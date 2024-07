Lecture Zen Résumer l'article

Si vous êtes à la recherche d’un laptop, que ce soit pour le télétravail ou le gaming, vous souhaitez probablement savoir quel est le meilleur ordinateur portable en 2024. De nouveaux modèles sortent régulièrement et il est difficile de s’y retrouver. Alors quel PC portable acheter en 2024 ? Suivez le guide Numerama.

Les ordinateurs portables n’ont pas perdu en intérêt à l’ère du smartphone. Pratique, le laptop se transporte facilement dans un sac à dos pour ordinateur portable et s’emporte partout. Et depuis la démocratisation du télétravail après la pandémie de Covid, les ventes d’ordinateurs portables augmentent.

Vous êtes à la recherche du meilleur ordinateur portable, mais ne savez pas vers quel modèle vous diriger ? Numerama vous propose sa sélection des PC portable à choisir en 2024 en fonction de votre utilisation et de votre budget.

Quel ordinateur portable choisir en 2024 ?

Les meilleurs portables d’Apple :

Les ordinateurs portables avec le meilleur rapport qualité prix :

Les PC portable gaming :

Les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros :

Les meilleurs MacBook en 2024

Le MacBook Air M2. Testé par Numerama, il nous a grandement plu grâce à son design plus moderne (même s’il a une horrible encoche), son autonomie de compétition et ses performances magistrales.

MacBook Air M2 // Source : Louise Audry pour Numerama

On recommande davantage ce MacBook Air M2 au MacBook Pro M2. La gamme des MacBook Pro a finalement peu évolué par rapport à celle des MacBook Air. Les deux ordinateurs sont animés par la même puce et le MacBook Air a été redessiné quand le MacBook Pro se contente de garder la même ligne. Le rapport qualité prix devient alors bien plus avantageux sur le MacBook Air M2 et on ne comprend pas bien la stratégie d’Apple sur ce coup-là.

À qui s’adresse l’Apple MacBook Air M2 ? À toutes les personnes qui veulent ordinateur Apple des plus performants tout en économisant quelques centaines d’euros par rapport à la dernière génération.

Le MacBook Air M3 est la dernière itération du best-seller d’Apple. Si vous voulez un Mac et que le prix n’est pas le premier argument, nous vous recommandons plutôt cette nouvelle version de 2024.

MacBook Pro M3 noir sidéral // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Celui-ci est dopé à souhait. On y retrouve bien évidemment la nouvelle puce M3 signée par la marque à la pomme, composant qui était autrefois réservé aux iMac et au MacBook Pro.

Avec cette dernière génération de processeur, vous pouvez réaliser toutes les tâches tant elle est surpuissante, même pour faire du montage vidéo en 4K. Cependant, il est conseillé d’augmenter la quantité de RAM, car la version initiale de 8 Go pourrait ralentir vos tâches. Évidemment, pour un usage purement professionnel et pour les créatifs, mieux vaut se diriger vers les modèles Pro avec une puce M3 Pro ou M3 Max.

Il convient de noter que la sortie de ce modèle a officiellement entraîné la disparition du MacBook Air M1 au catalogue, le premier modèle doté de cette puce. Cependant, il reste disponible chez certains revendeurs à un prix avantageux et continue d’offrir d’excellentes performances.

À qui s’adresse l’Apple MacBook Air M3 ? Polyvalente et performante, cette version est idéale pour ceux qui peuvent se permettre le luxe et le confort d’un Mac portable de dernière génération.

Les ordinateurs portables avec le meilleur rapport qualité prix

Le Dell XPS 15 est sans le moindre doute un des meilleurs PC du marché. Fin, doté d’un bel écran bord à bord et facilement personnalisable, il s’agit d’un ordinateur portable ultra polyvalent. Livré sous Windows 11, il propose pour un peu plus de 1 500 euros un processeur Intel Core i7 de 13ème génération accompagné de 32 Go de RAM et de 512 Go de stockage (on peut bien évidemment obtenir plus si on le souhaite)

Dell XPS // Source : Dell

Au niveau des connectiques, le Dell XPS 15 propose deux ports Thunderbolt 4 (compatibles USB Type-C), une prise casque et un emplacement microSD. Grâce à sa fiche technique solide, ses finitions élégantes et son écran époustouflant, le Dell XPS 15 s’impose comme notre PC Windows préféré.

À qui s’adresse le Dell XPS 15 ? À celles et ceux qui recherche un ordinateur polyvalent fiable et performant pour télétravailler, être créatif, consulter ses mails, regarder la chaîne YouTube de Numerama …

Très répandue sur les smartphones, la technologie OLED l’est un peu moins sur les PC. Bien que certaines marques comme chez Samsung commencent à s’y mettre, Asus reste la première marque à intégrer cette technologie à ses PC portable avec la gamme ZenBook OLED. Le ZenBook 14 OLED, poursuit les prouesses graphiques de la marque en termes d’affichage sur laptop avec son écran tactile de 14 pouces au format 16:10 et son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour regarder un film ou jouer, il est difficile de faire mieux. Les noirs sont vraiment noirs, ce qui offre une impression d’immersion sans équivalent. Bref, pour la qualité d’affichage, il s’agit du meilleur PC sur le marché.

