Commercialisé à partir de 899 euros, le Samsung Galaxy S25 est le smartphone le plus connu de l’univers Android. Disponible depuis la fin du mois de janvier, est-il aussi bon que ce que l’entreprise coréenne prétend ? Après avoir testé le S25 Ultra, Numerama s’est intéressé aux S25 et S25+.

Tous les ans, Samsung est le premier à présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme. Les Galaxy S lancent généralement un nouveau cycle, avec une nouvelle puce Qualcomm et des technologies amenées à arriver chez les autres marques dans le courant de l’année. Les Galaxy S sont souvent présentés comme les appareils vedettes de l’univers Android, notamment parce qu’ils sont ceux qui se vendent le plus. Les dernières années ont vu apparaître des rivaux coriaces chez Google Pixel ou Oppo.

En plus d’un excellent Galaxy S25 Ultra déjà testé par Numerama, Samsung a lancé en janvier les Galaxy S25 et Galaxy S25+, deux smartphones haut de gamme sous la nouvelle surcouche One UI 7. Que valent-ils ? Numerama les teste depuis plusieurs semaines et peut enfin livrer son bilan.

Galaxy S25 : il est tout petit et il est tout joli

Un air d’iPhone : c’est le sentiment que donnent depuis quelques générations les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung.

Le Galaxy S25 s’inspire indéniablement du produit référence d’Apple. Parallélépipède rectangle aux bords plats, coins arrondis, matériaux qualitatifs… On croirait tenir un iPhone 16. Il y a heureusement quelques différences qui penchent en faveur de Samsung, comme le module caméra avec trois cercles noirs, qui est plus discret que le gros carré d’Apple.

Le petit Samsung Galaxy S25 est très élégant. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté l’écran du téléphone, Samsung a définitivement renoncé aux écrans incurvés et utilise une dalle OLED plate, avec une caméra frontale très discrète en poinçon. La symétrie des bordures est parfaite : Samsung est clairement une référence dans ce domaine.

Quant à la prise en main, elle est excellente. Avec ses bords plats, le S25 tient bien dans la main, on n’a jamais peur de le faire tomber. L’emplacement des boutons est aussi bien pensé, ils tombent facilement sous les doigts (ce n’est pas le cas de tous les smartphones Android). C’est un des avantages de son format relativement compact : avec son écran de 6,2 pouces, le S25 est un petit smartphone. C’est le parfait rival de l’iPhone 16, avec son écran de 6,1 pouces.

Il y a très peu de bordures autour de l’écran du Galaxy S25. En main, c’est très agréable. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Un des avantages du petit écran est qu’on accède facilement à la partie haute, pour dérouler les notifications et les paramètres rapides. Pour quiconque a déjà utilisé un grand smartphone (entre 6,7 pouces et 6,9 pouces), le confort est forcément au rendez-vous.

Le dos du Galaxy S25+ : on voit que le smartphone est plus grand. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Si vous préférez les grands smartphones, il y a évidemment l’option Galaxy S25+. Il est un peu plus large, mais offre un grand écran de 6,7 pouces. Un des autres avantages est sa plus grande batterie, qui lui offre une meilleure endurance.

Autonomie et recharge des Galaxy S25 et Galaxy S25+

Quelques petits mots sur l’autonomie et la charge : avec le petit Galaxy S25, il est difficile de tenir plus d’une journée et demi. Son endurance est néanmoins suffisante pour supporter une grosse journée et c’est le principal.

Quant au Galaxy S25+, sa batterie est plus confortable : la journée et demie est facilement atteignable. Aucun de ces deux modèles n’est taillé pour tenir un week-end entier, mais Samsung propose des terminaux bien équilibrés.

Les Samsung Galaxy S25 et S25+ // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté charge, Samsung reste loin derrière ses concurrents chinois : 25 W sur le Galaxy S25 (sans le chargeur secteur fourni), c’est peu pour 2025. Comptez un peu plus d’une heure pour une recharge intégrale. Même chose pour le Galaxy S25+ : s’il a certes une charge de 45 W, sa batterie est plus grande. On reste au-dessus de l’heure pour une recharge totale.

One UI 7 est la meilleure nouveauté de cette génération : Samsung fait mieux que les autres

Ce qui fait la réputation de Samsung, c’est aussi sa surcouche logicielle et son suivi des mises à jour. Cette année encore, la marque est irréprochable. One UI 7 est une formidable mise à jour, avec une des plus belles interfaces du marché, parfois même devant l’iPhone. Les Galaxy S25, qui auront des mises à jour pendant 7 ans, ont le droit à un super design.

One UI 7 et la Now Bar, une des nouveautés les plus cool des Galaxy S25. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

D’une certaine manière, la meilleure nouveauté de la génération Galaxy S25 est One UI 7. Les paramètres rapides et les notifications se séparent dans deux fenêtres, les icônes ont changé, l’interface est plus moderne, Galaxy AI est mieux intégré… Samsung réussit presque tout.

