite pour alterner entre un usage dédié à l’écoute de musique et dans le cadre d’un home cinéma. Pour cela, l’enceinte embarque une connexion Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et AirPlay 2. L’application Sonos permet de piloter plusieurs enceintes et de créer un système multiroom facilement pour augmenter encore plus l’immersion.

Là où ça coince un peu, c’est sur l’ergonomie et le prix. 499 €, c’est une somme, surtout quand on voit qu’un Amazon Echo Studio ou un Apple HomePod (2e génération) offrent aussi du Dolby Atmos pour bien moins cher. Ensuite, Sonos a fait un choix discutable : pas d’entrée jack ou optique directement intégrée. Si vous voulez brancher une platine vinyle ou une télé en filaire, il faudra acheter un adaptateur USB-C à part.

Prix actuel 469 € Puissance Non spécifiée (6 haut-parleurs avec amplificateurs Classe D). Autonomie Jusqu’à 24 heures Poids 4,47 kg Dimensions 16 x 26 x 18,5 cm

À qui s’adresse la Sonos Era 300 ? À celles et ceux qui veulent une des meilleures enceintes Bluetooth de salon qui peut aussi faire office de home cinéma — mais il faut être prêt à investir dans l’écosystème Sonos pour optimiser l’expérience sonore. Pour du simple streaming musical, on trouve des alternatives moins chères. Reste que pour profiter à fond de l’audio spatial, c’est l’une des meilleures options du marché.

Comment bien choisir son enceinte connectée ?

Il faut garder à l’esprit que les performances acoustiques ne sont pas le seul critère important ici, même si cela semble paradoxal pour un appareil audio. Le fait qu’il soit convivial à utiliser et à déplacer est en effet déterminant pour un appareil nomade.

Quelle puissance sonore choisir pour mon enceinte Bluetooth ?

La puissance dépend de votre utilisation. Pour une utilisation en intérieur, 10-20 W suffisent généralement. Pour l’extérieur ou de grandes pièces, visez 30 W et plus. Attention : une puissance élevée ne garantit pas forcément une meilleure qualité sonore. Gare aussi à votre voisinage et à vos oreilles !

Quelle importance accorder à l’indice de protection (IP) ?

L’indice IP (Ingress Protection) indique le degré d’étanchéité à l’eau et à la poussière. Pour un usage extérieur ou dans une salle de bain, c’est un critère qu’il ne faut pas prendre à la légère. Choisissez au minimum IP67 pour avoir une enceinte étanche qui ne souffrira pas de la poussière et de l’eau. Vous pouvez consulter notre guide dédié aux enceintes étanches pour trouver un modèle encore plus adapté.

La connectivité Bluetooth est-elle suffisante ou faut-il d’autres options ?

Le Bluetooth est essentiel, mais considérez aussi le Wi-Fi pour une meilleure qualité audio. En effet, le Wi-Fi peut fournir un débit plus fort et a une portée de couverture plus grande grâce aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz (on peut ainsi s’éloigner avec son téléphone sans craindre une déconnexion trop rapide). Par ailleurs, le Wi-Fi peut transmettre des fichiers audio de bien meilleure qualité sans compression (jusqu’au format 24 bits/192 kHz).