Zenbook 14 Oled

Le reste des caractéristiques de l’appareil est aussi très intéressant. Le modèle que nous avons sélectionné est le moins cher, avec un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il existe des versions plus onéreuses avec un processeur Intel Core i7. Le ZenBook OLED est un ordinateur que l’on achète surtout pour son écran, mais c’est aussi une machine très complète.

À qui s’adresse le Zenbook OLED d’Asus ? Aux grands consommateurs et consommatrices de séries et de films sur PC portable.

Les PC portables gaming qui valent le coup en 2024

La marque Razer, connue pour ses équipements gaming comme les souris, possède également sa gamme de PC portable étudiée pour jouer. Annoncé début 2024 au CES, et sorti en fin d’année 2024, le Razer Blade 16, c’est le PC portable gamer haut de gamme du fabricant taïwanais. Les finitions sont soignées et l’alliage d’aluminium utilisé lui permet d’être robuste et d’afficher seulement 2,45 kilos sur la balance. Son écran de 16 pouces propose une qualité d’image exceptionnelle avec un affichage QHD de 2560 x 1440 pixels.

Les nouveaux Razer Blade // Source : Razer

Le Razer Blade 16 fera tourner les derniers jeux en ultra, grâce à sa configuration optimisé pour le gaming. On retrouve un processeur Intel Core i9 de 14 génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. L’ordinateur dispose de 16 Go de mémoire vive et son disque dur affiche 1 To de mémoire interne.

À qui s’adresse le Razer Blade 16 ? À toutes les joueuses et tous les joueurs souhaitant disposer d’une machine haut de gamme puissante et facile à embarquer dans ses affaires.

Lenovo propose, avec sa gamme de Légion, toute une panoplie d’ordinateurs conçus pour le jeu. Il y en a à tous les prix et le Legion5 15ACH6H est celui que nous recommandons pour son rapport qualité prix intéressant. C’est un ordinateur gaming abordable qui allie performance et design. On retrouve, en effet, un processeur AMD Ryzen 5 5600H épaulé par 16 Go de RAM et de 512 Go en SSD. Côté graphisme, le laptop gamer de Lenovo n’est pas en reste puisqu’il propose une NVIDIA GeForce RTX série 30. Une configuration qui s’adapte à tout type de jeux, que vous soyez plutôt League of Legends ou Counter-Strike. Pour les derniers AAA

Lenovo Legion5 // Source : Lenovo

Le Legion5 15ACH6H arbore un design sobre propre aux ordinateurs portables gaming et intègre un clavier rétro-éclairé, sympas pour les sessions nocturnes. Sorti en 2021, il est vendu avec la version 10 de Windows.

À qui s’adresse le Lenovo Legion5 15ACH6H ? Aux joueuses et aux joueurs souhaitant jouer fluidement sur une machine appropriée, mais dont le budget est restreint. C’est un bon compromis en attendant de s’offrir le luxe du dernier Razer.

Sélection des meilleurs ordinateurs portables abordables, mais performants

Polyvalent et efficace, le Honor MagicBook offre un très bon rapport qualité prix. Équipé d’un processeur Ryzen 5 5500U, soutenu par 8 Go de RAM, son disque dure dispose d’une mémoire interne de 256 Go. Le MagicBook accomplira sans difficultés toutes vos tâches de bureautique simples et vous proposera une navigation fluide. L’écran de 14 pouces est lumineux et doté de la technologie IPS permettant un affichage optimal des images en Full HD. Le MagicBook dispose, de plus, d’un capteur d’empreinte pour le déverrouiller. Détail non négligeable, vu son prix abordable.

Le MagicBook // Source : Honor

À moins de 500 €, ne vous attendez pas à faire tourner des jeux vidéos de haute qualité. En revanche, son autonomie de plus de 10 heures en lecture vidéo en fera un bon compagnon de productivité si vous ne comptez pas utiliser des logiciels trop gourmands. Concernant la connectivité, il dispose de deux ports USB dont un USB type C et il est pourvu d’une connectivité Bluetooth 5.0.

À qui s’adresse le MagicBook d’Honor ? C’est un ultra portable très intéressant pour les étudiants et étudiantes ainsi que pour toutes les personnes à la recherche d’un ordinateur performant à petit prix.

À moins de 600 €, une autre option à ne pas négliger est le Asus Chromebook C433. Il propose une fiche technique des plus intéressantes à ce niveau de prix. Il est équipé d’un écran IPS de 14 pouces, d’un processeur Intel Core m3-8100Y et d’une carte graphique HD Graphics 505.

Asus Chromebook // Source : Asus

Le seul point qui pourrait en freiner certaines et certains est le fait qu’il tourne sous Chrome OS, et non pas Windows ou macOS. Oubliez donc la plupart des applications et logiciels, il propose une expérience conçue pour le web. Pour des usages domestiques, il devrait vous suffire.

