Difficile de choisir un bon casque audio sans l'essayer : vos goûts en termes d'audio et la forme de votre tête définiront en grande partie votre choix. Des critères objectifs entrent pourtant en jeu et vous permettront de ne pas faire d'erreur. Aujourd'hui, la rédaction vous présente sa sélection de casques à réduction de bruit active.

Nous avons testé tous les casques sans fil à réduction de bruit active les plus populaires du marché et sommes utilisateurs quotidiens en mobilité.

Les casques à réduction de bruit ne sont pas nouveaux, mais leur usage a explosé grâce à deux facteurs insupportables de nos vies modernes : les open space et les véhicules thermiques. Que ce soit pour vous concentrer au bureau ou pour profiter de votre musique en déplacement urbain, le casque à réduction de bruit active vous offre une bonne option pour la sérénité. Même chose si vous voyagez beaucoup : le bruit d’un train ou d’un avion (ou des enfants sur les sièges derrière vous) sera vite oublié avec un bon casque à réduction de bruit active.

Et quand on nous demande quel objet technologique nous a pas mal changé la vie ces dernières années, le casque à réduction de bruit active entre souvent dans le top, rejoint récemment par les écouteurs de même type. Il est donc temps de partager nos coups de cœur en la matière. En 2019, la rédaction de Numerama a décidé de ne plus conseiller de casque filaire dans cette catégories reine de la mobilité, le port jack ayant grandement disparu des téléphones ces dernières années.

Notez par avance que le casque à réduction de bruit active n’est pas un casque Hi-Fi « audiophile » : la qualité du son qu’il produit peut être excellente, mais pourra parfois trop étouffer le spectre pour les puristes.

Bose Headphones 700

Bose toujours plus haut

En 2019, Bose s’est enfin décidé à commercialiser un nouveau casque sans fil à réduction de bruit active. Le Headphones 700 ne prend pas vraiment la suite du QC 35, dixit le constructeur, mais s’apparente à une évolution notable sur bien des plans. À commencer par le design, beaucoup plus élégant et durable (excellente qualité de finitions). La réduction de bruit reste le point fort du casque et Bose a retravaillé l’un des principaux défauts du QC 35 (la qualité des voix lors d’un appel). Sur quasiment tous les points, le Headphones 700 constitue le meilleur choix — et pour très longtemps si l’on se réfère au passif de la marque.

À l’arrivée, le Headphones 700 est à un égaliseur de l’excellence. Il permettrait d’améliorer le rendu sonore un peu plat en l’état. Spoiler : Bose devrait prochainement en intégrer un par le biais d’une mise à jour.

À lire : Notre test du Bose Headphones 700

Bose QC 35

La valeur sûre

Design industriel brut assumé, réduction active poussée au maximum, son Bose qui a ses défenseurs et ses détracteurs : le QC 35 respire les caractéristiques historiques de la marque américaine. Sa réduction de bruit a permis à Bose de devenir, génération après génération, l’un des leaders du secteur avec sa gamme QC. Autre point : compte tenu de son âge, il est souvent en promotion et on peut gagner plusieurs dizaines d’euros lors des grosses périodes (Prime Day d’Amazon, Black Friday…).

On notera également une très grande solidité du casque et un confort de l’arceau et des oreillettes proche de la perfection, permettant de le porter de longues heures et de l’oublier. Seul bémol : le micro directionnel est un peu loin de la bouche et ce n’est pas très agréable de téléphoner avec dans un environnement bruyant, le casque ayant tendance à faire passer les bruits des environs au même niveau que la voix.

Le QC 35 a une version 2 dispensable : plus chère, sa seule différence est d’embarquer nativement Google Assistant… pas pratique sur iPhone, par exemple. Celles et ceux qui n’aiment pas le son Bose trouveront leur bonheur chez Sony avec le WH-1000XM3, qui est à peu près le même côté fonctionnalités avec un timbre différent.

À lire : Notre test du Bose QC 35

Beats Solo Pro

Les AirPods Pro version casque

Croyez-le ou non mais Beats est en train de devenir un acteur sérieux sur le marché des accessoires audio — au-delà de son savoir-faire en matière de design. Après avoir signé les meilleurs écouteurs sans fil pour les sportifs (les Powerbeats Pro), il enchaîne avec le Solo Pro — nouvelle preuve que le rachat par Apple est en train de porter ses fruits. Aujourd’hui, Beats n’est plus l’entreprise qui propose des solutions stylées mais au rendu sonore imbuvable (à cause d’une emphase trop importante sur les basses).

Pour les utilisateurs iOS, le Solo Pro est du pain bénit : l’intégration au sein de l’écosystème d’Apple est parfaite (à l’image de celle des AirPods). La réduction de bruit intelligente fonctionne étonnamment bien (sans se hisser à la hauteur de Bose) et le mode transparence est une fonctionnalité bienvenue. On regrettera simplement la forme on-ear qui ne siéra pas à tout le monde, ainsi que certains choix ergonomiques douteux (pas de bouton d’allumage, pas de coupure automatique quand on retire le casque).

À lire : Notre test du Beats Solo Pro

Master & Dynamics MW65

Un design réussi

Peut-on vraiment recommander un casque à 500 euros quand les autres ne dépassent pas les 400 ? Oui. Car le MW65 de Master & Dynamic va un peu plus loin sur un critère qui peut paraître très important aux yeux de certains : le design. Ici, on a affaire au plus beau produit de la sélection — et de très loin. Et, dès lors, le style a un prix.

Mais derrière sa silhouette ô combien moderne, nourrie par des matériaux premium, le MW65 est loin d’être un mauvais casque. C’est même tout le contraire : il a le rendu le plus chaleureux de notre guide (pas besoin d’égaliser, même si c’est toujours un plus) tandis que sa réduction de bruit remplit largement son office (d’autant que c’est une première pour la jeune marque new-yorkaise). Bref, au-delà des apparences, il y a un objet réussi.