L’interface de One UI 7 avecv les paramètres rapides séparés des notifications. // Source : Numerama

Un des changements les plus importants est la Now Bar. Il s’agit d’une petite barre qui s’affiche en bas de l’écran de verrouillage. Par défaut, elle affiche le « Now Brief », qui est un « briefing personnalisé qui évolue tout au long de la journée ». Une synthèse générée par IA qui réunit la météo, les événements à venir et même une playlist recommandée sur votre application de streaming audio. Elle peut aussi afficher vos trajets à venir, billets à prévoir (transports, événements, etc.), les informations de santé, de bien-être numérique, ou encore les actualités. Cette Now Bar est aussi un widget qu’on peut afficher sur l’écran d’accueil et cliquer dessus.

Le petit souci avec la Now Bar est qu’elle déplace le module en écoute, qui était plus grand auparavant. Samsung peut sans doute encore peaufiner son interface.

Un aperçu de la Now Bar et de « Bonjour » dans One UI 7 // Source : Numerama

Autre fonction mise en avant par Samsung cette année : Actions Cross App. C’est globalement un Gemini Live intégré plus profondément dans One UI 7, puisque le chatbot a également accès aux communications (téléphone, WhatsApp, etc.), au contrôle des appareils ainsi qu’à certaines applications. Son contrôle est encore assez limité en français, mais le service devrait s’améliorer avec le temps. Globalement, Galaxy AI s’en sort bien, sans être encore révolutionnaire.

Galaxy S25 : des appareils polyvalents en photo, mais pas les meilleurs

Au dos des Galaxy S25 et S25+, on trouve trois capteurs :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1.8, équivalent 24 mm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 10 Mpx, f/2.4, équivalent 13 mm, champ de vision de 120 degrés ;

Un téléobjectif x3 de 12 Mpx, f/2.2, équivalent 69 mm ;

Rien de bien impressionnant pour un smartphone de 2025, mais l’essentiel y est. De toute manière, Samsung est surtout réputé pour son traitement logiciel : c’est souvent ce qui est le plus important dans la photo avec des smartphones.

Le mode nuit avec le Galaxy S25 est assez bruité et les couleurs ne sont pas tout à fait naturelles, c’est un peu dommage. Le téléphone s’en sort heureusement bien. // Source : Numerama

Globalement, les photos de nuit sont plutôt décevantes, d’autant plus pour des smartphones à plus de 900 euros, les clichés sont assez bruités et manquent de netteté, bien que les conditions soient difficiles. Au moins, les couleurs restent assez bonnes en toutes circonstances.

Autre démonstration de nuit : c’est assez mauvais, il y a du bruit et des textures trop lissées. Ce n’est pas catastrophique mais d’autres marques font mieux. // Source : Numerama

Sur les photos de jour, le Galaxy S25/S25+ n’est pas le meilleur. Honor, Google, voire Apple font mieux. Si les couleurs sont toujours respectées, cela manque parfois de piqué et on aperçoit parfois un peu trop de grain. Le téléobjectif non plus ne brille pas, ce qui est dommage quand on voit les derniers progrès des autres constructeurs. Il reste suffisamment bon pour offrir de la polyvalence au smartphone.

De jour, les Galaxy S25 s’en sortent assez bien, avec un ciel bien détaillé et des couleurs fidèles // Source : Numerama

En bref, pour leurs prix, les Galaxy S25 ne sont pas les meilleurs du marché en photo : un Pixel 9, un Pixel 9 Pro, voire un Honor Magic 7 Pro offriront un meilleur rendu. On sent que Samsung réserve ses meilleures armes pour le Galaxy S25 Ultra… et c’est un peu dommage.

Quelles sont les différences entre les Galaxy S25 et Galaxy S25+ ?

En 2025, Samsung décline son appareil phare en deux versions : il y a le « petit » Galaxy S25, avec un écran de 6,2 pouces et un prix de départ de 899 euros, et le « grand » S25+, avec deux fois plus de stockage, un écran de 6,7 pouces et un prix minimal de 1 172 euros. Voici leurs fiches techniques, avec les différences en gras :

Caractéristiques Galaxy S25 Galaxy S25+ Taille d’écran 6,2 pouces 6,7 pouces Définition Full HD+ Quad HD+ Type de verre Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Métal Aluminium Aluminium Taux de rafraîchissement 1-120 Hz 1-120 Hz Poids 1 62 grammes 1 90 grammes Épaisseur 7,2 mm 7,3 mm Puce Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go Stockage 128 Go, 256 Go ou 512 Go 256 Go ou 512 Go Batterie 4000 mAh 4900 mAh Vitesse de charge 25W 45W Appareils photo 50 Mpix + 12 Mpix (ultra grand-angle) + 10 Mpix (zoom x3) 50 Mpix + 12 Mpix (ultra grand-angle) + 10 Mpix (zoom x3) Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Mises à jour One UI 7 + 7 ans de mises à jour One UI 7 + 7 ans de mises à jour