À qui s’adresse le Chromeboook Flip C433 d’Asus ? Aux personnes réfractaires à la tablette, sans besoins particuliers côté logiciels.

Comment choisir son PC portable en 2024 ?

Si vous êtes à la recherche d’un laptop, inutile de vous précipiter sur le premier modèle au meilleur prix.

En fonction de l’usage que vous aurez de votre portable, les critères de sélection et les budgets ne seront pas les mêmes. Si la fréquence d’affichage et la puissance de la carte graphique vont être importants pour le gaming, ils le seront beaucoup moins pour des tâches de bureautiques.

Combien coûte un bon PC portable ?

Un bon PC portable coûte en moyenne 1 000 €. On peut trouver des ordinateurs entrée de gammes à partir de quelques centaines d’euros, entre 200 et 300 euros, mais sous la barre des 500 euros, on trouve rarement des ordinateurs neufs très performants. Avec le temps, ces ordinateurs peu coûteux finissent par ramer.

Par l’importance que peut prendre un ordinateur portable dans sa vie, le mieux est d’opter pour un produit conçu pour durer longtemps, avec de meilleurs composants. Considérez votre achat comme un investissement et dites-vous qu’un ordinateur à 1 000 euros dure plus longtemps, vieillit mieux et se revend à un meilleur prix qu’un appareil vendu neuf deux fois moins cher.

Quel processeur choisir pour son ordinateur portable ?

Depuis 2020, Apple équipe ces laptop avec leur propre processeur. Après les puces M1, c’est au tour de la puce M2 d’équiper les derniers MacBook Air et MacBook Pro.

Sur les PC portables, vous aurez principalement le choix entre les CPU d’Intel et ceux d’AMD. Les puces Intel de 12ᵉ génération core i5 et core i7 sont probablement les plus répandus. Chez AMD, le Ryzen serie 7000 est le dernier en date et le plus performant.

Le processeur est le cœur de la machine et son chef d’orchestre. Choisissez un CPU plus puissant si vous voulez l’utiliser pour travailler ou jouer. Les processeurs Intel de dernière génération, ou encore les AMD répondront bien à ce type de besoins. Si ces derniers étaient encore à la traîne il y a quelque temps, ils sont désormais très performants et sont plus économes en énergie que leurs concurrents directs.

Quelle carte graphique choisir pour un PC gaming ?

La carte graphique ensuite. Choisissez là soigneusement si vous êtes professionnel de l’image ou si vous investissez dans un ordinateur gaming. C’est elle qui gère l’affichage, il est donc important de ne pas négliger le choix de ce composant. Les GPU les plus performantes du marché sont indéniablement les NVIDIA GeForce RTX qui sont proposées sur les PC gaming haut de gamme. Pour les métiers de l’image et de la vidéo, si vous n’optez pas pour les cartes graphiques d’un ordinateur Apple, une GeForce GTX devrait faire l’affaire.

Comment choisir la bonne quantité de stockage ?

Le stockage est également l’un des nerfs de la guerre. Il faut déterminer vos besoins pour choisir le SSD présent nativement sur la machine. Si vous collectionnez les logiciels et les fichiers, tablez tout de suite sur un SSD avec une grande capacité. Il est également judicieux de prendre en compte les possibilités d’ajout de barrettes de mémoire.

Quels sont les ports présents sur PC portable ?

Encore une fois, vos besoins et votre utilisation du laptop sont déterminants pour identifier les ports indispensables. Aurez-vous besoin essentiellement d’un port USB type C ou également d’un HDMI pour relier votre machine à un plus grand écran ? Utiliserez-vous votre ordinateur uniquement en Wi-Fi ou allez-vous connecter un câble Ethernet lorsque votre portable restera à la maison ?

On ne pense pas toujours à ce point, mais la variété des connectiques proposée par le fabricant fait souvent la différence. Bien que l’emploi d’un hub permette de pallier les ports manquants sur votre machine, il est quand même plus pratique de pouvoir brancher un dispositif directement sur un ordinateur portable.

Quid de la compatibilité avec Windows 11 ?

Vous souhaitez pouvoir mettre à jour votre PC vers Windows 11 ? Il faudra le choisir attentivement. Si ce n’est pas directement marqué sur la fiche produit de l’appareil, il faudra vérifier que le processeur est bien inscrit sur la liste établie par Microsoft pour Intel, AMD et Qualcomm. Rappelons cependant que Windows 10 sera encore maintenu à jour par Microsoft jusqu’en 2025.

Les puces d’Apple sont-elles compatibles avec mes logiciels ?

Les derniers ordinateurs portables d’Apple sont équipés d’un nouveau type de processeurs nommé « Apple Silicon ». Inspiré des puces présentes dans nos smartphones, ce composant propulse les Mac et MacBook dans l’ère de l’architecture ARM. Cette rupture avec l’architecture Intel, qui était jusqu’ici utilisée par tous les ordinateurs ou presque, nécessite quelques ajustements niveau code. Fort heureusement, Apple a fourni un outil de compatibilité qui permettra à tous vos logiciels de tourner sans problème.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.